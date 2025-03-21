Толерантность или абсурд: что хочет искоренить современное молодое поколение «снежинок»

Термин «поколение снежинок» является официальным с 2016 года. Так называют людей, рожденных после 1990 года в странах с высоким уровнем жизни. Однако истинных «снежинок» сейчас можно встретить и в постсоветских странах. Как их отличить? Их ранит буквально всё. Их ранит то, что никак не может ранить самоироничного человека с интеллектом выше среднего, где бы он ни был рождён.
1. Чёрный юмор, анекдоты и озвучивание существования смерти
если этот стишок вам допустим, то вы - нелюди! / Фото: fotostrana.ru
«Снежинок» коробят анекдоты про какие-то пласты населения. Например, про евреев, про геев, про негров, про блондинок. Считается, что это нарушает права человека в их глазах. Чёрный юмор - под строжайшим запретом. То есть шутить про смерть нельзя. Почему? Всё просто. Для них тема смерти - табуированна. Её как будто не существует для «снежинок». Именно поэтому телекомпания «Дисней» удалила с собственной платформы все классические мультфильмы, где умирают персонажи. А в современных голливудских мультиках персонажи перестали умирать. Одним словом, катарсиса через произведения искусства в высокоразвитых странах, где законы толерантности защищают отныне право «снежинок» не быть морально ранеными, больше не ждать. Поспешите скачать с торрентов рисованного «Короля Льва» и «Хатико», ведь, возможно, эти продукты скоро запретят.
2. Сказки и любые произведения с физическим или психологическим насилием в сюжете
Волк съел бабушку?! Теперь мне лечиться придётся! / Фото: discours.io
«Снежинки» против изучения произведения Достоевского. Ибо там сплошное насилие. К примеру, в Оксфордском университете студентов-юристов уже несколько лет только с триггер-предупреждениями и учат. Лектор сообщает: «А сейчас будет описание одного очень неприятного дела с убиванием старушек, расизмом и гомофобией. Просьба к тем студентам, которые могут принять это близко к сердцу, покинуть аудиторию или включить музыку в наушниках». Сказки тоже для них под запретом. Волк съел бабушку? Мне теперь придется сидеть на антидепрессантах год после ознакомления с таким сюжетом.
3. Приучение к горшку и легкое физическое наказание родителей в детстве
Вы наносите мне неизгладимую травму! / Фото: tsn.ua
«Снежинки» полагают, что если в детстве вас слегка шлепнули за непослушание или потребовали идти на горшок, а не писать в штанишки, то это не что иное, как нанесение сильнейшие психологической детской травмы. Они считают травмой тот кошмарный факт, что в детстве насилием и манипуляциями в три года приучали их к горшку, отняв родной памперс. И затем они станут обвинять родителей и общество в том, что их личность была растоптана еще в детстве. Именно на подобных доктринах базируется знаменитый закон о защите детства в Норвегии, где за то, что вы заставите вашего ребенка ответить на вопрос по школьной программе, вас лишат родительских прав и отберут ребенка, а за легкий шлепок своему ребенку светит уголовка.
4. Любые иные взгляды
Даже слушать не хочу! / Фото: freepik.com
«Снежинки» не желают выслушивать любые взгляды, которые противоречат их собственным. Этот термин на сегодняшний день в английском языке получил название NO PLATFORMING. Смысл его в том, что не разрешается давать слово тем, кто может считать, к примеру, что насилие сложно искоренить, или что неприязнь патриархальных обществ к ЛГБТ может существовать на планете ещё довольно долго. Британский педагог Том Беннетт писал: «Приходя в университеты, они уже пугаются, столкнувшись с тем, что мир отличен от их представлений, поэтому они ищут в лекториях защиты и безопасности, а не творчества и знаний». Иными словами, если вы преподаете творчество Бунина или Роб-Грийе, то вы можете прослыть злостным извращенцем в глазах «снежинок». С вами даже могут перестать здороваться.
5. Изучение всемирной истории
Мы не можем слушать про эту череду убийств! / Фото: m-finance.com.ru/
«Снежинки» считают человеческую историю грязной чередой убийств, истязаний и прочих мерзостей, от которых надлежит полностью откреститься, в том числе с осторожностью относясь к любым текстам и правилам из проклятого прошлого — например, ко всей мировой литературе. В США уже полным ходом идёт отказ школьников от изучения такого предмета, как мировая история, потому что они не могут слушать о том, как проистекали войны.
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