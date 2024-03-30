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Самые длинные и большие дамбы в мире

Страны строят плотины по разным причинам. Одни предназначены для хранения воды, другие для производства электричества, в третьих размещаются промышленные заводы, которые используют воду для запуска своих механизмов. Не важно, для каких целей они были построены, эти дамбы непременно восхитят вас.

10. Нюрекская дамба – длина: 700 м


Самые длинные и большие дамбы в мире


Она может быть самой маленькой в этом списке, но это не отменяет ее необыкновенности. Инженеры и конструкторы совершили настоящий подвиг, построив такого гиганта.

9. Плотина Сан-Роке – длина: 1,200 м


Самые длинные и большие дамбы в мире

Она не только длинная, но и высокая (200 м), и сдерживает 525 миллионов кубических тонн воды!

8. Дамба в Ататюрке – длина: 1,820 м


Самые длинные и большие дамбы в мире

Плотина в Ататюрке (оригинальное название Дамба Карабаба) – это изолированная фабрика по расфасовке камней на реке Евфрат.

7. Оровилльская плотина – длина: 2,110 м


Самые длинные и большие дамбы в мире

Это не только самая высокая дамба в США, второй по размерам резервуар воды в Калифорнии, но и одна из самых длинных плотин в мире.

6. Дамба Тарбела – длина: 2,743 м


Самые длинные и большие дамбы в мире

Эта плотина находится на реке Инд в Пакистане и считается самой длинной дамбой, сдерживающей наносные породы от таяния ледников.

5. Дамба Оахе – длина: 2,853 м


Самые длинные и большие дамбы в мире

По течению реки Миссури расположено несколько плотин, но именно Оахе самая длинная из них.

4. Плотина Гардинер – длина: 5,000 м


Самые длинные и большие дамбы в мире

Эта дамба находится на реке Саут-Саскачеван в канадской провинции Саскачеван. Гардинер – одна из самых больших в мире плотин, и она выглядит впечатляюще, когда полностью открыта.

3. Дамба Гури – длина: 7,426 м


Самые длинные и большие дамбы в мире

Гури – это гравитационная плотина, расположенная в штате Боливар, Венесуэла. Перед вами почти мощнейшая гидроэлектростанция в мире.

2. Дамба Кочити – длина: 8,851 м


Самые длинные и большие дамбы в мире

Эта плотина по сбору почвенных наносов находится в округе Сандовал, Нью-Мексико. Для ее строительства было использовано 65 000 000 кубических тонн земли и камней.

1. Дамба компании Syncrude Tailings – длина: 18,186 м


Самые длинные и большие дамбы в мире

Нет в мире длиннее дамбы, чем эта впечатляющая канадская плотина. Она более чем в 2 раза больше нашего серебряного призера в рейтинге величайших дамб. Плотина была построена для добычи сырой нефти из битумных песков Атабаски.

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