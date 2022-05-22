8 традиционных турецких блюд, которые стоит попробовать

До недавнего времени Турция была одним из популярнейших направлений для отдыха, как у наших соотечественников, так и европейцев. Сейчас ситуация несколько изменилась, но эта страна продолжает привлекать своим замечательным климатом, прекрасными пляжами, захватывающими достопримечательностями и вкусной едой. Что же стоит попробовать, побывав в Турции?
Пахлава / Baklawa
Пахлава — сладкое блюдо, являющееся излюбленным лакомством всех приверженцев турецкой, балканской и армянской кухни. Она представляет собой несколько слоев тонкого теста, перекладываемого маслом. Основной же начинкой выступают различные добавки в виде измельченных орехов, фисташек и корицы. А сверху все это облито медовым сиропом. Турецкая пахлава — обязательный десерт для каждого любителя сладостей.
Ичли кёфте / Icli Kofte
Ичли кёфте (İçli Köfte) – традиционное турецкое блюдо: маленькие, жареные пирожки, отличающиеся особой формой, внутри которых находится говядина, ягнятина или мясо верблюда — с луком и крупой булгур. Такую смесь заворачивают в заранее приготовленное тесто, формируя небольшие, круглые пышки. А потом все это жарится в раскаленном масле. На вкус такая выпечка отличается нежностью и не слишком большим количеством жира.
Джаджик / Cacik
Джаджик (сасик, cacik) — холодный турецкий суп на основе кислого молока с огурцами и зеленью. Это даже не суп, а скорее прохладительное. Джаджик – идеальная еда для жаркой погоды! Джаджик похож на нашу окрошку на кефире. Турецкий джаджик немного другая версия греческого блюда джаджик . В Турции джаджик — это суп на основе йогурта, с добавлением зеленого огурца, мяты и острого красного перца. Такое сочетание приводит к образованию нежного и невероятно освежающего блюда, которое отлично сочетается с тяжелой и жирной турецкой кухней. В отличие от греческого аналога, джаджик может подаваться как отдельное блюдо.
Кадаиф / Kadayif
Кадаиф — совершенная и деликатная турецкая сладость, тает во рту и дает ощущение настоящего блаженства. Это еще один очень сладкий балканский десерт, основой которого выступает сахар и карамель. Так же как и пахлава, он делается из нескольких слоев тонкого теста, переложенного маслом и всякими вкусными начинками. Разница между этими блюдами состоит в том, что кадаиф сочетает в себе сладкий вкус сиропа и кислоту свежего лимонного сока. Именно поэтому такой десерт считается легким.
Лахмаджун / Lahmacun
Лахмаджун — традиционное блюдо, которое часто называют «турецкой пиццей». На вид может показаться, что ничего особенного, но вы попробуйте! Это очень вкусно! Оно представляет собой открытый, тонкий пирог, начиненный фаршем из ягненка с добавлением помидоров и других свежих овощей. Подается это с лимонным соком и считается замечательной восточной альтернативой вездесущей пицце, как американской, так и итальянской. В Турции к нему относятся больше как к разновидности фаст-фуда, поэтому тут можно встретить множество молодых людей, которые едят его прямо посреди уличной суеты.
Манты / Manti
Манты — еще одно блюдо, характерное как для традиционной турецкой и балканской, так и для кавказской кухни. Турецкие манты представляют собой миниатюрные изделия, которые начиняются ягнятиной, а подаются с натуральным йогуртом и специями, такими как острый перец и чеснок. Когда-то традиция предписывала делать их настолько маленькими, чтобы можно было за один раз набрать в ложку около 40 штук, однако сейчас их делают значительно крупнее.
Мерджимек кофтеси / Mercimek koftesi
Мерджимек чорбасы / mercimek corbasi
Находясь в Турции, также обязательно стоит попробовать два блюда на основе чечевицы. Мерджимек кофтеси — вегетарианское блюдо, однако идеально подойдет и как закуска перед основной частью трапезы. Традиционно, его главным компонентом выступает специальная крупа булгур, однако ее с успехом можно заменить и кус-кусом. Добавление чечевицы с поджаренным луком и помидорами придает блюду достаточно оригинальный вкус, который непременно стоит оценить. Чечевичные котлеты Mercimek Koftesi — вегетарианские фрикадельки, сделанные из чечевицы, зеленого лука и томатной пасты.
А Мерджимек чорбаси — суп из красной чечевицы, настолько популярный в Турции, что его едят в любое время дня — на завтрак, обед, ужин или в качестве закуски между приемами пищи. Он подается с добавлением моркови, перца и лука. Приправляют это блюдо жгучим перцем и, конечно же, лимонным соком. Такое сочетание вкусов приводит к тому, что в отличие от нежного и освежающего Джаджика, это блюдо ощущается намного острее. Турецкий суп из красной чечевицы — это густой, питательный и сытный измельченный в блендере суп-пюре. Готовый суп приправляют специями и соком лимона.
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