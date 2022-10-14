Крепость Сан-Лео: таинственное место, где закончил свои дни граф Калиостро

В Италии за многовековую историю было построено немало замков, крепостей и королевских резиденций, имеющих неповторимые формы и не менее впечатляющие легенды и истории, подогревающие интерес к ним. Взять, хотя бы, древнюю крепость Сан-Лео, расположенную на неприступной вершине скалы. За мощными оборонительными стенами и грандиозными башнями спрятан средневековый замок, прошедший путь от столицы королевства до тайной тюрьмы Ватикана, в которой провел последние годы жизни легендарный алхимик и авантюрист граф Калиостро.
Неприступная крепость Сан-Лео расположена на высоте 600 метров (Италия). | Фото: romeartlover.it.
Древняя крепость и небольшой городок в одном лице Сан-Лео – удивительная столица искусства, упомянутая Данте Алигьери в «Божественной комедии», является настоящей жемчужиной исторической области Римини. Доподлинно неизвестно, когда горный ландшафт и мощная скала высотой в 600 метров над уровнем моря вдохновили древних римлян на строительство крепости, но о том, что она с доисторических времен имела необычайную ценность свидетельствует множество фактов. Выгодное местоположение, естественная защита от воинствующих соседей (древним римлянам не нужно было даже строить укрепительные сооружения, чтобы сохранить свой город от набегов) определяло, как минимум, двойную ценность – военную и религиозную.
На неприступной скале первые христианские монахи построили красивейшую церковь, вокруг которой и возник город-крепость (San-Leo fort, Италия). | Фото: it.igotoworld.com.
Карта расположения крепости и города, строительство которого началось в III веке нашей эры (San-Leo fort, Италия). | Фото: trottoleinviaggio.com.
Историческая справка: В конце III века нашей эры монахи Леоне и Марино поднялись на скалистое плато (в то время место назвали Монтефельтро) из Далмации, чтобы распространять христианскую веру в долинах Савио, Мареккья, Конка и Фолья, между которыми и находилась скала с храмом Юпитера на вершине. По преданию, Леон был настолько искусным резчиком по камню и умелым зодчим, что всего лишь двум монахам удалось возвели невиданной красоты (как для этих мест) приходскую церковь Сан-Марино-Монтефельтро.
Пламенные проповеди и здание культового сооружения, построенное в романском стиле, настолько вдохновили жителей из ближайших деревень, что они не только приняли христианство, но и перебрались жить на плато. Очень быстро церковь стала основным ядром, вокруг которого начал расстраиваться город и длилось масштабное строительство вплоть до Средневековья. Впоследствии, на месте церкви Сан-Марино-Монтефельтро был возведен величественный собор, а сам Леон считался первым епископом. Хотя документальное подтверждение наличия в городе-крепости священнослужителя высшей степени датируется только 826 г.
Крепость на неприступной скале – жемчужина исторического региона Италии (San-Leo fort, Римини). | Фото: romeartlover.it.
Главная городская площадь сохранила суровый облик раннего Средневековья (San-Leo fort, Италия). | Фото: it.igotoworld.com.
Местоположение крепости оказалось настолько выгодным, что она очень быстро превратилась в процветающий город и даже столицу Итальянского королевства. И случилось это во времена правления Беренгара II, который обосновался здесь в тяжелые для королевства времена, но и это его не спасло. Два года саксонские войска осаждали небольшую крепость, служившую убежищем короля и местным жителям, но в 961 году она пала, что и поменяло ее дальнейшую судьбу.
Еще не раз крепость переходила от лангобардов к византийцам, готам, франкам и снова возвращалась к итальянцам. Периоды правления различных народов благотворно сказались на внешнем облике города-крепости. Помимо строительства крепостных стен, грандиозных башен и создания рвов в городе процветало светское и храмовое строительство.
Древнейшая часть крепости сохранила присущую для Италии конструкцию фортификационных сооружений, возводимых до появления артиллерийских орудий (San-Leo fort, Римини). | Фото: trottoleinviaggio.com.
Не раз обновлялся Кафедральный собор, появившийся вместо церкви, построенной в III веке. К его романским очертаниям уже прибавлялись детали ломбардского (древнегерманского) стиля, была пристроена масштабная колокольня, к созданию которой приложили руки уже византийцы. К XI веку в городе ярко выделялись: Королевская резиденция, Дворец епископа, апартаменты каноников, примитивные фортификационные сооружения, которые никак не влияли на оборонную мощь крепости, они являлись, скорее, местом для хранения оружия и боеприпасов, для обустройства казарм и т. д.
Кафедральный собор построен на месте старой церкви, которую заложили первые монахи, основавшие город (San-Leo fort, Италия). | en.wikipedia.org.
Каменная католическая церковь в исторической части Сан-Лео (Италия). | Фото: it.igotoworld.com.
Начиная с середины XI века графы из итальянской коммуны Монтекопиоло были назначены правителями Монтефельтро (Montefeltro), родовая фамилия которых, впоследствии, изменилась в соответствии с названием местности. С представителями этого рода связывают кардинальные изменения, произошедшие в городе (хотя изначально у власти они продержались всего 50 лет), но пика расцвета и полного преобразования Сан-Лео достиг в эпоху Возрождения. Именно тогда, один из потомков Монтефельтро благодаря изобретательности и таланту смог захватить неприступную крепость.
К тому времени историческая часть города, образованная вокруг Кафедрального собора и выходящая на центральную площадь, была названа в честь Данте Алигьери, который воспел город и скалистый пейзаж при создании образа Чистилища. Также вокруг центральной площади было сосредоточено множество зданий: Дворец Медичи (1517-1523 гг.), резиденции графов Северини-Нардини (XIII-XVI вв.), Дворец Della Rovere (XVI-XVII вв.), церковь la Chiesa della Madonna di Loreto, городская ратуша и особняки знати.
Благодаря стараниям военного инженера и архитектора Францеско ди Джиоржио Мартини удалось укрепить старую часть крепости и построить новое фортификационное сооружение (San-Leo fort, Италия).
Нижняя часть крепости была дополнительно укреплена и появилось место для артиллерийских орудий (San-Leo fort, Италия). | Фото: trottoleinviaggio.com.
В этом проекте использовалась новая технология фортификационного строительства, предусматривающая не только надежные оборонительные элементы (толстые крепостные стены, мощные круглые башни с бойницами и зубцами на вершине, площадки для установки артиллерийских орудий, глубокие рвы на промежуточных уровнях, цитадели и т. д.), но и давали возможность организовывать неожиданные контрудары, уничтожая штурмующих.
Во время реконструкции обновили верхнюю часть старинной крепости с прямоугольными башнями и входными готическими воротами, построенными в стиле раннего Средневековья. Также были укреплены подступы по всему следованию извилистых дорог, ведущих к вершине. На промежуточных площадках устраивали ловушки или укрепленные посты, которые позже сменил небольшие церкви и часовни.
Легендарный граф Калиостро последние годы жизни провел в папской тюрьме (San-Leo fort, Италия).
Сохранились сведения, что заключенных в тюрьму доставляли в специальных ящиках, а поднимали с помощью веревок. | Фото: it.igotoworld.com.
До того периода, когда крепость попала под контроль Ватикана она не раз была разменной монетой в междоусобицах. Особенно отметились династии Медичи и Делла Ровере, которые потеряли всю надежду в 1631 года, когда Сан-Лео стал полностью подчиняться Папской области. Именно тогда башни крепости превратили в мрачную тюрьму, куда доставляли особенных заключенных, которых хотели максимально надежно оградить от внешнего мира. Одним из самых известных узников крепости Сан-Лео является великий заклинатель духов, авантюрист, алхимик и масон – Джузеппе Бальзамо, более известен как граф Алессандро Калиостро (Cagliostro). В Риме он был заключен под стражу и после длительных судебных процессов его отправили до конца своих дней в папскую тюрьму Сан-Лео (1791 г.). Эта жестокая мера наказания было заменой смертного приговора с показательной казнью на центральной площади Ватикана. Бытует мнение, что инквизиция и Папа испугались бунтов, ведь к моменту приговора великий мистик-авантюрист имел множество поклонников и последователей.
В целях предосторожности двери в камере Калиостро не было вовсе, а еду подавали через люк с верхнего этажа (San-Leo fort, Италия).
Камера, в которой провел последних 4 года жизни великий маг граф Калиостро (San-Leo fort, Италия).
Интересный факт от Novate.ru: Существует поверье, что узников в крепость доставляли не по основной дороге, ведущей к воротам с массивными башнями, а помещали в закрытый ящик и тюремщик, находящийся на крепостной стене, с помощью веревок и лебедки «со скоростью ветра» поднимал арестантов на стену башни, где и были организованы камеры. Конкретно для графа Калиостро была подготовлена особенная камера, в которой нет двери, ее заменило отверстие на потолке. Для узника был создан такой себе каменный мешок, чтобы великий маг и чародей не смог одурачить охрану и сбежать. При этом единственное крошечное окошко с решеткой было обращено в сторону церкви, чтобы заставить грешника покаяться. Но и этого показалось мало тюремщикам, после очередного «чуда», которое граф продемонстрировал охране, его попросту заковали в цепи. И так он прожил 4 года. Умер кумир мистиков 26 августа 1795 года, а вот где его похоронили – остается неразгаданной тайной по сей день.
В крепости открыт музей, посвященный графу Калиостро, а в баре продают «эликсир жизни» с его портретом на этикетке (San-Leo fort, Италия).
Не обошлось и без музея инквизиции с жуткими инструментами для пыток (San-Leo fort, Италия).
Стоит отметить, что Сан-Лео является идеальным местом для проведения различных мероприятий, связанных с уникальной аутентичностью места: исторические реконструкции, концерты классической и неклассической музыки, песенные конкурсы, театральные представления на улицах города, экскурсии «Ночной форт», маршруты по следам Калиостро, Фестиваль тишины, Дни поэзии, музыки и театра, которые всегда завершаются рождественскими мероприятиями, преображающими старинный городок до неузнаваемости.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии