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Сила «камня с дыркой»

Сила «камня с дыркой»

Сила «камня с дыркой»

Кто из нас в детстве не перебирал горы камней, чтобы найти тот единственный, который непременно принесет удачу? Как оказалось, этим занимались не только мы и в нашей стране, во всем мире «куриный бог» (он же «глаз бога» и т. д.) является заветным талисманом, ценность которого в разы возрастает, если найдешь его случайно.

Так что же такого прячется в обычном камешке с небольшим сквозным отверстием, что люди издревле так трепетно к нему относятся?

1. КОГДА ПОЯВИЛСЯ НЕОБЫЧНЫЙ АМУЛЕТ И ЕГО НАЗВАНИЯ

Камень со сквозным отверстием наделяют магическими силами. | Фото: vashobereg.ru.

С появлением людей на этой земле, они не перестают верить в чудеса и наделять сверхъявственной силой многие вещи и предметы. У каждого народа на протяжении многих веков сложились свои традиции и верования, появились священные реликвии и масса оберегов, но в мире существует один талисман, в волшебную силу которого верят в любом уголке нашей планеты.

В магическую силу дырявых камней верят в любом уголке нашей планеты. | Фото: ru.wiktionary.org.

Несмотря на то, что его называют по-разному, речь идет об одном и том же предмете – камне со сквозным отверстием. Мы его больше знаем под названием «куриный бог», наши ближайшие предки, как «божий глаз» и даже «собачье счастье», а вот предшественники времен язычества считали его «стрелой Перуна». В других народах и странах его называли «змеиным яйцом», «ведьминым камнем», «громовым камнем», «стаканами друидов» и др.

В случае с этим амулетом неважно, как его называли, главное то, какими свойствами его наделяли и во что верили, стараясь отыскать на берегу реки или моря, а самые отчаянные даже в кратере вулкана свой заветный камешек.

2. КАКИМИ СИЛАМИ БЫЛ НАДЕЛЕН КАМЕНЬ «С ДЫРОЧКОЙ» (ПО МНЕНИЮ ЛЮДЕЙ, КОНЕЧНО ЖЕ)

В древности, камни «с дырочкой» вешали перед входом в дом или в сарай/курятник. | Фото: socketmira.ru.

Учитывая, что люди верили и верят в магические силы культовых предметов, амулетов и талисманов, неудивительно, что «куриный бог» (по их мнению) также приносит удачу в конкретных делах. Славяне, например, были убеждены, что это дар бога Велеса – покровителя скота, поэтому и вешали найденные камешки у входа в курятник или сарай. Неизвестно по каким критериям, древние славяне определили, что «куриный бог» или «божий глаз» благотворно влияет и на людей, причем неважно, что брать за основу – дырявый лапоть или кусочек разбитого горшка с дыркой. Все это они превращали в амулеты, особенно если предстояла долгая дорога или нависала угроза нападения захватчиков. Чтобы защитить свой дом и все подворье, любой дырявый предмет вешался у входа с надеждой на спасение, или зашивался в пояс/любую другую вещи и брался с собою в дорогу.

Многие верят, что «дырявые» камни непременно защитят ото зла. | Фото: kamni.guru.

Встречаются дырявые камни и довольно больших размеров. | Фото: litdic.ru.

В разных уголках мира камни со сквозным отверстием наделялись разными свойствами, но всегда и везде они сводились к главному – защите от злых духов/недоброжелателей и привлечение удачи. Многие считали, что он способен оградить от злых чар, отзеркаливать негатив, отводя неприятности, магические атаки завистников и недоброжелателей. При этом верили, что «божий глаз» притягивал удачу, помогая преобразовывать человека как в духовном, так и в материальном смысле.

3. МАГИЧЕСКАЯ СИЛА КАМНЯ

Жрецы и маги считали камень с отверстием порталом в параллельные миры.

Не только простой необразованный народ попадал под чары камня с отверстием, жрецы, колдуны и маги использовали его в ритуальных целях, считая, что, то самое отверстие, является порталом в другой мир. С его помощью избранные подпитывались энергией, восполняя потраченные силы на проведение различных ритуалов, веря в то, что этот удивительный камень их самих защитит от злых духов во время культовых обрядов. Кстати сказать, некоторые исследователи считают, что еще во времена друидов эти камни занимали почетное место в арсенале жрецов, проводящих различные обряды.

Друиды и славянские жрецы также верили, что «куриный бог» защитит их от злых сил.

В Скандинавии собирательством магических камней занимались жрецы культа Одина, на Средиземноморском побережье загадочные минералы привлекали служителей древним богам Двуликому Янусу, Артемиде и Гекате. Среди славянских жрецов больше всего «куриный бог» привлекал ревностных почитателей бога Велеса, которые рекомендовали носить этот оберег тем, кто хотел сохранить или вернуть утраченное здоровье и все свое добро.

4. НАУЧНЫЕ ВЕРСИИ ПОЯВЛЕНИЯ КАМНЕЙ С ОТВЕРСТИЕМ

Вода и мощная сила прибоя/течения реки способны «протереть» дыры даже в камнях.

Любому явлению, каким бы непонятным оно не казалось, всегда найдется научное объяснение специалистов и «куриный бог» не стал исключением. С научной точки зрения в таком облике минералов нет ничего сверхъестественного и непонятного. Вода, как известно, камень точит, и необязательно это будет его «огранка». Многие минералы имеют неоднородный состав, что приводит к более быстрому вымыванию некоторых включений, если камень длительное время поддается воздействию воды и силе трения одновременно. При отсутствии морского прибоя или быстрого течения горной реки можно веками ждать, пока отверстие образуется естественным путем, поэтому нужны определенные условия, чтобы эти дыры появились.

Камешки с рыхлой структурой и слабым звеном в виде вкраплений быстрее превращаются в магический талисман.

На одном камне может быть несколько отверстий, но удвоится ли его сила, доподлинно неизвестно.

Поскольку не все камни имеют слабое звено в виде включений «боящихся» воды или пористой структуры, то такого рода обереги встречаются довольно редко. Мешками это добро собирать не получится, что и наделяет камешки особенными способностями, ведь даже современные люди, отправляясь на отдых, мечтают отыскать его на побережье, чтобы положить в кошелек для привлечения денег или в спальню, для ускорения процесса поисков второй половинки (последним ритуалом балуются исключительно девушки).

5. ЦВЕТ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Белый талисман в виде «куриного бога» сделает его обладателя добрее и принесет умиротворение. <br>| Фото: taynoeznanie.com.

Оказывается, эзотерики знают много тонкостей, которые недоступны тем, кто мало верит в подобные вещи или попросту не вникает в подробности. К примеру, чуть ли не главное значение в направлении чудодейственной силы камня со сквозным отверстием играет цвет:

— белый цвет помогает обрести душеный покой, делает человека добрее и терпимей к окружающим. Он успокаивает и вселяет умиротворение;

— красноватые оттенки подойдут тем, кто ищет отдушину в любви и стремится обрести/сохранить семью;

Синий и голубые оттенки пробудят творческое начало.

Синий и голубые оттенки пробудят творческое начало.

— синий/голубой цвет непременно принесет успех в творческих начинаниях и настроит на волну вдохновения (или ниспошлет музу);

— зеленый – поспособствует карьерному росту и финансовому благополучию, а также поможет в выздоровлении;

— черные оттенки подойдут для тех, кто жаждет успеха у противоположного пола, что не может не добавить уверенности в себе и в своих начинаниях. Если же это будет комбинация белого и черного цветов, то очищение от прошлых грехов гарантировано;

Желтые и оранжевые тона дырявого камешка укрепят дух человека.

— оранжевые оттенки подарят твердость духа и окажут моральную поддержку в трудном деле, которое не ладится или никак не получается завершить.

6. КАК НОСИТЬ АМУЛЕТ, ЕСЛИ ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ НАЙТИ МАГИЧЕСКИЙ КАМЕНЬ

Сила «камня с дыркой»

Если выпало такое счастье найти «куриного бога», то нужно верить в него и правильно носить, чтобы удача в чем бы то ни было не прошла мимо. Как привлечь деньги и любовь, сообщалось выше, во всех остальных случаях его лучше повесить на шнурок. Не на цепочку, а именно на шнурок или нить из натурального материала. Это может быть шерсть, кожа, лен, хлопок или конопля. Длина нити может быть произвольной, но не очень короткой, чтобы в любой момент ее можно было снять, не развязывая узелки.

Заглядывая в отверстие камешка, нужно загадать заветное желание и ждать его исполнения.

Также знатоки ритуала рекомендуют загадать желание и посмотреть вдаль через отверстие, а затем остается лишь терпеливо ждать его исполнения. Также стоит отметить, что, как бы камень не носили, и куда не подкладывали, в любом случае, нужно верить в его волшебную силу и тогда все точно получится.

 

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