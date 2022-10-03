Сила «камня с дыркой»

Кто из нас в детстве не перебирал горы камней, чтобы найти тот единственный, который непременно принесет удачу? Как оказалось, этим занимались не только мы и в нашей стране, во всем мире «куриный бог» (он же «глаз бога» и т. д.) является заветным талисманом, ценность которого в разы возрастает, если найдешь его случайно.

Так что же такого прячется в обычном камешке с небольшим сквозным отверстием, что люди издревле так трепетно к нему относятся?

1. КОГДА ПОЯВИЛСЯ НЕОБЫЧНЫЙ АМУЛЕТ И ЕГО НАЗВАНИЯ

С появлением людей на этой земле, они не перестают верить в чудеса и наделять сверхъявственной силой многие вещи и предметы. У каждого народа на протяжении многих веков сложились свои традиции и верования, появились священные реликвии и масса оберегов, но в мире существует один талисман, в волшебную силу которого верят в любом уголке нашей планеты.

Несмотря на то, что его называют по-разному, речь идет об одном и том же предмете – камне со сквозным отверстием. Мы его больше знаем под названием «куриный бог», наши ближайшие предки, как «божий глаз» и даже «собачье счастье», а вот предшественники времен язычества считали его «стрелой Перуна». В других народах и странах его называли «змеиным яйцом», «ведьминым камнем», «громовым камнем», «стаканами друидов» и др.

В случае с этим амулетом неважно, как его называли, главное то, какими свойствами его наделяли и во что верили, стараясь отыскать на берегу реки или моря, а самые отчаянные даже в кратере вулкана свой заветный камешек.

2. КАКИМИ СИЛАМИ БЫЛ НАДЕЛЕН КАМЕНЬ «С ДЫРОЧКОЙ» (ПО МНЕНИЮ ЛЮДЕЙ, КОНЕЧНО ЖЕ)

Учитывая, что люди верили и верят в магические силы культовых предметов, амулетов и талисманов, неудивительно, что «куриный бог» (по их мнению) также приносит удачу в конкретных делах. Славяне, например, были убеждены, что это дар бога Велеса – покровителя скота, поэтому и вешали найденные камешки у входа в курятник или сарай. Неизвестно по каким критериям, древние славяне определили, что «куриный бог» или «божий глаз» благотворно влияет и на людей, причем неважно, что брать за основу – дырявый лапоть или кусочек разбитого горшка с дыркой. Все это они превращали в амулеты, особенно если предстояла долгая дорога или нависала угроза нападения захватчиков. Чтобы защитить свой дом и все подворье, любой дырявый предмет вешался у входа с надеждой на спасение, или зашивался в пояс/любую другую вещи и брался с собою в дорогу.

В разных уголках мира камни со сквозным отверстием наделялись разными свойствами, но всегда и везде они сводились к главному – защите от злых духов/недоброжелателей и привлечение удачи. Многие считали, что он способен оградить от злых чар, отзеркаливать негатив, отводя неприятности, магические атаки завистников и недоброжелателей. При этом верили, что «божий глаз» притягивал удачу, помогая преобразовывать человека как в духовном, так и в материальном смысле.

3. МАГИЧЕСКАЯ СИЛА КАМНЯ

Не только простой необразованный народ попадал под чары камня с отверстием, жрецы, колдуны и маги использовали его в ритуальных целях, считая, что, то самое отверстие, является порталом в другой мир. С его помощью избранные подпитывались энергией, восполняя потраченные силы на проведение различных ритуалов, веря в то, что этот удивительный камень их самих защитит от злых духов во время культовых обрядов. Кстати сказать, некоторые исследователи считают, что еще во времена друидов эти камни занимали почетное место в арсенале жрецов, проводящих различные обряды.

В Скандинавии собирательством магических камней занимались жрецы культа Одина, на Средиземноморском побережье загадочные минералы привлекали служителей древним богам Двуликому Янусу, Артемиде и Гекате. Среди славянских жрецов больше всего «куриный бог» привлекал ревностных почитателей бога Велеса, которые рекомендовали носить этот оберег тем, кто хотел сохранить или вернуть утраченное здоровье и все свое добро.

4. НАУЧНЫЕ ВЕРСИИ ПОЯВЛЕНИЯ КАМНЕЙ С ОТВЕРСТИЕМ

Любому явлению, каким бы непонятным оно не казалось, всегда найдется научное объяснение специалистов и «куриный бог» не стал исключением. С научной точки зрения в таком облике минералов нет ничего сверхъестественного и непонятного. Вода, как известно, камень точит, и необязательно это будет его «огранка». Многие минералы имеют неоднородный состав, что приводит к более быстрому вымыванию некоторых включений, если камень длительное время поддается воздействию воды и силе трения одновременно. При отсутствии морского прибоя или быстрого течения горной реки можно веками ждать, пока отверстие образуется естественным путем, поэтому нужны определенные условия, чтобы эти дыры появились.

Поскольку не все камни имеют слабое звено в виде включений «боящихся» воды или пористой структуры, то такого рода обереги встречаются довольно редко. Мешками это добро собирать не получится, что и наделяет камешки особенными способностями, ведь даже современные люди, отправляясь на отдых, мечтают отыскать его на побережье, чтобы положить в кошелек для привлечения денег или в спальню, для ускорения процесса поисков второй половинки (последним ритуалом балуются исключительно девушки).

5. ЦВЕТ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Оказывается, эзотерики знают много тонкостей, которые недоступны тем, кто мало верит в подобные вещи или попросту не вникает в подробности. К примеру, чуть ли не главное значение в направлении чудодейственной силы камня со сквозным отверстием играет цвет:

— белый цвет помогает обрести душеный покой, делает человека добрее и терпимей к окружающим. Он успокаивает и вселяет умиротворение;

— красноватые оттенки подойдут тем, кто ищет отдушину в любви и стремится обрести/сохранить семью;

Синий и голубые оттенки пробудят творческое начало.

— синий/голубой цвет непременно принесет успех в творческих начинаниях и настроит на волну вдохновения (или ниспошлет музу);

— зеленый – поспособствует карьерному росту и финансовому благополучию, а также поможет в выздоровлении;

— черные оттенки подойдут для тех, кто жаждет успеха у противоположного пола, что не может не добавить уверенности в себе и в своих начинаниях. Если же это будет комбинация белого и черного цветов, то очищение от прошлых грехов гарантировано;

— оранжевые оттенки подарят твердость духа и окажут моральную поддержку в трудном деле, которое не ладится или никак не получается завершить.

6. КАК НОСИТЬ АМУЛЕТ, ЕСЛИ ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ НАЙТИ МАГИЧЕСКИЙ КАМЕНЬ

Если выпало такое счастье найти «куриного бога», то нужно верить в него и правильно носить, чтобы удача в чем бы то ни было не прошла мимо. Как привлечь деньги и любовь, сообщалось выше, во всех остальных случаях его лучше повесить на шнурок. Не на цепочку, а именно на шнурок или нить из натурального материала. Это может быть шерсть, кожа, лен, хлопок или конопля. Длина нити может быть произвольной, но не очень короткой, чтобы в любой момент ее можно было снять, не развязывая узелки.

Также знатоки ритуала рекомендуют загадать желание и посмотреть вдаль через отверстие, а затем остается лишь терпеливо ждать его исполнения. Также стоит отметить, что, как бы камень не носили, и куда не подкладывали, в любом случае, нужно верить в его волшебную силу и тогда все точно получится.