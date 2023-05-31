Как в СССР рекламировали технику

Пока все обсуждают слишком креативную современную рекламу, мы решили вспомнить, какими были шедевры советского пиара. Там тоже есть, на что посмотреть…
Источник: hi-tech.mail.ru
Сейчас сложно представить мир рекламы без телевидения и интернета. Но и в недалеком «безынтернетном» прошлом реклама была и носила вполне массовый характер: брошюры, плакаты, каталоги, листовки, календари и даже яркая наружная реклама.
1. Джинсовая куртка и магнитофон «Весна» — коротко о мечтах молодежи 80-х в одном плакате:
2. Стиральные машины второго поколения «Рига» были настоящим прорывом и гордостью советской индустрии. Пускай они похожи на милого робота из «Звездных войн», зато сколько счастья могли подарить их 2,5 кг вместимости. Даже хочется на пляж их взять с собой…
3. В конце 70-х на Симферопольском заводе телевизоров им. 50-летия СССР (ныне АО «Фотон») освоили выпуск цветных телеприемников. Первая модель называлась «Фотон-707»:
4. Портативный радиоприемник «Турист-312» — продукт Грозненского радиотехнического завода. Идеал туриста образца 1986 года:
5. Легендарные холодильники Минского завода. «В них столько продуктов» – как бы говорит нам девушка:
6. Версия «стерео» выпускалась с 1987 года на киевском «Маяке». Контрольный усилитель мощности, электронный индикатор, три типа магнитной ленты, автостоп по окончании кассеты – для многих осталось мечтой с картинки.
Активная стереосистема «Сатурн-401С» — мечта молодежи конца 80-х. Миниатюрный блочный аппарат состоял из магнитофона и активной акустической системы с выносным блоком питания. Вот бы с таким во двор!
7.«Селга-309» — моднейший гаджет, выпушенный в 1985 году Рижским ПО «Радиотехника». Яркие расцветки и реклама явно намекали на молодежь. Но его еще надо было «достать», тогда ты крутой втройне…
Советские марки радиотехники «Восход» и «Весна» были абсолютными хитами в СССР и гордостью Днепропетровского радиозавода. Если не можешь купить – повесь на стену и любуйся. Девушка бонусом.
8. Электрополотер – это редкий диковинный гаджет, появившийся в СССР в середине 60-х. Впоследствии перевыпускался еще долгое время, но был редким устройством в быту.
9. Над названием рекламных агентств в те времена похоже долго не думали. И над тем, чтобы на фото у часов цифры отображались полностью. Это известная болезнь электронных девайсов, так что рекламу можно смело считать правдивой…
10. Юность Ц-404. Он умел быть «цветным», подключать магнитофон на запись звукового сопровождения; прослушивать звук на головные телефоны.
11. Электропылесос «Днепр» выпускался с конца 50-х. Работал от сети. Стильно? Да. Но есть мнение, что дизайн полностью скопирован с немецкого Progress 7. Зато красиво…
12. Самая массовая и технически совершенная модель среди фотоаппаратов «Зоркий». Аппарат экспортировался, что и понятно по принципиально другому подходу к рекламе.
13. «Сатурн-202-стерео» 1983 года выпуска. Предназначен для высококачественной стерео- и монофонической записи и воспроизведения музыкальных и речевых программ на магнитную ленту.
14. Портативный кассетный стереофонический магнитофон-приставка «Соната». Блочная стереофоническая радиола высшего класса «Эстония-010-стерео» предназначена для приёма радиовещательных передач, а также для высококачественного воспроизведения механической записи с грампластинок.
15. Мопед «Рига-12/16». Легкий мопед выпускался с 1974 года. Вероятно, продажи планировалось увеличить подобными плакатами.
16. «Романтик» — торговая марка популярных в СССР портативных магнитофонов Горьковского завода. Выпускались в 1965 года. «Романтики» имели широкий модельный ряд из восьми девайсов.
17. «Ленинград» — малоформатный дальномерный красавец промотировался активно и на экспорт.
18. Судя по большинству рекламных плакатов и брошюр, если что-то «крутое» и можно было купить, то сделать это можно в ГУМе.
19. Мопед «Рига-19С». Шоссейно-кольцевой микромотоцикл «Рига-19С» был выпущен небольшим тиражом в 1982 году. Вы же смотрите на мотоцикл, да?
20. Телевизор «Горизонт-107», 1976 года.
21. «Вятка-автомат» (1981 года) — единственная автоматическая стиральная машина, производившаяся в СССР. 1987 год. Каталог «Новые товары». «Микроша» в доп. рекламе особо не нуждался. Не смотря на триумфальное шествие IBM на западе, в СССР многие могли лишь мечтать о таком вот «Микроше».
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