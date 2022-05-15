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Назад в СССР: 15 фотографий 1950-х годов из журнала «Огонёк»


15 фотографий 1950-х годов из журнала «Огонёк»

15 фотографий 1950-х годов из журнала «Огонёк»

1950-е годы в СССР - время восстановления страны, время надежд и время обновления. На фотографиях того времени счастливые люди, которые пережили ужасы войны и готовы к мирному созиданию. Фотографии, собранные в этом обзоре в своё время были опубликованы в журнале «Огонёк», и стоит признать, что в них какая-то особая энергетика.

1. Аттракцион в парке


Фото карусели в неизвестном городе в 1950 году. Автор: Anatoly Garanin.

Фото карусели в неизвестном городе в 1950 году. Автор: Anatoly Garanin.

 

2. Долгожданная встреча


Приезд учительницы в 1950 году. Автор: Dmitry Baltermants.

Приезд учительницы в 1950 году. Автор: Dmitry Baltermants.

 

3. Агитатор Зоя Титова


Агитатор Зоя Титова читает журнал удмуртским колхозницам в Мало-Пургинском районе в 1950 году. Автор: Mikhail Savin.

Агитатор Зоя Титова читает журнал удмуртским колхозницам в Мало-Пургинском районе в 1950 году. Автор: Mikhail Savin.

 

4. В деревне Кишма


Деревня Кишма в 1950-е годы.

Деревня Кишма в 1950-е годы.

 

5. Пекарь Мельников с семьей


Назад в СССР: 15 фотографий 1950-х годов из журнала «Огонёк»

Пекарь Мельников с семьей в новой квартире в 1951 году.

 

6. Колхозница с зерном


Колхозница Анастасия Николаевна Прилепина с зерном нового урожая в 1951 году. Автор: Jacob Ryumkin.

Колхозница Анастасия Николаевна Прилепина с зерном нового урожая в 1951 году. Автор: Jacob Ryumkin.

 

7. Пионервожатая с детьми


Пионервожатая рассказывает детям о Ленине в 1951 году.

Пионервожатая рассказывает детям о Ленине в 1951 году.

 

8. Чемпион СССР среди юношей по метанию диска


Студент Московского областного пединститута Роберт Зубцов в 1952 году.

Студент Московского областного пединститута Роберт Зубцов в 1952 году.

 

9. Ученицы педагогического университета


Будущие учительницы в 1952 году. Автор: Mikhail Savin.

Будущие учительницы в 1952 году. Автор: Mikhail Savin.

 

10. Педиатр


Детский врач. Автор:Michael Anan'ina.

Детский врач. Автор:Michael Anan'ina.

 

11. Младший сержант Агапов


Гвардии младший сержант Агапов - командир одного из лучших расчетов гвардейской части в 1952 году.

Гвардии младший сержант Агапов - командир одного из лучших расчетов гвардейской части в 1952 году.

 

12. Пара в университете


Занятия в кабинете физики Ужгородского университета в 1952 году.

Занятия в кабинете физики Ужгородского университета в 1952 году.

 

13. Павловские лимоны в кабинете


Назад в СССР: 15 фотографий 1950-х годов из журнала «Огонёк»

Занятие в кабинете химии в 1952 год

 

14. Офицер на судне


Линкор Севастополь в 1952 году.

Линкор Севастополь в 1952 году.

 

15. Тамара Худякова и Нила Шумская


Будущие педагоги на лыжной тренировке в 1953 году.

Будущие педагоги на лыжной тренировке в 1953 году.

 

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Назад в СССР: 15 фотографий 1950-х годов из журнала «Огонёк»

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Назад в СССР: 15 фотографий 1950-х годов из журнала «Огонёк»Подписаться на мой Instagram
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