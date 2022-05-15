Назад в СССР: 15 фотографий 1950-х годов из журнала «Огонёк»

15 фотографий 1950-х годов из журнала «Огонёк»

1. Аттракцион в парке

Фото карусели в неизвестном городе в 1950 году. Автор: Anatoly Garanin.

2. Долгожданная встреча

Приезд учительницы в 1950 году. Автор: Dmitry Baltermants.

3. Агитатор Зоя Титова

Агитатор Зоя Титова читает журнал удмуртским колхозницам в Мало-Пургинском районе в 1950 году . Автор: Mikhail Savin.

4. В деревне Кишма

Деревня Кишма в 1950-е годы.

5. Пекарь Мельников с семьей

Пекарь Мельников с семьей в новой квартире в 1951 году.

6. Колхозница с зерном

Колхозница Анастасия Николаевна Прилепина с зерном нового урожая в 1951 году. Автор: Jacob Ryumkin.

7. Пионервожатая с детьми

Пионервожатая рассказывает детям о Ленине в 1951 году.

8. Чемпион СССР среди юношей по метанию диска

Студент Московского областного пединститута Роберт Зубцов в 1952 году.

9. Ученицы педагогического университета

Будущие учительницы в 1952 году. Автор: Mikhail Savin.

10. Педиатр

Детский врач. Автор:Michael Anan'ina.

11. Младший сержант Агапов

Гвардии младший сержант Агапов - командир одного из лучших расчетов гвардейской части в 1952 году .

12. Пара в университете

Занятия в кабинете физики Ужгородского университета в 1952 году.

13. Павловские лимоны в кабинете

Занятие в кабинете химии в 1952 год

14. Офицер на судне

Линкор Севастополь в 1952 году.

15. Тамара Худякова и Нила Шумская

Будущие педагоги на лыжной тренировке в 1953 году.