Назад в СССР: 15 фотографий 1950-х годов из журнала «Огонёк»

15 фотографий 1950-х годов из журнала «Огонёк»
1950-е годы в СССР - время восстановления страны, время надежд и время обновления. На фотографиях того времени счастливые люди, которые пережили ужасы войны и готовы к мирному созиданию. Фотографии, собранные в этом обзоре в своё время были опубликованы в журнале «Огонёк», и стоит признать, что в них какая-то особая энергетика.
1. Аттракцион в парке
Фото карусели в неизвестном городе в 1950 году. Автор: Anatoly Garanin.
2. Долгожданная встреча
Приезд учительницы в 1950 году. Автор: Dmitry Baltermants.
3. Агитатор Зоя Титова
Агитатор Зоя Титова читает журнал удмуртским колхозницам в Мало-Пургинском районе в 1950 году. Автор: Mikhail Savin.
4. В деревне Кишма
Деревня Кишма в 1950-е годы.
5. Пекарь Мельников с семьей
Пекарь Мельников с семьей в новой квартире в 1951 году.
6. Колхозница с зерном
Колхозница Анастасия Николаевна Прилепина с зерном нового урожая в 1951 году. Автор: Jacob Ryumkin.
7. Пионервожатая с детьми
Пионервожатая рассказывает детям о Ленине в 1951 году.
8. Чемпион СССР среди юношей по метанию диска
Студент Московского областного пединститута Роберт Зубцов в 1952 году.
9. Ученицы педагогического университета
Будущие учительницы в 1952 году. Автор: Mikhail Savin.
10. Педиатр
Детский врач. Автор:Michael Anan'ina.
11. Младший сержант Агапов
Гвардии младший сержант Агапов - командир одного из лучших расчетов гвардейской части в 1952 году.
12. Пара в университете
Занятия в кабинете физики Ужгородского университета в 1952 году.
13. Павловские лимоны в кабинете
Занятие в кабинете химии в 1952 год
14. Офицер на судне
Линкор Севастополь в 1952 году.
15. Тамара Худякова и Нила Шумская
Будущие педагоги на лыжной тренировке в 1953 году.
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