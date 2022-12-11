Популярные знаменитости в юности

Их песни не раз занимали лидирующие места в хит-парадах. На их счету тысячи концертов и миллионы фанатов по всему миру. Но когда-то эти знаменитости были обычными детьми и подростками, которые тоже ходили в школу, носили смешные прически и не могли похвастаться безупречной кожей или идеальной улыбкой. Мы предлагаем вам посмотреть, как выглядели в юности популярные музыканты. Нельзя не отметить, что многие с возрастом только похорошели!











Бейонсе (Beyoncé) Рианна (Rihanna) Эминем (Eminem) Энрике Иглесиас (Enrique Iglesias) Шер (Cher) Гвен Стефани (Gwen Stefani) Шакира (Shakira) Элтон Джон (Elton John) Адам Левин (Adam Levine) Лана Дель Рей (Lana Del Rey) Аврил Лавин (Avril Lavigne) Эми Ли (Amy Lee) Оззи Осборн (Ozzy Osbourne) Кайли Миноуг (Kylie Minogue) Мэрилин Мэнсон (Marilyn Manson) Селин Дион (Celine Dion) Кэти Перри (Katy Perry) Стивен Тайлер (Steven Tyler) Снуп Догг (Snoop Dogg) Бритни Спирс (Britney Spears)



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