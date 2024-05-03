Скорая помощь для чахлой рассады

Заметили, что рассада помидоров стала чахлой, увядшей, а её рост остановился? Скорее спасайте её! Ничего обрезать не придётся. Достаточно лишь обработать её фирменным методом, описанным немного ниже.



Результат вы увидите своими глазами уже через 3 дня! Рассада томатов восстановится и начнёт активно расти, как ни в чём не бывало.







Скорая помощь рассаде

Для того чтобы помочь увядающим кустикам томатов, подготовьте следующий раствор. На 5 л тёплой воды возьмите 1 ч. л. кальциевой селитры.В этот раствор добавьте 5 таблеток аптечной янтарной кислоты. Стоят они копейки, но показывают себя как нельзя эффективно!Обработайте полученным раствором всю рассаду по листу. Кальциевая селитра стимулирует работу корневой системы. Она начинает активно брать питание из земли и восстанавливать весь ствол до макушки.Поливать растения под корень нет никакой необходимости. Спустя 3 дня после такой обработки по листу рассада помидоров восстановится: станет крепкой и живой!Интересно! Оставшийся раствор можно вылить под розы на участке. Им будет очень полезно!Вот как легко и довольно быстро можно воскресить увядающую рассаду томатов. Результат вы увидите своими глазами уже через пару-тройку дней после несложной обработки!