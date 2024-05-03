С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 442 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergiy Che
    Не принимает Земля Русская прах либерды....Керенский: послед...
  • Ингерман Ланская
    "История советской парфюмерии начиналась задолго до смены политического устройства 1917 года...... О КАК!!! совдепии ...Чем пах Советский...
  • Астон Мартин
    Одеколон Миф фабрики Дзинтарс ...👍Чем пах Советский...

Скорая помощь для чахлой рассады

Заметили, что рассада помидоров стала чахлой, увядшей, а её рост остановился? Скорее спасайте её! Ничего обрезать не придётся. Достаточно лишь обработать её фирменным методом, описанным немного ниже.

Результат вы увидите своими глазами уже через 3 дня! Рассада томатов восстановится и начнёт активно расти, как ни в чём не бывало.


Скорая помощь рассаде



Для того чтобы помочь увядающим кустикам томатов, подготовьте следующий раствор. На 5 л тёплой воды возьмите 1 ч. л. кальциевой селитры.



В этот раствор добавьте 5 таблеток аптечной янтарной кислоты. Стоят они копейки, но показывают себя как нельзя эффективно!



Обработайте полученным раствором всю рассаду по листу. Кальциевая селитра стимулирует работу корневой системы. Она начинает активно брать питание из земли и восстанавливать весь ствол до макушки.



Поливать растения под корень нет никакой необходимости. Спустя 3 дня после такой обработки по листу рассада помидоров восстановится: станет крепкой и живой!

Интересно! Оставшийся раствор можно вылить под розы на участке. Им будет очень полезно!



Вот как легко и довольно быстро можно воскресить увядающую рассаду томатов. Результат вы увидите своими глазами уже через пару-тройку дней после несложной обработки!
Читать далее →
Ссылка на первоисточник
подкормка
Рассада

Картина дня

наверх