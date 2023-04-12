Александра Коллонтай — секс-символ революции

Правда, несколько раз сердце разбивали и Александре. Благодаря неудачному роману известная революционерка стала первой в истории России женщиной-дипломатом.
Несостоявшийся брак Александры Коллонтай
Если бы не брак с троюродным братом Владимиром Коллонтаем, революционерка запомнилась бы миру как Александра Домонтович. Союз она заключила против воли родителей. Её отец — русский генерал — уже присмотрел партию получше. Совсем юная Александра должна была выйти замуж за 40-летнего адъютанта императора Тутомлина. Жить как все Александра не хотела.
Но и с новым мужем девушка не ужилась. Супружеские отношения напоминали ей «воинскую повинность». Через несколько лет после свадьбы она закрутила роман с близким другом семьи. Однако и это Александру не устроило. В 1898 году она бросила мужа и любовника и уехала в Европу.
За границей карьера Коллонтай пошла в гору. Она познакомилась с Розой Люксембург и Владимиром Лениным. Идеи революции Александре были близки. Более того, Коллонтай планировала устроить собственную революцию — в сознании советских граждан. Она мечтала изменить отношение к женщинам.
«Валькирия революции» и сексуальная революция 1917
Коллонтай была довольно яркой личностью. Благодаря броской внешности и острому уму публичные выступления давались ей легко. Преимуществами Александра умело пользовалась. Куда бы ни отправляло девушку советское правительство, везде она увлекала народ за собой.
Лично Коллонтай нацелилась на настоящую сексуальную революцию. Она старалась объяснить женщинам их права. Старалась выбить из сознания мужчин стереотипы. Александре удалось стать первой женщиной-министром в советском правительстве. Благодаря революционерке гражданский брак, зарегистрированный в ЗАГСе, приравняли к церковному.
Народ быстро подхватил идеи Коллонтай. Уничтожение границ между общественной и личной жизнью запустило настоящую сексуальную революцию. Коллонтай отлично подходила на роль её предводителя. Личная жизнь у Александры была насыщенная, но беспорядочная.
Выстрелила в мужа и уехала в Швецию
Во время агитационной работы на Балтийском флоте Коллонтай встретила молодого Павла Дыбенко. Вожак матросов имел тяжёлый характер и буйный нрав. Именно это и привлекло Коллонтай. Дыбенко на тот момент исполнилось 28 лет, а революционерке — 45. Любовь Александры сомнений не вызывала. Когда Севастополь захватили немецкие оккупанты, и Дыбенко попал в плен, Коллонтай «выкупила» его. Молодой моряк стоил тогда большевикам двенадцати немецких полковников.
А вот Коллонтай для молодого Дыбенко была лишь символом престижа. Начались многочисленные интрижки. В Одессе, куда Дыбенко уехал по поручению руководства, он встретил красавицу Валентину Стефеловскую. Этот роман от Александры утаить не получилось.
После ссор и разбора полётов Коллонтай выстрелила в Дыбенко. Позже на товарищеском суде она уверяла, что хотела лишь свести счёты с жизнью. Молодой жених выздоровел, но отношения революционерки и моряка на этом закончились. Коллонтай попросила руководство дать ей поручение как можно дальше от бывшего возлюбленного.
После разрыва с Дыбенко Коллонтай направили в Европу. Она стала первой женщиной-дипломатом. С обязанностями Александра справлялась успешно. Революционерка 20 лет проработала в Норвегии и Швеции, защищая интересы большевиков. Ходили слухи, что на сговорчивость оппонентов влияли броская внешность и обаяние Александры.
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