7 самых скандальных монарших разводов в истории

Развод — это не изобретение современности. Расторжение брака с древних времён входило в перечень юридических актов и болезненных событий. Веками подобные вещи приводили к эпическим разоблачениям, публичной демонстрации самого грязного белья и даже насилию. Королевские особы, первые лица государства, часто заключали союзы в качестве деловых соглашений. Иногда случалось так, что брак нужно было расторгнуть и следовало весьма драматическое разбирательство, которое оставляло в истории неизгладимый след, а то и вовсе меняло её ход. Далее о самых скандальных разводах в истории.
1. Главная ошибка великого Цезаря
История запомнила Юлия Цезаря как одного из величайших правителей Римской империи и гениальнейшего полководца. Мало кто углубляется в изучение истории настолько, чтобы узнать о том, что было с этим политиком до того, как он стал тем самым Цезарем, поднявшись на Олимп власти. Он был женат, но овдовел в 69 году до нашей эры. Когда решил снова жениться, подошёл к этому вопросу с умом и холодной головой, избрав женщину по имени Помпея. У неё были великолепные связи и после женитьбы карьера Юлия резко пошла в гору.
Однажды Помпея присутствовала на важной римской религиозной церемонии, где могли быть лишь женщины. Потом оказалось, что это было не совсем так — среди присутствующих был переодетый мужчина. Это был политический оппонент Цезаря. По городу поползли слухи, что это любовник Помпеи, а праздник был устроен исключительно для того, чтобы она могла спокойно провести с ним время. Доказательств не было никаких, но Цезарь сразу же развёлся с женой. После этого скандал вышел на новый уровень, ведь если они разводятся, значит все слухи — чистая правда. Эта история чуть не уничтожила политическую карьеру Цезаря. Блестящий стратег совершил самую грубую ошибку в своей жизни.
Цезарь развёлся с Помпеей и обвинил её в неверности. Он сказал, что «моя жена не должна даже быть под подозрением». Это породило знаменитую пословицу: «Жена Цезаря должна быть вне подозрений».
2. Очередная ошибка Нерона
Нерон по праву вошёл в историю как один из самых худших императоров Великого Рима. Более того, его многие считают просто сумасшедшим. Список безумных поступков этого правителя довольно длинен и включает в себя развод с первой супругой Клавдией Октавией. Брак, конечно же, был чисто политическим и ни о какой любви не могло быть и речи. Единственное, что в противовес своему гулящему мужу, Клавдия была приличной женщиной. Она была Нерону верна и, как положено, родила ему наследника мужского пола. Императору она никогда не была интересна, а когда он увлёкся другой женщиной, Поппеей, вообще стала мешать. От опостылевшей половины нужно было избавиться и Нерон не придумал ничего лучше, чем обвинить её в измене и сослать.
Картина Джованни Муцциоли (1876 г.), Поппея приносит голову Клавдии Октавии Нерону.
Римляне не поверили обвинениям безумца, Клавдию Октавию, в отличие от Нерона, все уважали и любили. Для нелюбимого в народе императора это стало ещё одним тёмным пятном на репутации. Второй брак тоже не принёс правителю столь желаемого счастья — новоиспечённую супругу Нерон убил собственноручно в припадке гнева. Жизнь его закончилась трагически — его объявили врагом римского государства и он совершил самоубийство.
3. Семейная трагедия Константина
Очевидно, римские императоры считали разводы модными. Далее в списке ещё один из них и ещё один политический союз, который закончился не просто скандальным разводом, а настоящей трагедией. Супруги друг друга не любили, хотя и успели родить нескольких детей. Оба они изменяли своим половинам. Самое ужасное, что Константин был увлечён мачехой своей жены Фаусты, а она крутила роман с его сыном Криспом. Последствия были катастрофическими. Император приказал сына казнить, а Фаусту задушил в собственной спальне. Скандал был такой силы, что Константин чуть не лишился трона.
Фрагмент гобелена с изображением свадьбы Константина и Фаусты работы Питера Пауля Рубенса.
4. Избавился от жены - приобрёл новые земли
У королевских особ брак всегда является не результатом каких-то чувств, а лишь политическим инструментом. Так было и с тем, кого именуют «отцом Европы» - Карлом Великим. Когда ему нужны были союзники в противостоянии с братом-соправителем, Карломаном, Карл женился на дочери правителя лангобардов Дезидерате. При этом он бросил женщину, которая уже была его супругой и родила ему сына — Химильтруду.
Новую жену он не любил и даже называл «уродиной». Когда Карломан скончался, супруга стала для короля ненужной обузой и он быстро от неё избавился, отправив обратно к отцу, чем безумно оскорбил лангобардов. Это породило многолетний военный конфликт, в результате которого Карл одержал победу и стал королём лангобардов. Женился и разводился он ещё несколько раз.
Картина Яна Хендрика ван де Лаара «Развод», 1846 год.
5. Одна из жертв «Синей бороды»
Статья о самых скандальных разводах в истории не могла обойтись без такого персонажа как Генрих VIII. Этот король любому мог показать мастер-класс как избавиться от наскучившей супруги. Одержимый рождением наследника мужского пола, Генрих счёл невозможным получить оного от своей законной супруги Екатерины Арагонской. Получить развод в католической церкви оказалось нереально. Чтобы реализовать задуманное, король Англии навсегда изменил историю своей страны, не просто сменив религию, а основав новую.
Анна Болейн - женщина, ради которой Генрих развёлся с Екатериной, была приговорена им к смерти.
Генрих VIII после этого женился ещё пять раз. По иронии судьбы, единственный наследник мужского пола умер в детском возрасте, а страной правили столь ненавистные королю дочери — сначала Мария, потом Елизавета. Сам Генрих остался в истории под прозвищем «Синяя борода». Когда невозможно было развестись, он без зазрения совести отправлял очередную опостылевшую жену на плаху.
6. Анекдотическая история развода из-за «импотенции»
В 16 веке женщинам было практически невозможно получить развод. Единственным основанием могло послужить то, что брак не был фактически заключён, ведь главное в супружестве — это дети. Нет близких отношений между супругами — нет детей, а значит можно получить развод. Правда, доказать подобное было весьма сложно. В 1561 году Уиллмотт Бери заявила, что её супруг Джон импотент, так как в юности его ударила копытом лошадь в причинное место.
Брак Церковью считается священным таинством. Аннулирование может быть предоставлено, если есть доказательства того, что брак не был заключён. Картина Рогира ван дер Вейдена, около 1445 года.
Церковников это убедило и брак был расторгнут. Бывшие супруги начали заново строить свою личную жизнь с другими людьми. Скандал вспыхнул после того, как в новой семье Джона родился ребёнок. Церковь мгновенно заявила, что Уиллмотт и Джон до сих пор женаты. Понадобилось несколько судебных процессов, которые наделали много шума и вынудили принять закон о том, что если после аннулирования супруг вдруг оказался способен иметь детей, то развод всё равно остаётся в силе.
7. Токсичный брак и ещё более токсичный развод
Одним из самых отвратительных разводов в истории по праву можно назвать развод Барбары Вильерс и Роберта Филдинга. Их отношения могли бы послужить хорошей основой для современного скандального реалити-шоу.
Барбара Вильерс и Роберт Филдинг.
Барбара Вильерс была 1-й герцогиней Кливлендской и графиней Каслмейн. Эти громкие титулы, а также весьма внушительное состояние она получила за то, что была любовницей короля Карла II. Будучи уже в почтенном возрасте 64 лет, Барбара увлеклась мужчиной по имени Роберт Филдинг. Тот был охотником за богатством. Более того, он уже был женат. Самое интересное, что он вступил в брак с некой Анн Дело, считая её богатой вдовой и надеясь завладеть её имуществом. К сожалению для него, Анн была мошенницей, которая вышла за него замуж тоже в надежде развести на деньги. Оба остались бы не солоно хлебавши, если бы не подвернулась герцогиня Кливленд.
Филдинг женился на Барбаре, фактически став двоежёнцем. Анн стала его шантажировать. Роберт стал воровать у новой жены деньги, чтобы расплатиться со старой. Как будто этого было мало, он ещё и соблазнил внучку Вильерс. Когда все его «подвиги» стали известны, последовал жуткий скандал, в результате которого Филдинг жестоко избил Барбару. Пока она приходила в себя, потом оформляла развод (это было несложно, ведь Филдинг был двоежёнцем), муженёк украл у неё большую часть её богатств.
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