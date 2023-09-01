7 самых скандальных монарших разводов в истории

1. Главная ошибка великого Цезаря

Цезарь развёлся с Помпеей и обвинил её в неверности. Он сказал, что «моя жена не должна даже быть под подозрением». Это породило знаменитую пословицу: «Жена Цезаря должна быть вне подозрений».

2. Очередная ошибка Нерона

Картина Джованни Муцциоли (1876 г.), Поппея приносит голову Клавдии Октавии Нерону.

3. Семейная трагедия Константина

Фрагмент гобелена с изображением свадьбы Константина и Фаусты работы Питера Пауля Рубенса.

4. Избавился от жены - приобрёл новые земли

Картина Яна Хендрика ван де Лаара «Развод», 1846 год.

5. Одна из жертв «Синей бороды»

Анна Болейн - женщина, ради которой Генрих развёлся с Екатериной, была приговорена им к смерти.

6. Анекдотическая история развода из-за «импотенции»

Брак Церковью считается священным таинством. Аннулирование может быть предоставлено, если есть доказательства того, что брак не был заключён. Картина Рогира ван дер Вейдена, около 1445 года.

7. Токсичный брак и ещё более токсичный развод

Барбара Вильерс и Роберт Филдинг.