С нами не соскучишься!

8 364 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Traveller
    Где?150 латинских выр...
  • Traveller
    Это вИ таки о том вине, которое раздаёт толстопузый мужик в чёрном женском платье в религиозном вигваме?5 очень странных ...
  • Sema
    Несмотря на разнообразие спиртных напитков в Советском Союзе, да и в других странах, медицина предупреждает, что злоу...5 очень странных ...

Копеечное средство для обработки почвы после сбора урожая

После сбора урожая очень важно позаботиться о состоянии истощенной почвы путем внесения простого и бюджетного средства.
Такая обработка поможет очистить почву от грибковых болезней, бактерий и вредителей. Обработав почву в начале осени, можно сделать ее более питательной, что положительно скажется на качестве и количестве урожая на будущий год.
В роли активатора удобрения выступит 1 л закваски, сыворотки или кефира.

Копеечное средство для обработки почвы после сбора урожая

К кисломолочному продукту необходимо добавить 1 столовую ложку  корицы, растворенной в стакане теплой воды. В корице содержатся такие необходимые для растений питательные вещества как витамин А, бета-каротин, витамин С, витамины группы В, кальций, железо, магний, фосфор, цинк, медь, а также 18 аминокислот. Более того корица является природным инсектицидом, который отпугивает вредителей. Сделать удобрение еще более эффективным поможет столовая ложка молотой куркумы, которая также является богатым источником питательных веществ.

Копеечное средство для обработки почвы после сбора урожая

Для обработки почвы 1 ст л концентрированного раствора необходимо растворить в 10 л воды.
10 л средства хватит на обработку 1 кв.м участка.

Копеечное средство для обработки почвы после сбора урожая

Не пропускайте такую важную и простую обработку почвы осенью, ведь благодаря ей урожай в следующем году будет на зависть соседям.
Читать далее →

Ссылка на первоисточник
обработкаПочва

Картина дня

наверх