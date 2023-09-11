Копеечное средство для обработки почвы после сбора урожая

После сбора урожая очень важно позаботиться о состоянии истощенной почвы путем внесения простого и бюджетного средства.

Такая обработка поможет очистить почву от грибковых болезней, бактерий и вредителей. Обработав почву в начале осени, можно сделать ее более питательной, что положительно скажется на качестве и количестве урожая на будущий год.

В роли активатора удобрения выступит 1 л закваски, сыворотки или кефира.







К кисломолочному продукту необходимо добавить 1 столовую ложку корицы, растворенной в стакане теплой воды. В корице содержатся такие необходимые для растений питательные вещества как витамин А, бета-каротин, витамин С, витамины группы В, кальций, железо, магний, фосфор, цинк, медь, а также 18 аминокислот. Более того корица является природным инсектицидом, который отпугивает вредителей. Сделать удобрение еще более эффективным поможет столовая ложка молотой куркумы, которая также является богатым источником питательных веществ.







Для обработки почвы 1 ст л концентрированного раствора необходимо растворить в 10 л воды.

10 л средства хватит на обработку 1 кв.м участка.







Не пропускайте такую важную и простую обработку почвы осенью, ведь благодаря ей урожай в следующем году будет на зависть соседям.

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