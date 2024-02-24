Куда пропал индус который ест только кирпичи, камни и песок: Камнеед Хунагунди

Родители были в шоке

Любимые блюда Хунагунди.

Что всем кирпич, ему нектар

Мужчина показывает местным жителям, как он ест камни и песок.

Он с удовольствием демонстрирует свои способности грызть камни. /Фото: Доминик Родригус / Barcroft India

Крайняя степень пикацизма

Он считает, что с ним всё в порядке. /Фото: Доминик Родригус / Barcroft India

Мама уговаривает сына перестать есть всё, что лежит под ногами. /Фото: Доминик Родригус / Barcroft India

Соседям неприятно жить с таким земляком.

Куда он делся?

Любитель кирпичей исчез из медийного пространства. /Фото: Доминик Родригус / Barcroft India