Куда пропал индус который ест только кирпичи, камни и песок: Камнеед Хунагунди

У 40-летнего жителя Индии по имени Паккираппа Хунагунди очень редкое расстройство: он не может есть обычную пищу. Вместо традиционной индийской еды ему подавай что-нибудь тверденькое типа кирпичей или булыжников. 8-9 лет назад видео, на котором мужчина грызет камни и жует песок, облетело мировые СМИ. Однако в последнее время мужчина «пропал с радаров». Что же с ним произошло?
Родители были в шоке
Пристрастие к кирпичам и тому подобным предметам обнаружилось у Паккираппы, когда ему было лет десять. Он стал все чаще отказываться от обычной еды и вместо участия в семейных трапезах шел во двор и начинал грызть несъедобные вещи, чем ввергал в шок родителей.
Когда мужчина повзрослел, он и вовсе отказался от материнских обедов и ужинов, зато съедал в день примерно по одному кирпичу и трем килограммам грязи и гравия.
Любимые блюда Хунагунди.
«Моя мама каждый раз уговаривает меня не есть это, но я не остановлюсь. Даже если вы предложите мне жареную курицу, я откажусь. Мне хочется песка или грязи любой ценой, у меня к этому какая-то загадочная, непреодолимая тяга», – категорично заявляет Паккираппа журналистам в телерепортажах.
Что всем кирпич, ему нектар
Вкус камней и кирпичей мистер Хунагунди называет «божественным нектаром». Правда этот «нектар» камнеед рекомендует все-таки запивать водой – так, мол, он лучше проходит по пищеварительному тракту.
По иронии судьбы в ранние годы мужчина работал строителем. Можно только представить, каким раем ему казалось его рабочее место, где было достаточно и каменных блоков, и кирпичей, и песка.
В родной деревне Паккираппы, расположенной в индийском штате Карнатака, за долгие годы привыкли к тому, что к мужчине постоянно приезжали журналисты и зеваки. Ведь их односельчанин решил зарабатывать на своей особенности и начал брать деньги за интервью и за демонстрацию своего «шоу» с поеданием камней и кирпичей.
Мужчина показывает местным жителям, как он ест камни и песок.
Правда, нашлось и множество скептиков, которые не верят индийцу, жующему кирпичи. Они считают, что он всех обманывает, на что Паккираппа отвечает им следующее: «Если бы это было так просто и можно было имитировать поедание твердых предметов, это давно стало бы прибыльным бизнесом – люди давали бы такие шоу по всему миру и зарабатывали миллионы. Но нет же: я один такой известный на весь мир камнеед.
Он с удовольствием демонстрирует свои способности грызть камни. /Фото: Доминик Родригус / Barcroft India
Крайняя степень пикацизма
Синдром, который наблюдается в странного мужчины, врачи уже давно выявили и изучили. Ему дали название Пика (не путать в болезнью Пика, представляющей собой нарушение ЦНС). Его диагностируют, если у человека есть непреодолимое желание есть несъедобные предметы. Считается, что во всем мире от пикацизма страдает (по разным данным) от 4 до 26% населения, просто не у всех людей это пристрастие ярко выражено. В случае с индийцем речь идет о таких разновидностях пики, как геофагия (любовь к поеданию земли и глины) и литофагия (любовь к поеданию камней).
Интересно, что Хунагунди нисколько не напрягает его странность. Во-первых, это очень бюджетно для мужчины-бедняка – вместо дорогостоящих продуктов грызть всё, что валяется под ногами. Во-вторых (и это самое главное), во всех своих интервью камнеед утверждает, что не испытывает никаких побочных эффектов от такой «гастрономии». Песок, землю, измельченные камни и кирпичи его желудок переваривает с легкостью.
«Мои зубы в полном порядке. Я могу без проблем вгрызаться в самый твердый камень», – с гордостью заявлял мужчина.
Он считает, что с ним всё в порядке. /Фото: Доминик Родригус / Barcroft India
Однако врачи не советуют другим людям, страдающим таким же синдромом, давать волю своим пристрастиям. Они предупреждают, что некоторые вещества, которое могут присутствовать на твердых предметах (например, краска), токсичны, и это может привести к отравлению свинцом и повреждению головного мозга. Или можно просто отравиться. Также такой рацион может привести к дефициту питательных веществ, ведь, поимо кальция, который есть, например, в камне или меле, организму нужны и другие микроэлементы и витамины. А еще поедание камней может привести к запорам или закупорке в пищеварительном тракте, а если их недостаточно измельчить – к разрывам в кишечнике. И это не говоря уже о микробах и паразитах, которых достаточно в засохшей грязи и камнях.
Несмотря на многочисленные попытки врачей и его матери обуздать его специфический аппетит, мистеру Хунагунди такое меню нравится и он не собирается лечиться. Впрочем, врачи говорят, что болезнь Пика сама по себе не лечится – можно лишь психологически научить человека проявлять силу воли и не вгрызаться несъедобные предметы при любой удобной возможности.
Мама уговаривает сына перестать есть всё, что лежит под ногами. /Фото: Доминик Родригус / Barcroft India
Земляки мужчины тоже не очень довольны его пристрастием: «Нам не нравится видеть, как он поедает камни, – жалуются они. – Это вызывает отвращение. А еще он то и дело приходит на наше поле, ходит и жует грязь. А на закуску любит погрызть горячий угль. Он делает это постоянно, и когда мы видим его, нам становится очень плохо. Мы много раз пытались убедить его так не делать, но он не слушает. Сейчас мы уже смирились.
Соседям неприятно жить с таким земляком.
Куда он делся?
Во время последнего интервью Хунагунди делился с журналистами, что планирует совершить путешествие по своей стране – дескать это будет что-то типа гастролей, на которых он будет есть кирпичи за деньги. Таким образом он надеялся разбогатеть. Ведь с тех пор, как умер его отец, ему стало сложнее кормить себя и мать. Хунагунди трудится чернорабочим, но этих денег явно не хватает даже при учете того, что он сам дома практически не питается.
Однако после той громкой волны популярности о Паккираппе больше ничего не слышно. Многие пытаются найти информацию о том, как живет мужчина в последние годы, однако никаких новостей нет. Известно, что Паккираппа ведет странички в социальных сетях, а значит, он жив, однако его аккаунты закрыты от посторонних глаз.
Любитель кирпичей исчез из медийного пространства. /Фото: Доминик Родригус / Barcroft India
Судя по тому, что о мужчине-камнееде перестали трубить журналисты, его гастроли по Индии так и не состоялись. Возможно, он либо все-таки отказался от своей странной гастрономической привычки, либо продолжает есть камни и кирпичи по-тихому в своей деревне, где все уже давно привыкли к таким «шоу».
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии