5 нетривиальных отелей, проживание в которых принесёт массу впечатлений

1. Hotel De Vrouwe van Stavoren (Ставорен, Нидерланды)

Отель с номерами в неожиданном месте. /Фото: eurasia.press

2. Montana Magica Lodge (Нельтуме, Чили)

/Фото: atlasobscura.com, flickr.com Будто гора из фэнтези, а не отель./Фото: atlasobscura.com, flickr.com

3. Igloo Village Kakslauttanen (Саариселькя, Финляндия)

Технологичные номера-иглу, где можно наблюдать за северным сиянием. /Фото: pix10.agoda.net, 101hotels.com

4. Free Spirit Spheres (остров Ванкувер, Канада)

Комфортабельный номер на дереве. /Фото: slate.com, pinterest.com

5. Attrap’Reves Montagnac (Альпы Верхнего Прованса, Франция)

Отель в прозрачных номерах посреди соснового леса. /Фото: rucy.com.cy