«Золотые» яйца или как сделать яичницу, не разбив яиц

Как приготовить «золотые яйца» или яичницу-болтунью в скорлупе
Говорят, полезно есть вареные яйца на завтрак. А еще говорят, что нельзя сделать яичницу, не разбив пары яиц. Люди вообще много говорят. И если кулинарные предпочтения и их полезность – штука сугубо индивидуальная, то сделать «яичницу» не разбивая яйца действительно можно.
Удивите близких необычным способом приготовления обычных яиц «вкрутую». Американцы называют это Scrambled egg, а куда более поэтичные японцы окрестили данное блюдо «золотым яйцом». В действительности же перед вами варёное яйцо, состоящее сплошь из одного желтка. Такая себе яичница-болтунья внутри скорлупы. А приготовить диковинку куда проще чем кажется.
Вам понадобятся:
1. Сырое яйцо;
2. Капроновый чулок (желательно, чистый)
Если под рукой не обнаружилось лишнего чулка, пожертвуйте капроновыми колготками, проведя им быструю «ампутацию». Всё во имя науки.
Положите яйцо внутрь чулка, ровно на полпути между его началом и носком. Возьмитесь за края и раскручивайте его, как на фото внизу. Сделайте 20-25 таких оборотов, прежде чем ослабить концы. Повторите схему 10 раз.
Теперь нужно проверить, подействовала ли ваша физкультура на состояние желтка внутри скорлупы.взболтать ещё. Если же на просвет яйцо будет темно-красного оттенка, то белок и желток достаточно смешались. Можно переходить к следующему шагу.
Слева – не взболтанное яйцо, справа – белок и желток смешались
Отправляйте яйца в воду комнатной температуры, доведите до кипения и после варите 6 минут. После не забудьте слить кипяток и остудить холодной водой.
«Золотые яйца» можно смешать с обычными: кому достанется необычное яичко, тому наверняка будет сопутствовать удача. А можно просто съесть их, без лишних прибауток.
