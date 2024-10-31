С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 576 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim
    Пора в ООН поднять вопрос о возврате.. ЕС лучше бы - этим занялась..Почему роскошный ...
  • Игорь Рябин
    Лох.Без чего советски...
  • Grandad
    Понравилась мера наказания.4 грозные банды в...

«Золотые» яйца или как сделать яичницу, не разбив яиц


Как приготовить «золотые яйца» или яичницу-болтунью в скорлупе

Как приготовить «золотые яйца» или яичницу-болтунью в скорлупе

 

Говорят, полезно есть вареные яйца на завтрак. А еще говорят, что нельзя сделать яичницу, не разбив пары яиц. Люди вообще много говорят. И если кулинарные предпочтения и их полезность – штука сугубо индивидуальная, то сделать «яичницу» не разбивая яйца действительно можно.
Главное, знать одну маленькую хитрость и не бояться экспериментов. Ни на кухне, ни в жизни.

Как приготовить «золотые яйца» или яичницу-болтунью в скорлупе

Как приготовить «золотые яйца» или яичницу-болтунью в скорлупе

 
Как приготовить «золотые яйца» или яичницу-болтунью в скорлупе

Как приготовить «золотые яйца» или яичницу-болтунью в скорлупе

 

Удивите близких необычным способом приготовления обычных яиц «вкрутую». Американцы называют это Scrambled egg, а куда более поэтичные японцы окрестили данное блюдо «золотым яйцом». В действительности же перед вами варёное яйцо, состоящее сплошь из одного желтка. Такая себе яичница-болтунья внутри скорлупы. А приготовить диковинку куда проще чем кажется.

Вам понадобятся:
1. Сырое яйцо;
2. Капроновый чулок (желательно, чистый)

Если под рукой не обнаружилось лишнего чулка, пожертвуйте капроновыми колготками, проведя им быструю «ампутацию». Всё во имя науки.
Как приготовить «золотые яйца» или яичницу-болтунью в скорлупе

Как приготовить «золотые яйца» или яичницу-болтунью в скорлупе

 

Положите яйцо внутрь чулка, ровно на полпути между его началом и носком. Возьмитесь за края и раскручивайте его, как на фото внизу. Сделайте 20-25 таких оборотов, прежде чем ослабить концы. Повторите схему 10 раз.
Как приготовить «золотые яйца» или яичницу-болтунью в скорлупе

Как приготовить «золотые яйца» или яичницу-болтунью в скорлупе

 
Как приготовить «золотые яйца» или яичницу-болтунью в скорлупе

Как приготовить «золотые яйца» или яичницу-болтунью в скорлупе

 

Теперь нужно проверить, подействовала ли ваша физкультура на состояние желтка внутри скорлупы.
Для этого отнесите яйцо в тёмную комнату и посветите его фонариком. Если оно будет просвечивать ярко-жёлтым, значит нужно взболтать ещё. Если же на просвет яйцо будет темно-красного оттенка, то белок и желток достаточно смешались. Можно переходить к следующему шагу.
Слева – не взболтанное яйцо, справа – белок и желток смешались

Слева – не взболтанное яйцо, справа – белок и желток смешались

 

Отправляйте яйца в воду комнатной температуры, доведите до кипения и после варите 6 минут. После не забудьте слить кипяток и остудить холодной водой.
Как приготовить «золотые яйца» или яичницу-болтунью в скорлупе

Как приготовить «золотые яйца» или яичницу-болтунью в скорлупе

 

«Золотые яйца» можно смешать с обычными: кому достанется необычное яичко, тому наверняка будет сопутствовать удача. А можно просто съесть их, без лишних прибауток.
Как приготовить «золотые яйца» или яичницу-болтунью в скорлупе

Как приготовить «золотые яйца» или яичницу-болтунью в скорлупе

 
Как приготовить «золотые яйца» или яичницу-болтунью в скорлупе

Как приготовить «золотые яйца» или яичницу-болтунью в скорлупе

 
Как приготовить «золотые яйца» или яичницу-болтунью в скорлупе

Как приготовить «золотые яйца» или яичницу-болтунью в скорлупе

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
instagram (инстаграм), социальная сеть
наверх