Как ухаживать за пеларгонией, чтобы она радовала пышным цветением

Пеларгония — универсальный многолетник, который может продолжительно и обильно цвести. Однако для этого ей необходим определённый уход, а именно — своевременная обрезка.







Если провести обрезку пеларгонии в ноябре-декабре, то уже в марте она выпустит цветы и продолжит цвести вплоть до заморозков!







Не бойтесь обрезать пеларгонию и не щадите её: ей это идёт только на пользу.







Обрезать нужно так, чтобы на маточном растении осталось хотя бы 2 спящие почки.







А укоренённые черенки — это новые растения в вашей коллекции, которые со временем тоже порадуют вас прекрасным цветением!







Подробнее о том, как сделать так, чтобы герань цвела пышно и продолжительно, смотрите в видео ниже:



