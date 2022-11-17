Пеларгония — универсальный многолетник, который может продолжительно и обильно цвести. Однако для этого ей необходим определённый уход, а именно — своевременная обрезка.
Если провести обрезку пеларгонии в ноябре-декабре, то уже в марте она выпустит цветы и продолжит цвести вплоть до заморозков!
Не бойтесь обрезать пеларгонию и не щадите её: ей это идёт только на пользу.
Обрезать нужно так, чтобы на маточном растении осталось хотя бы 2 спящие почки.
А укоренённые черенки — это новые растения в вашей коллекции, которые со временем тоже порадуют вас прекрасным цветением!
Подробнее о том, как сделать так, чтобы герань цвела пышно и продолжительно, смотрите в видео ниже:
Как ухаживать за пеларгонией, чтобы она радовала пышным цветением
Пеларгония — универсальный многолетник, который может продолжительно и обильно цвести. Однако для этого ей необходим определённый уход, а именно — своевременная обрезка.
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