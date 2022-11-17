С нами не соскучишься!

8 209 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Протасов
    Может быть, Готфрида лучше называть герцогом Булонским. а не Бульонским? Вообще трудно современному человеку понять  ...Что известно про ...
  • Лидия Курзаева
    Слава Богу, что  все закончилось благополучно!  Вспомнился фильм      " Невероятные риключения итальянцев в России". ...Страшная история:...
  • Юрентий Сантилимонович
    Косоглазые так намутили в средневековье , что сами мало понимали о том что творили. А от набега татарамонголов их спа...Что такое «Бусидо...

Как ухаживать за пеларгонией, чтобы она радовала пышным цветением

Пеларгония — универсальный многолетник, который может продолжительно и обильно цвести. Однако для этого ей необходим определённый уход, а именно — своевременная обрезка.

Как ухаживать за пеларгонией, чтобы она радовала пышным цветением

Если провести обрезку пеларгонии в ноябре-декабре, то уже в марте она выпустит цветы и продолжит цвести вплоть до заморозков!

Как ухаживать за пеларгонией, чтобы она радовала пышным цветением

Не бойтесь обрезать пеларгонию и не щадите её: ей это идёт только на пользу.

Как ухаживать за пеларгонией, чтобы она радовала пышным цветением

Обрезать нужно так, чтобы на маточном растении осталось хотя бы 2 спящие почки.

Как ухаживать за пеларгонией, чтобы она радовала пышным цветением

А укоренённые черенки — это новые растения в вашей коллекции, которые со временем тоже порадуют вас прекрасным цветением!

Как ухаживать за пеларгонией, чтобы она радовала пышным цветением

Подробнее о том, как сделать так, чтобы герань цвела пышно и продолжительно, смотрите в видео ниже:

Ссылка на первоисточник
Пеларгонияуход
Обсудить

Картина дня

наверх