С нами не соскучишься!

8 268 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Никулин
    автор-дебил.. та же мясорубка -служит во многих семьях до сих пор и практична на все 200 проц. в отлич. от электр.там...7 советских вещей...
  • Tupoi
    Движение хиппи с их распущенностью и случайными половыми связями автором почему-то забыто.Когда снимались в...
  • Александр Киевская Русь
    У женщин крайне редко есть нравственные принципы и они, как правило, относятся к женщинам с непривлекательным лицом. ...Редкие фотопортре...

Элементы гардероба и косметика из прошлого, которые могли убить своих владельцев

В погоне за красотой женщины из прошлого использовали опасные для своего здоровья вещи и вредили себя, сами того не замечая. Одним словом, красота – страшная сила!

Элементы гардероба и косметика из прошлого, которые могли убить своих владельцев

Корсет: смерть от удушья


Элементы гардероба и косметика из прошлого, которые могли убить своих владельцев

До того момента, как в начале XX века Поль Пуаре на пару с Коко Шанель избавили женщин от корсетов, от него успело пострадать немало европеек. Степень фанатизма в разные времена колебалась, как и представления об идеале. Если в предыдущем столетии талия в 60 сантиметров считалась осиной, то в конце XIX века этот параметр был почти в два раза меньше – 33 сантиметра. А все из-за популярной в то время французской певицы-актрисы Полин Полер, достигшей пресловутого совершенства. Конечно, и в наше время есть свои Полин: Дита Фон Тиз, например, избавившаяся от нижней пары ребер хирургическим путем. Но женщинам, не заставшим появление пластической хирургии, приходилось значительно сложнее: они всю жизнь страдали деформацией внутренних органов, сокращением объема легких, а порой и неспособностью выносить ребенка. Думаете, в прошлом девушки пользовались нюхательными солями так часто из-за излишней впечатлительности? Им просто было нечем дышать, поэтому они постоянно падали в обморок.

Белила, пудры и средства для депиляции: смерть от отравления


Элементы гардероба и косметика из прошлого, которые могли убить своих владельцев

Лицо страдало не меньше. Помимо осиной талии в XVII-XVIII веках эстетическим совершенством считалось бледное личико. Тональных кремов не было, зато были свинцовые и цинковые белила, мышьяк и уксус, который приходилось пить. Ну и что, что кожа очень скоро покрывалась язвами, зато была белее снега. Яды применялись и для депиляции: использовался состав на основе извести и мышьяка. А с пигментацией боролись при помощи соединений цианистого калия.

Изумрудно-зеленая ткань: смерть от отравления


Элементы гардероба и косметика из прошлого, которые могли убить своих владельцев

Зеленого мерцающего цвета в одежде и интерьере, популярного в викторианскую эпоху, также добивались с помощью мышьяка. Травились, естественно, причем не только знатные дамы, но и изготовители: портнихи и текстильщики. В таких платьях опасно было даже потеть: выделяемый пот заново впитывался в кожу уже с отравой.

Элементы гардероба и косметика из прошлого, которые могли убить своих владельцев

Кринолины: вероятность сгореть заживо


Элементы гардероба и косметика из прошлого, которые могли убить своих владельцев

Кринолины были популярны в XIX веке в Англии. За десятилетие, с 1860 по 1870 год, от «кринолиновых пожаров» погибло около 3000 женщин. Огнестойкие ткани считались чересчур уродливыми, чтобы их носить. Однако известен случай спасения жизни кринолином. В 1885 году в The Times была опубликована заметка о женщине, спрыгнувшей с моста и выжившей благодаря кринолину, сыгравшему роль парашюта. До сих пор ведутся споры, насколько это возможно, но инцидент быстро стал известной бристольской байкой.

Элементы гардероба и косметика из прошлого, которые могли убить своих владельцев

Беладонна и паслен: потеря зрения


Элементы гардероба и косметика из прошлого, которые могли убить своих владельцев

Чтобы придать выразительности взгляду, в глаза часто капали белладонну или паслен: зрачки расширялись, появлялся «загадочный» блеск. Такой метод нередко приводил к галлюцинациям и слепоте. В тех же целях и с тем же результатом в древнем Египте применялся сульфид сурьмы.

Бинтование и перетяжка груди металлическими пластинами: деформация молочных желез


Элементы гардероба и косметика из прошлого, которые могли убить своих владельцев

В Средневековье Церковь очень сильно влияла на представления о прекрасном, усиленно пропагандируя асексуальность. Так как искусство того времени было неотделимо от религии, то по девушкам с гравюр можно легко отследить идеалы красоты прошлого. Героиня Средних веков выглядела примерно так: миниатюрные руки и ноги, высокий лоб, круглый живот, светлые волосы, плоская грудь. Для того чтобы сделать округлые формы как можно более незаметными, грудь перебинтовывали и перетягивали металлическими пластинами уже с детства.

Парики: смерть от инфекции


Элементы гардероба и косметика из прошлого, которые могли убить своих владельцев

В ХIV-ХVIII веках торжествовала мода на парики. Порой они доходили до таких абсурдных размеров, как, например, во времена Марии-Антуанетты, что в них селились грызуны, привлеченные запахом сала, служившего клеем и державшего конструкцию на голове.

Элементы гардероба и косметика из прошлого, которые могли убить своих владельцев

Элементы гардероба и косметика из прошлого, которые могли убить своих владельцев

Мужские цилиндры: смерть от отравления


Элементы гардероба и косметика из прошлого, которые могли убить своих владельцев

Многие головные уборы, начиная со времен Средневековья, отделывали бобровым мехом: наполеоновские треуголки, широкополые шляпы французских шевалье, кокетливые дамские шляпки для верховой езды, цилиндры с гнутыми полями и другие. Тогда мало кто задумывался о том, что модный аксессуар мог привести к преждевременной смерти. И на этот раз, жертвами становились, в основном, мужчины. Дело в том, что в процессе выделки фетра, использовавшегося для изготовления головных уборов, применялась ртуть. Бытует мнение, что Безумный Шляпник в «Алисе» страдал от ртутного отравления.

Элементы гардероба и косметика из прошлого, которые могли убить своих владельцев

Элементы гардероба и косметика из прошлого, которые могли убить своих владельцев

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх