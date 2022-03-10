Гениальный бытовой трюк с детским маслом

Детское масло можно с большой пользой применять в быту. Просто протрите им чистую раковину — это гениальный и очень простой бытовой трюк!







Сначала раковину следует почистить от известковых следов, которые образуются из-за жёсткой воды. Для этого можно использовать соду с уксусом.







Просто нанесите соду, погашенную уксусом, на всю раковину, особенно на смеситель, потрите и оставьте на полчаса. Затем тщательно смойте и вытрите раковину насухо.







Уже на чистую, сухую раковину нанесите масло. Для этого детское масло налейте на салфетку (около 1 ст. л.) и тщательно протрите, как бы отполируйте всю раковину. Что же это даст?







Детское масло будет до 7 дней защищать раковину от появления извести. Оно создаст невидимую тонкую плёнку, которая и защитит раковину. Через неделю раковину следует просто помыть с жидким мылом, вытереть насухо и снова нанести масло — это просто, бюджетно и эффективно.





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