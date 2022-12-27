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Как растянуть шерстяную вещь, которая села после стирки

Растяните любую шерстяную вещь, которая села после стирки, с помощью одной совершенно не сложной процедуры! Это просто, но очень эффективно.

Как растянуть шерстяную вещь, которая села после стирки

В таз наберите холодную воду. На каждый литр воды добавьте 1 ст. л. перекиси водорода 3 % из аптеки.

Как растянуть шерстяную вещь, которая села после стирки

Замочите свитер на 1 час.

Как растянуть шерстяную вещь, которая села после стирки

Каждые 15 минут подходите и растягивайте вещь в двух направлениях.

Как растянуть шерстяную вещь, которая села после стирки

Через час отожмите, растяните в двух направлениях ещё раз, погладьте. Вещь не только вернулась в свой прежний размер, но и заметно стала мягче!

Как растянуть шерстяную вещь, которая села после стирки

Подробнее о том, как растянуть шерстяную вещь, смотрите в видео ниже:



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