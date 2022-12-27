Как растянуть шерстяную вещь, которая села после стирки

Растяните любую шерстяную вещь, которая села после стирки, с помощью одной совершенно не сложной процедуры! Это просто, но очень эффективно.







В таз наберите холодную воду. На каждый литр воды добавьте 1 ст. л. перекиси водорода 3 % из аптеки.







Замочите свитер на 1 час.







Каждые 15 минут подходите и растягивайте вещь в двух направлениях.







Через час отожмите, растяните в двух направлениях ещё раз, погладьте. Вещь не только вернулась в свой прежний размер, но и заметно стала мягче!







Подробнее о том, как растянуть шерстяную вещь, смотрите в видео ниже:



