Растяните любую шерстяную вещь, которая села после стирки, с помощью одной совершенно не сложной процедуры! Это просто, но очень эффективно.
В таз наберите холодную воду. На каждый литр воды добавьте 1 ст. л. перекиси водорода 3 % из аптеки.
Замочите свитер на 1 час.
Каждые 15 минут подходите и растягивайте вещь в двух направлениях.
Через час отожмите, растяните в двух направлениях ещё раз, погладьте. Вещь не только вернулась в свой прежний размер, но и заметно стала мягче!
Подробнее о том, как растянуть шерстяную вещь, смотрите в видео ниже:
Как растянуть шерстяную вещь, которая села после стирки
Растяните любую шерстяную вещь, которая села после стирки, с помощью одной совершенно не сложной процедуры! Это просто, но очень эффективно.
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