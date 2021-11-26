7 примеров советских гаджетов, которые изменят взгляд на промышленность тех лет

Уникальная советская техника.
Когда говорят о Советском Союзе, последнее, о чем вспоминаюn - о гаджетах. Сегодня в это может быть сложно поверить, но в этом вопросе у СССР действительно был немаленький потенциал. Кто знает, какой бы был вектор развития промышленности, сложись все чуточку иначе.
1. Мобильный телефон
Удачное решение могло бы быть.
В апреле 1957 года радиоинженер Леонид Куприянович представил свой первый мобильный телефон, который получил название ЛК-1. Аппарат весил около трех килограммов и принимал сигнал на расстоянии в 20-30 километров от базовой станции.
2. Микроволновая печь
Была в стране и своя микроволновая печь.
Первый прототип микроволновой печи появился в Советском Союзе еще в 1941 году. Это было устройство для обработки мяса при помощи воздействия токов ультравысокой частоты. Создали образец во Всесоюзном научно-исследовательском институте мясной промышленности. Крест на проекте поставила война. Вернулись к разработке микроволновой печи только в 1978 году. Впоследствии микроволновки выпускались на нескольких заводах страны.
3. Аппараты системы Алтай
Система Алтай была не для всех.
Еще одна опытная система мобильной связи, которую запустили в СССР в 1963 году в Москве. Впоследствии она распространилась на 114 городов страны. Ставили этот аппарат на служебные автомобили партийной элиты, машины спецслужб и даже на такси.
4. Персональный компьютер
Появлялись и свои ПК.
Пытались создать в СССР и свой собственный персональный компьютер. Долгое время ЭВМ использовались только на всевозможных производствах и в университетах. Первый рабочий аппарат был создан в Киеве группой инженеров под руководством Сергея Лебедева. Персональные компьютеры у граждан стали появляться только в 80-е годы XX века.
5. Ноутбук
Был сделан даже собственный ноутбук.
Несмотря на то, что персональные компьютеры у граждан в СССР были очень редким явлением, разработка подобных устройств активно велась. Был даже создан свой собственный ноутбук! Первым подобным отечественным гаджетом стал «Электроника МС 1504». Серийного производство которого попытались начать уже только совсем на закате страны – в 1991 году.
6. Карманная игровая консоль
Спасибо товарищам из Японии.
В 1984 году в СССР начали делать вот такие вот карманные игровые консоли. За основу была взята японская Nintendo, появившаяся тремя годами ранее. Кстати, некоторые из них попадали на советский рынок.
7. Аудиоплеер
Вышел слишком дорогим, а жаль.
В 80-е годы в Союзе появился и свой аудиоплеер, который помещался в карман (почти) и работал с кассетами МК-60 и МК-90. К сожалению, эти аппараты так и не стали массовыми. Виной тому была невероятно высокая цена.
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