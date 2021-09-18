Как работает кухня авиакомпании Cathay Pacific

Качество еды, предлагаемой авиакомпаниями своим клиентам во время перелётов, постоянно улучшается, но по-прежнему не идёт ни в какое сравнение с пищей, которую подают в ресторанах на земле. Авиакомпаниям приходится постоянно совершенствоваться и выводить приготовление еды на новый, более высокий уровень. Сегодня у нас есть возможность заглянуть на главную кухню авиакомпании Cathay Pacific, где работают 2100 человек, которые готовят 81 тысячу порций в день.







Бортпроводницы авиакомпании Cathay Pacific.







Приготовление халяльной пищи.







Холодильная камера для халяльных продуктов.







Журналисты надевают спецодежду перед пресс-туром.







Повара за работой.







Повар готовит десерты.







Повар в отделе приготовления блюд китайской кухни.



















Приготовление омлета.







Повара за работой.







Приготовление сэндвичей.







Ёмкости с мукой.











Фруктовая нарезка.







Готовые булочки.







Повара помещают булочки в печь.



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