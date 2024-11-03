Загадки женщины-фараона Хатшепсут: как царица Египта стала царем

Женщина-фараон Хатшепсут | Фото: personallife.ru и newacropol.ru
В истории Египта была только одна правительница, обладавшая абсолютной властью, одна из немногих женщин, правившая единолично. Тем самым она нарушала многовековую традицию престолонаследия, так как был в живых и наследник мужского пола – Тутмос III, ее пасынок.. Как и некоторые обстоятельства жизни Хатшепсут, которые приходилось держать в тайне.
Известняковая скульптура Хатшепсут в Метрополитен-музее в Нью-Йорке | Фото: maxpark.com
Статуя Хатшепсут | Фото: liveinternet.ru и my-article.net
Хатшепсут была дочерью фараона Тутмоса I, после смерти которого она вышла замуж за своего сводного брата, рожденного от простолюдинки, – Тутмоса II. Когда археологи исследовали мумию Тутмоса II, они пришли к выводу, что он страдал редкой формой кожного заболевания, которое, по всей видимости, стало причиной его скоропостижной смерти.
Скульптурное изображение женщины-фараона Хатшепсут | Фото: my-facts.ru
Слева – парные осирические статуи Хатшепсут перед храмом в Дейр эль-Бахри. Справа – осирическая голова Хатшепсут из храма в Дейр-эль-Бахри. Метрополитен-музей, Нью-Йорк | Фото: maxpark.com
После смерти Тутмоса II право наследовать престол получил его сын от побочной жены Тутмос III, но он был слишком мал, и Хатшепсут выполняла при нем обязанности регента. Однако такая роль царицу не устраивала – она хотела добиться всей полноты власти. После того, как ее пасынок достиг совершеннолетия, ей пришлось подавить несколько восстаний. Для укрепления своего положения она использовала те же приемы, что и другие египетские фараоны: при ней было построено множество скульптур и барельефов, прославляющих божественную природу царской власти. При этом Хатшепсут изображали в традиционном мужском облачении правителей, со всеми атрибутами царской власти. На всех скульптурных портретах ее лицо украшает царский головной убор и накладная борода.
Стела Хатшепсут в храме Амона-Рав Карнаке | Фото: drevniy-egipet.ru и newacropol.ru
В истории Египта было несколько женщин-правительниц, но ни одна из них не добивалась такой полноты власти. К тому же во времена ее царствования Египет процветал. Все свои усилия Хатшепсут направила на возрождение страны после продолжительных воен. В течение 7 месяцев по ее приказанию в храмовом комплексе Амона-Ра в Карнаке высекли два 30-метровых обелиска из цельного куска гранита. На одном из них были начертаны такие слова: «Мое сердце волнуется о том, что народ скажет про оставленные мной творения через много лет».
Заупокойный храм Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри | Фото: liveinternet.ru
Колонна из храма Хатшепсут | Фото: maxpark.com
Символом ее правления стал террасный храм Миллионов лет на берегу Нила в Фивах, так искусно встроенный в окружающий ландшафт, будто бы он на самом деле является продолжением скалы. Ее достижением также называют экспедицию в страну Пунт (Сомали), после 400-летнего перерыва. Спустя 3 года корабли вернулись в Египет с золотом, благовониями, шкурами редких животных и слоновой костью. В конечном итоге она была признана законной царицей Египта и оставалась ею в течение почти 20 лет.
Заупокойный храм Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри | Фото: liveinternet.ru
Храм Хатшепсут ночью | Фото: maxpark.com
Свидетельства о ее царствовании не появлялись до XIX в. – полновластное правление женщины было феноменом в истории Египта, тщательно скрывавшимся на протяжении столетий. К тому же ее пасынок Тутмос III уничтожил все памятники, созданные в период ее царствования – либо в отместку, либо с целью ликвидировать официальные свидетельства царского титула Хатшепсут, чтобы все считали, что трон перешел непосредственно от отца к нему.
Роспись в храме Хатшепсут | Фото: liveinternet.ru
Колонны храма Хатшепсут | Фото: maxpark.com
Тайной оставались и ее отношения с главным советником, зодчим храма в Долине царей, наставником дочери царицы Сенмутом. По одной из версий, он был не только наставником, но и ее настоящим отцом. Со вступлением Хатшепсут на трон Сенмут стал обладателем 93-х титулов и самым близким доверенным лицом правительницы. Некоторые исследователи полагают, что эта связь была лишь предметом домыслов и сплетен: «Хатшепсут слишком хорошо понимала шаткость своего положения, чтобы стать связанным с ним физически», – говорит Келлер. Если бы их связь стала общеизвестной, военный переворот был бы неизбежен.
Хатшепсут – правительница Египта | Фото: liveinternet.ru и historic.ru
Истинный портрет женщины-фараона воссоздать тоже крайне сложно – обычно изображения владыки были довольно условными и символичными. Загадкой долгое время оставалось и местонахождение мумии Хатшепсут: в обнаруженной гробнице ее не было. Только спустя какое-то время ее нашли в одном из помещений неподалеку от гробницы лежащей прямо на полу.
Гранитный сфинкс с лицом Хатшепсут | Фото: liveinternet.ru
Царица Хатшепсут в облике сфинкса. Музей Метрополитен | Фото: liveinternet.ru
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