7 чудесных историй из детства

Некоторые истории из детства запоминаются на всю жизнь. Проходят десятки лет, но мы вспоминаем и рассказываем их, как будто они случились только вчера. Такие истории – забавные, трогательные и поучительные – мы собираем, чтобы ещё раз улыбнуться или задуматься.
1. Муму
В школе я очень не любил читать. Как-то нам задали прочитать «Муму» Ивана Тургенева. И контрольный вопрос: «Почему собачку звали Муму?»
Я решил схитрить и спросил у отца. На что он с серьёзным лицом ответил:
– Одна маленькая собачка гуляла зимой по замёрзшему озеру и захотела пить. Начала лакать лёд, а язык-то у неё ко льду и примёрз. Она кое-как его ото льда оторвала, но часть языка там и осталась. С тех пор она могла только мычать.
Я ухватил суть, и на следующий день поделился «прочитанным» со всем классом. Все чуть животы не надорвали со смеху. Особенно наша молодая учительница литературы.
С тех пор я всё читал сам... Спасибо, папа!
2. Три рубля
Вспомнила случай из детства. Мне было лет 7-8, отличница и активистка начальных классов. В то время на завтраки в школе сдавали по 1 рублю 30 копеек в неделю, тарифы годами не менялись, и я до сих пор помню эту цифру. Обычно родители вкладывали нужную сумму в портфель в понедельник и напоминали, как важно не забыть отдать деньги учительнице.
В тот памятный для меня день у мамы, видимо, не нашлось мелочи, и она выдала мне целую трёшку, чтобы заплатить за завтраки за 2 недели, а сдачу я могла оставить себе (а на 10 копеек можно было купить 4 моих любимых пирожка). Вышла я из дома с трёшкой, а в школу пришла без неё, где потеряла – так и не поняла.
Школьный день за уроками пролетел незаметно, но на пути домой я поняла, что меня накажут за потерянные деньги, и поэтому начала реветь. Иду я, размазывая слёзы по лицу, до дома остается метров 200 – встречаю соседку, она и спрашивает: «Что случилось?» Я ей рассказала, а соседка говорит: «Представляешь? Шла сегодня на работу, смотрю, 3 рубля на тропинке валяются, так это, оказывается, твои были». Достала из сумки трёшку и мне отдала.
Настроение сразу улучшилось, дома я про потерю никому не сказала.
И вот прошло 30 лет и я рассказала эту историю подруге детства. Она и просветила меня, что на работу у нас в городке все идут к 8 часам, а я в школу шла к 8:30, и никак соседка не могла идти после меня и найти мои деньги.
И тут до меня наконец-то дошло…
3. Правильные прятки
Попросили посидеть с племянницей (5 лет). Она говорит:
– Давай в прятки играть!
В прятки, так в прятки. Дом большой, я честно убегаю в дальнюю комнату и добросовестно прячусь под кроватью.
Время идёт, но никто меня не ищет. В конце концов не выдерживаю, иду вниз. А она сидит на кухне, достала торт из холодильника и уплетает уже пятый кусок...
4. Философская дорога
Еду сегодня в автобусе, рядом сидят женщина с ребенком лет пяти. Сидят, разговаривают, что-то обсуждают. Особо не слушаю, думаю о своём. Тут краем уха слышу такой диалог.
Ребенок:
– А когда мы приедем?
Женщина:
– Скоро...
И так глубокомысленно, со знанием дела и с житейским опытом добавляет:
– Всякая дорога когда-нибудь заканчивается...
Ребенок тут же, ни на секунду не задумываясь:
– А если она кольцевая?
5. Смекалка
С годовалой дочкой решили на лето нагрянуть к бабушке. А у них временно живет наш молодой, полный амбиций кот. И теперь каждый день, как только дочь кота увидит – ну, вы понимаете: глазки, усики, хвост и всё такое. Кот смиренно терпел.
Тут я сжалилась и стала запрещать ей трогать зверя, когда тот ест. Она ревела, ревела, но поняла наконец и теперь просто стоит неподалеку: любуется, как кися кушает.
Кот оказался не дурак. Понял, что за трапезой он в безопасности. И при появлении ребенка стал бросаться к своей миске и есть! Скоро уже месяц, как кот находится на усиленном питании. Уже набрал два кило лишних. Зато его никто не трогает.
6. Привет из прошлого
Когда мне было четыре года, отец купил приставку XBox, тогда она только появилась в продаже. Мы играли во все доступные игры вместе и получали массу удовольствия. Это продолжалось два года.
Мой отец умер, когда мне было всего шесть лет.
Я не мог прикоснуться к консоли в течение 10 лет. Но когда все же это сделал, то кое-что обнаружил. Я запустил гоночную игру, которую очень любил в детстве. И как только начал гонку, передо мной появился... призрак.
Помните старые игры? Если проехать круг за лучшее время, то результат записывается, и в следующий раз на трассе появляется «призрак» того, кто прошел её за лучшее время. Как вы уже поняли, этот призрак принадлежал моему отцу.
Я играл снова и снова, пытаясь опередить призрака, пока не наступил день, когда, наконец, я оказался впереди и... остановился перед финишем. Я не захотел, что бы он исчез из моей жизни. Теперь мы с отцом снова иногда играем вместе.
7. Сюп
Настя вышла замуж по большой-пребольшой любви, и молодая семья сразу задумалась о продолжении рода. Несколько лет не получалось забеременеть, но ребята старались, и вот оно, счастье – родилась дочка Олечка.
Сероглазая блондинка, ангелочек Олечка была болезненной худенькой малышкой – из аллергий скатывалась в простуду, оттуда плавно перетекала в ветрянку и дисбактериоз, диатез у ребенка начинался даже от взгляда на фрукты.
Настя вилась вокруг дочки и мужа, бессонные ночи стали правилом, на работу она так и не вышла, свободные минуты были действительно минутами.
Несчастье случилось, когда Олечке было уже пять – неприхотливая Настя за хлопотами пропустила первые признаки аппендицита и на скорой её увезли уже с перитонитом. Операция, реанимация, две недели Настю выхаживали и кормили через капельницу.
Как только смогла ходить – удрала из больницы. Придерживая распотрошенный живот, по стеночкам. К Олечке ненаглядной, к мужу любимому, неприсмотренным, голодным-холодным-несчастным.
Увидела свою доченьку и обомлела – округлившиеся румяные щечки, ровный цвет лица, даже пузико появилось.
– Оленька, что ты кушала на завтрак?
Потупив глазки и ковыряя туфелькой ковер:
– Сюп...
– Зайчик, а что вы с папой на обед ели?
– Сююююп...
– Ну, а на ужин, что мы с тобой будем готовить?
– Сюп!
Папа был непривередливым в быту и знал – тушёнку можно есть, даже не разогревая. И картошка рано или поздно сварится, особенно, если её почистить и порезать. А морковку с луком надо обжарить на масле, прежде чем добавлять в блюдо. Каком масле? Конечно же, сливочном, о существовании других масел муж не догадывался. Если ещё всё получившееся водичкой разбавить, то будет жидко, значит – суп. А суп детям есть полезно. И вот этим супом кормились ребенок с папой на завтрак, обед и ужин.
Как ни странно, Олечку миновали аллергии и несварение, а румяные щечки говорили в пользу такого «диетического» питания.
Прошло три года с того события. По выходным, если мама не против, папа готовит любимое дочкино блюдо – сюп. А про Олечкины аллергию и диатез больше и не вспоминают.
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