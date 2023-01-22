7 чудесных историй из детства

6. Привет из прошлого

Когда мне было четыре года, отец купил приставку XBox, тогда она только появилась в продаже. Мы играли во все доступные игры вместе и получали массу удовольствия. Это продолжалось два года.Мой отец умер, когда мне было всего шесть лет.Я не мог прикоснуться к консоли в течение 10 лет. Но когда все же это сделал, то кое-что обнаружил. Я запустил гоночную игру, которую очень любил в детстве. И как только начал гонку, передо мной появился... призрак.Помните старые игры? Если проехать круг за лучшее время, то результат записывается, и в следующий раз на трассе появляется «призрак» того, кто прошел её за лучшее время. Как вы уже поняли, этот призрак принадлежал моему отцу.Я играл снова и снова, пытаясь опередить призрака, пока не наступил день, когда, наконец, я оказался впереди и... остановился перед финишем. Я не захотел, что бы он исчез из моей жизни. Теперь мы с отцом снова иногда играем вместе.