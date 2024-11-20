«Выпей немного вина, дорогая!» или как алкоголь влияет на женщин?

Алкоголь – это, несомненно, хорошая вещь, особенно если он дорогой и качественный. Все мы временами грешим этим делом и можем позволить себе пропустить рюмочку-другую. Но, несмотря на это, алкоголь должен быть строго дозирован, и пить различные спиртные напитки необходимо в умеренных количествах. Тут главное не переборщить, потому что на утро будет не только плохо, но и можно заиметь зависимость от этого напитка.







В этой статье мы расскажем вам о том, как алкоголь может повлиять на женский организм, и что бывает с теми, кто «на донышке» перепутал с пол литром за раз, и при этом такая «оплошность» происходит изо дня в день.



«Ну я же совсем чуть-чуть! А чуть-чуть не считается!»

«На душе кошки скребутся, пора прекратить все это»

Алкогольный дурман и его влияние на организм