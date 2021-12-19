6 лучших продуктов для ваших зубов

Здоровье ваших зубов и десен может повлиять на состояние всего организма, без преувеличения. Советуем поддерживать их в отличной форме, рационально планируя свою диету с высоким содержанием кальция. Вот несколько лучших продуктов, которые помогут вам в этом нелегком деле.









Яйца

Кудрявая капуста

Водоросли Келп

Брокколи

Шпинат

Соевые бобы