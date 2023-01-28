Как инки, у которых не было письменности, отправли друг другу сообщения: Что такое кипу

Империя инков

Для испанцев инки были всего лишь необразованными дикарями, хотя это был очень социально и экономически развитый народ.

Кипу, таинственные инкские узлы

Все узлы различались по форме и направленности закручивания нити.

У каждого вида узла было свое трактование, к сожалению, носителей этой письменности не осталось, и ученым приходится подбирать значения.

Тайное наследие древних инков

Большая часть кипу была безжалостно уничтожена во времена конкистадоров.

Почему испанцы уничтожали кипу

Самый длинный сохранившийся кипу на более чем полторы тысячи узлов. / Фото: arzamas.academy

Какие народы пользовалась узелковым письмом

Примеры узлов, которыми пользовались славяне.