Как инки, у которых не было письменности, отправли друг другу сообщения: Что такое кипу

У каждого народа были свои способы коммуникации, помимо привычной всем устной речи. Кто-то тщательно прописывал каждую букву по отдельности, кто-то создавал иероглифы, которыми можно передать целые предложения. Но есть народы, у которых никогда не было письменности как таковой. Любой написанный текст им заменяли нитки и хитрое умение вязать узлы. Инки называли это «кипу». И этому языку уже более тысячи лет, хотя сами инки появились гораздо позже.
Империя инков
Империя инков – одно из самых больших и интересных государств, что возникало на американских континентах. Считается, что Империя инков возникла в городе Куско на территории современного Южного Перу.
Для испанцев инки были всего лишь необразованными дикарями, хотя это был очень социально и экономически развитый народ.
Правда, сами инки верили, что их народ был создан богом Солнца Инти, который послал своего сына Манко Капака на Землю. Легенда гласит, что он сначала убил своих братьев, а затем привел своих сестер в долину недалеко от Куско. Там они поселились около 1200 года н. э., дав начало новому народу.
Разрасталась Империя инков медленно. Начал этот процесс четвертый император Майта Капака. Правда, только при восьмом правителе Виракочи экспансия стала более заметной и системной. Виракоча был тем, кто ввел правило оставлять военные гарнизоны на землях для поддержания мира.
Империя инков доминировала на большей части Южной Америки между XIV и XVI веками, до прибытия испанцев в Новый Свет. Это была очень развитая, гипериерархизированная и гиперцентрализованная цивилизация, которой, как ни удивительно, не хватало системы письма. Инки не умели писать, но это не имело значения. Правители и чиновники контролировали эту обширную территорию благодаря узлам.
Кипу, таинственные инкские узлы
Кипу — Quipu или khipu (от кечуа khipu, «узел») — один из видов узелкового письма. Ничего особо сложного в этой системе не было, но это только на первый взгляд.
Все узлы различались по форме и направленности закручивания нити.
Кипу - это одна общая веревка, на которую привязаны другие, свободно свисавшие вниз. Количество их ничем не ограничено, кроме разве что объемом информации, которую хотят передать. Поэтому иногда «говорящих» нитей было не просто несколько десятков, а могло быть до тысячи. Кроме всего прочего, цвет нити также играл огромное значение.
Разные виды узлов, различные типы нитей в ловких руках «кипукамайоки» (quipucamayocs), как называли «летописцев» по узелковому письму, могли сохранять огромные массивы информации. Таким образом со всех уголков Империи собиралась и передавалась напрямую императору информация о сборе урожая, дани, тратах отдельных провинций на экономику.
У каждого вида узла было свое трактование, к сожалению, носителей этой письменности не осталось, и ученым приходится подбирать значения.
Однако не стоит считать, что кипу использовали исключительно для отчетности. Этот язык был довольно универсальным, чтобы позволить «писать» летопись жизни правителей, создавать целые генеалогические «книги», записывать мифы и легенды, даже писать стихи.
Тайное наследие древних инков
К сожалению, многие кипу не дошли до нашего времени. На данный момент в музеях и частных коллекциях хранится всего 1 400 кипу. Это ничтожно малое количество летописей для такой огромной и древней цивилизации, как Империя инков.
Большая часть кипу была безжалостно уничтожена во времена конкистадоров.
Кипы регистрировали данные всех видов: демографические переписи, контроль дани, летосчисление, календари. Для этого инки использовали различные типы узлов, представляющие числа в десятичной системе, которая должна была считываться снизу вверх (нижние узлы представляли единицы, чуть выше них — десятки, на верхнем уровне — сотни и так далее).
Система чем-то напоминала привычные каждому человеку счеты. Только вместо костяшек тут были узелки. Двойной узел представлял 1, а составной узел мог представлять цифры от 2 до 9, в зависимости от поворотов, которые узел дает вокруг основной нити. Отсутствие узла указывает на 0.
Вот тут и начались проблемы у современных ученых. Если математический аспект кипу разгадать оказалось довольно просто, то как именно направление нити в узлах (слева направо и наоборот), цвет каната и даже расстояние между узлами могли влиять на смену данных, все еще остается загадкой.
Некоторые исследователи предполагают, что цвет пряжи в нитях указывал тематику подсчета. То есть если это был доклад о дани, то брались нити одного определенного цвета, а если об урожае — цвет был другой. Пока удалось предположительно разгадать всего 24 оттенка. Так, например, черные нити отвечали за определенный временной отрезок, а золотистые указывали либо на золото, либо на сбор урожая кукурузы.
Почему испанцы уничтожали кипу
Существуют доказательства, что узелковое письмо использовалось в том регионе задолго до возникновения Империи инков. Первые найденные кипу датированы третьим тысячелетием до нашей эры. Ни о каких инках тогда и речи не шло.
Этот язык был понятен исключительно местному населению. Среди современных ученых и историков нет никого, кто умел бы «читать» кипу, остается только разгадывать и подбирать значения.
Самый длинный сохранившийся кипу на более чем полторы тысячи узлов. / Фото: arzamas.academy
Во времена испанской колонизации дела обстояли еще хуже. Испанцы даже не подозревали, что узелки на сотнях веревок – это не более чем бюрократическая документация. Поскольку конкистадоры постоянно натыкались на кипу, то они решили, что это такой языческий ритуал, связанный с проклятием. Решение проблемы оказалось простым и понятным: все встреченные кипу подлежали незамедлительному уничтожению.
Правда, приблизительно разобравшись в природе узелкового письма, конкистадоры признали его пользу — слегка модернизировать кипу под свои потребности было проще, чем заставить «необразованных туземцев» писать понятной и привычной для «просвещенных европейцев» латиницей. Однако оказалось, что кипукамайоки не всегда подавали правдивую информацию, старательно вредя захватчикам, а расшифровать кипу оказалось не так просто для непривычного к подобному «письму» человеку. Поэтому началась еще одна волна уничтожения кипу.
Какие народы пользовалась узелковым письмом
Принято считать, что узелковое письмо — исключительно прерогатива народов Южной Америки. Однако на Востоке в древности тоже использовали подобный вид письменности. Следы узелкового письма нашли и в Китае, в Тибете, Африке, не стал исключением и Европейский материк.
Примеры узлов, которыми пользовались славяне.
На Руси тоже использовали узелковое письмо, хотя оно так и не успело стать таким же популярным и распространенным, как у инков. Историки предполагают, что именно ему мы обязаны присказке «завязать узелок на память».
Однако у славян узелковое письмо использовалось не только для счета, но и для гадания. У каждого узелка было свое сакральное значение. К тому же узлы использовали для создания оберегов от сглазов. В кельтской культуре узлы были более разнообразными и тоже имели несколько значений.
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