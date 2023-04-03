7 вопросов из детства, которыми некоторые взрослые терзаются до сих пор

1. А цифры в сыре зачем?

Цифры в сыре. \ Фото: google.com.ua.

Циферки из сыра. \ Фото: livejournal.com.

2. Стеклянные шарики на железной дороге

Стеклянные шарики. \ Фото: google.com.

Помните их - эти таинственные стеклянные шарики? \ Фото: yandex.ua.

3. А куда девается вся еда с Поле-чудес?

Эх, неужели и в самом деле в музей? \ Фото: flashnord.com.

Есть что выпить и чем закусить. \ Фото: gazeta.ru.

4. Кто такой Чебурашка?

Чебурашка. \ Фото: komi.kp.ru.

Крокодил Гена и Чебурашка. \ Фото: pinterest.ru.

5. Загадочные «Е-шки»

Ох, уж эти Ешки. \ Фото: leprechaun.land.

6. А правда, что батончик с кровью?

Гематоген. \ Фото: ru.wikipedia.org.

Лакомство 90-х. \ Фото: sntch.com.

7. Кто такой Мурзилка и что с ним делать?

Мурзилка. \ Фото: aif.ru.