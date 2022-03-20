Примеры шедевральной социальной рекламы на тему безопасного секса

13 ноября 1987 года в целях популяризации “безопасного секса” и предотвращения распространения эпидемии СПИДа, телеканал Би-Би-Си впервые показал коммерческую рекламу презервативов. С того момента на международном уровне началась серьезная социальная кампания, направленная на информирование людей о способах защиты от главной «болезни века».



Мы подобрали самые яркие образцы рекламы против СПИДа.













Крайне креативная реклама от китайского производителя: «Спорт делает тебя здоровым»







«Не глупи, защити себя»







«Будь осторожен!» настоятельно рекомендует реклама аргентинского производителя презервативов 2008 года







«Предохраняйся!»







Бельгийская реклама «ребристых» презервативов







«Перед СПИДом все равны»







Серия рекламных макетов, изображающих всем известных самых страшных людей в мировой истории – Гитлера, Осаму Бен Ладена. Эта социальная кампания проходила в Германии в 2009 году.







«СПИД – массовый убийца»







«Каждый раз, когда ты спишь с кем-нибудь, ты также спишь с его прошлым»







Аналогичная идея







И снова про «прошлое». Кстати, вопреки расхожему мнению, в нашей стране доля заболевших СПИДом гомосексуалистов в разы меньше доли наркоманов.







«Прошлое накладывает отпечаток на будущие отношения…»







«Прыгать вниз без защиты опасно» предупреждает Бельгийская реклама 2009 года.

Социальная реклама из Бразилии сообщает «СПИД убивает. Защищай себя»А это ироничный вариант креативщиков из ГерманииСтоит отметить, в западных странах государство активно финансирует социальные кампании разного рода, в том числе направленные на профилактику распространения СПИДа и ВИЧ. И за последние годы статистика заболеваемости показывает очень неплохие результаты подобной работы.«Сюрприз! СПИД все еще опасен»«Кэти Милс и еще 34 девушки здесь побывали»Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)