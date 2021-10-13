Секреты от стюардесс

В каждой профессии есть свои нюансы и чем необычнее эта профессия, тем интереснее всем прочим узнать ее секреты. Тем более, если речь идет о вашей собственной жизни — ведь на высоте в несколько километров может быть действительно важным знать тайны, которыми стюардессы обычно никогда и ни с кем не делятся.









Клуб 10000 метров

Электроника при взлете

Хрупкие, но сильные

Смерть на высоте

Предательский автопилот

Грязь и ужас

Лайфхак с местом

Не надо хлопать