6 актрис, которые пострадали на съёмочной площадке из-за самодурства режиссёров

Травмы на съёмочной площадке — дело для мира кино обычное. Но многих проблем актёры могли бы избежать, если бы им повезло не подписать контракт на съёмки фильма с режиссёром-самодуром, садистом или просто глупцом. Особенно не везёт с режиссёрами, похоже, актрисам.
Ума Турман и Квентин Тарантино
Уму Турман принято называть музой Тарантино и подчёркивать его особое к ней отношение — ведь он так любовно показывает её в кадре! Однако у Турман своё мнение о режиссёре и том, как он к ней относится. Ведь из-за него Тарантино она чуть не умерла или не стала калекой.
Во время съёмок культового фильма «Убить Билла» Тарантино буквально заставил актрису сесть для съёмок трюка в автомобиль вместо профессионального каскадёра. Турман подозревала, что машина неисправна, и к тому же не чувствовала в себе достаточно сил, чтобы выполнять каскадёрскую работу. Но в конце концов ей пришлось сесть.
Как результат, после съёмки трюковой сцены актриса отправилась в больницу. Она вернулась на площадку в шейном корсете, с забинтованной головой, сотрясением мозга и серьёзно повреждёнными коленями. Больше всего она боялась ещё сильнее травмировать шею и оказаться парализованной.
Кадр из фильма *Убить Билла*.
Когда она потребовала у студии видеозапись инцидента (которая не только могла ей понадобиться при общении со страховщиками, но и дала бы право засудить Тарантино за нарушения техники безопасности на съёмочной площадке), студия заявила, что отдаст запись, только если Турман подпишет отказ от претензий. Турман, конечно, ничего подписывать не стала.
Тарантино всё же отдал актрисе запись, но через пятнадцать лет. У актрисы до сих пор серьёзные проблемы с шеей и коленями. Они не восстановились до конца. Поклонники актрисы подозревают, что «наказать» её предложил Квентину некогда продюсер Вайнштейн, который сделал попытку изнасиловать Турман и натолкнулся на жёсткий отпор. Хотя официально продюсером картины был Бендер, снимала её именно киностудия Вайнштейна.
Диана Крюгер и Квентин Тарантино
Обижена была на Тарантино и другая актриса, Диана Крюгер. Режиссёр снимал её в фильме «Бесславные ублюдки». В одной из сцен героиню Крюгер должен был душить герой Кристофа Вальца. Но Тарантино заявил, что у Вальца нет опыта и он может случайно убить партнёршу, и вызвался сниматься в сцене сам, тем более, что там видны только руки мужчины.
Кадр из фильма *Бесславные ублюдки*.
Сцену снимали три дня подряд, хотя по графику на неё отводился день. Тарантино всё время придушивал актрису по-настоящему, чтобы ей действительно становилось плохо и страшно — мол, такое не сыграешь. А в конце концов расстарался так, что она потеряла сознание за дубль. Впрочем, она потом приняла извинения Квентина, сочтя это просто случайностью. Тем более, что Тарантино — её кумир, благодаря тому, что он прописывает обычно сильные женские роли.
А вот когда в похожую ситуацию поставил актёра Эда Харриса режиссёр Кэмерон, дав ему для подводной съёмки недостаточно наполненный баллон воздуха, Харрис, доиграв дубль до конца и чудом не задохнувшись насмерть, вышел из воды и от души врезал Кэмерону. Вероятно, поэтому с мужчинами-актёрами реже ставят такие эксперименты.
Рене Фальконетти и Карл-Теодор Дрейер
Хотя Дрейер выбрал Фальконетти именно за потрясающая натуралистичность игры даже в самых эмоционально сложных сценах, он всё же решил, что Жанна д’Арк в его фильме будет выглядеть лучше, если актриса будет страдать на самом деле. Например, чтобы лицо Фальконетти натурально искажалось мукой, он заставлял ей при съёмках одной сцены раз за разом с размаху падать на колени на каменном полу. Наконец, боль на лице актисы ему показалась достаточной. Но актриса к тому времени уже серьёзно повредила суставы.
Ходили упорные слухи, что Фальконетти на площадке пытали по-настоящему.
В другой сцене, где Рене-Жанну остригают, он добился такой психологической атмосферы, что плакала не только актриса, но и все участники съёмочного процесса — кроме самого Дрейера. После окончания сцены режиссёр подошёл к Фальконетти, взял пальцами слёзы с её лица и облизал их, словно пробовал лучшее в мире лакомство. Похоже, он был склонен к садизму. В любом случае, после фильма Рене получила нервный срыв (и проблемы с коленями) и навсегда оставила мир кино.
Мерил Стрип и Кёртис Хэнсон
В картине «Дикая река» героиня Стрип участвует в опасном сплаве на плоту по бурной реке. Съёмка сцен требовала хорошей физической подготовки, которой Стрип, по счастью, обладала. Однако однажды она почувствовала недомогание и заявила, что в таком состоянии не может работать в опасных сценах и съёмки надо отложить до завтра.
В роли опасной реки в картине была опасная река.
Но в мире кино бывает непросто взять отгул. Режиссёр настоял, чтобы актриса вышла на съёмки, и в результате Стрип не справилась с балансом и упала в воду, в бурный и опасный поток — ведь съёмки, естественно, были натурные, такое трудно снять в студии. Если бы не подоспевший на помощь актёр Кевин Бейкон, с большой вероятностью плохо чувствовавшая себя Стрип просто утонула бы.
Инна Бурдученко и Анатолий Слесаренко
Инна Бурдученко моментально стала звездой после своего первого фильма, но в конечном итоге как актрису её забыли. Всё потому, что её карьера оборвалась смертью на съёмках второго, «Цветка на камне». Дело в том, что один из двух режиссёров фильма, Анатолий Слесаренко, снимая сцену, в которой героиня Инны должна спасать знамя из горящего здания, решил не заморачиваться рассчётом трюков и подготовкой каскадёров. Он просто поджёг бараку крышу и запустил туда актрису в самой обычной одежде и обуви.
Во время одного из дублей (а Слесаренко загонял Инну в здание несколько раз) её каблук застрял в щели между досками, и она замешкалась. В эту минуту на неё рухнула прогоревшая балка, и одежда на женщине загорелась.
Украинская актриса прославилась уже в первом своём фильме.
Актёр массовки, шахтёр Сергей Иванов, стоявший на улице, моментально среагировал на рухнувшую балку и кинулся в не на шутку загоревшееся здание. Ему удалось вытащить актрису. Они оба получили страшные ожоги. У Инны не обожжено было только лицо, которое она успела закрыть ладонями, и кожа под нижним бельём. Состояние её осложнялось беременностью.
Несколько дней за её жизнь боролись врачи, и доноры массово сдавали кровь для любимой актрисы. Тем не менее, Инна умерла. Слесаренко получил тюремный срок за халатное отношение к безопасности на работе, которое привело к смерти одного человека и серьёзным травмам другого, но вышел по УДО очень быстро.
Шарлиз Терон и Руперт Сандерс
Самую странную травму на съёмочной площадке получила Шарлиз Терон. По сценарию фильма «Белоснежка и охотник» её героиня должна была постоянно кричать. Сандерс требовал, чтобы Терон вопила на пределе возможностей, и снимал её крики дубль за дублем — нарастающее напряжение актрисы делало каждый следующий дубль убедительнее. В конце концов Терон буквально порвала мышцы живота, и ей потребовалась госпитализация. В больницу её везли на «Скорой», актриса буквально не могла пошевелиться, и не только от боли.
Актриса буквально сыграла на разрыв.
Текст: Лилит Мазикина.
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