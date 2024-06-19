Каким должно быть сливочное масло

На сегодняшний день существует два полярных мнения о качества масла. Так, одни граждане убеждены в том, что настоящее масло должно быть твердым, как кирпич. В то время как другие граждане считают, что настоящее масло должно быть нежным и мягким едва ли не как сметана!







В действительности же оба этих мнения являются в разной степени заблуждениями.

А все потому, что настоящее масло не должно быть ни твердым, ни мягким. Так что же по этому поводу сообщает ГОСТ?Мало не должно быть ни твердым, ни мягким.На сегодняшний день качество сливочного масла в России регулируется тремя стандартами: межгосударственным ГОСТ 32261-2013, а также внутригосударственными ГОСТ Р 52253-2004 и ГОСТ Р 52969-2008. Последние два посвящены не только сливочному маслу как таковому, но и масляной пасте из коровьего молока. Настоящее качественное масло не просто не должно быть ни твердым, ни мягким, оно должно соответствовать совершенно конкретному набору требований, закрепленных в упомянутых государственных стандартах.Мало должно быть из коровьего молока.Жирность масла может находиться в пределах от 50 до 82.5% и более. В зависимости от конкретного показателя продукт делится на следующие сорта: чайное, бутербродное, крестьянское, любительское и традиционное. Последнее, к слову, – это самое жирное масло с показателем от 82.5%. Все, что имеет жирность менее 50% — это уже не масло, а масляная паста. При этом огромную важность играет не только процент «жировой фазы», но и ее состав. Так, если в продукте содержатся растительные, говяжьи и свиные жиры – то это, согласно ГОСТу, уже не масло, а маргарин. В настоящем масле жир может быть получен строго из коровьего молока.Даже в холодильнике не должно каменеть.Настоящее качественное масло должно твердеть даже при хранении в холодильнике. При этом при нарезке масло ни в коем случае не должно крошиться, даже если успело затвердеть. Исключение составляют лишь те случаи, когда масло несколько суток пролежало в морозильной камере. Что же касается той самой твердости продукта, то настоящее масло обязано быть ни твердым и ни мягким, а пластичным. При этом даже полежав при комнатной температуре даже несколько часов качественное масло в целом сохраняет свою форму и ни в коем случае не растекается. В целом же пластичность продукта зависит в первую очередь от жирности сорта и качества использованных молочных жиров.Читайте упаковку.При этом важно отметить, что ряд производителей все-таки идет на определенные «хитрости» в погоне за удешевлением производства. Закон подобные ухищрения не нарушают, однако из-за них в руках честного потребителя вполне может оказаться не настоящее масло, а, например, смесь с маргарином или пастой. Нередко подобное проворачивают с «маслом» высокой жирности около 75-80%. При этом если внимательно изучить этикетку такого продукта, можно будет увидеть, что в составе помимо жиров из коровьего молока есть, например растительные жиры. Уже только по этой причине не стоит лениться и читать, что именно написано на пачке с востребованным продуктом.