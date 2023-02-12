Загадка «Тайной вечери» Леонардо да Винчи, которую не могут разгадать по сей день

Тайная вечеря находится в монастырской столовой прекрасной церкви Santa Maria delle Grazie в Милане. \ Фото: banjoviaggi.it.

Действие картины происходит днём, но настоящий ужин начался бы после захода солнца. \ Фото: google.com.ua.

Леонардо да Винчи: Рисунок лошади.\ Фото: thestrip.ru.

Копия фрески авторства итальянского художника Джампетрино. \ Фото: klikk.no.

На картине изображены апостолы в ренессансной одежде вместо соответствующей эпохе одежды. \ Фото: yandex.ua.

Композиция построена на основе правила третей. \ Фото: businessinsider.com.

Фреска несколько раз находилась на грани уничтожения. \ Фото: insider.com.

Непревзойдённый гений. \ Фото: denikn.cz.

Все сидят на одной стороне стола вместо того, чтобы сидеть вокруг него. \ Фото: ranker.com.

Несмотря на распространённое предположение, Марии Магдалины на изображении нет. \ Фото: a.bestdealfor21.life.

Никаких тайных символов и жестов. \ Фото: it.businessinsider.com.

Иисус сидит посередине, но должен был быть во главе стола. \ Фото: yandex.ua.

Они едят рыбу вместо традиционной баранины. \ Фото: google.com.

У каждого апостола есть индивидуальный бокал вина вместо того, чтобы делиться чашей. \ Фото: pinterest.com.