5 ретро автомобилей, по которым вздыхают почитатели красоты

Сложно поспорить с тем, что раньше было много красивых машин. | Фото: car-revs-daily.com.
Автомобиль как транспортное средство, позволяющее передвигаться самостоятельно и с определенным удобством, появился более века назад. За все это время увидело свет немало интересных моделей, одни из которых привлекали скоростью, другие – комфортом, а некоторые – особенным внешним видом. Когда же машина отличается сразу несколькими достоинствами, то есть большой шанс, что со временем она станет классикой. Так называют выдающиеся экземпляры, которые привлекают дизайном и отлично передают дух того времени, когда они были созданы. В нашем обзоре представлены 5 машин, которые получили особое признание на недавней выставке Pebble Beach Concours d'Elegance.
1. Talbot-Lago T26 Grand Sport Figoni Fastback Coupé (1948 год)
Спортивное обтекаемое купе Talbot-Lago T26 Grand Sport. | Фото: robbreport.com.
После окончания Второй мировой войны европейские автопроизводители прекратили выпуск танков и грузовиков и вернулись к производству легковых машин. Не стала исключением и французская компания Talbot. Уже в 1946 году началась сборка престижных спортивных моделей, а также больших представительских седанов. А в следующем году была представлена новинка - Talbot-Lago T26 Grand Sport.
Автомобиль получил отличный двигатель мощностью до 195 л.с., благодаря которому машина стала одной из самых быстрых в мире. В зависимости от того, какой был кузов, максималка варьировалась в больших пределах. Наиболее легкие и обтекаемые версии достигали невероятных на то время 200 км/ч.
В те годы автомобили часто получали индивидуальный дизайн. | Фото: newatlas.com.
Спортивные машины, такие, как Talbot-Lago T26 Grand Sport, всегда вызывают огромный интерес. | Фото: newatlas.com.
Машины Talbot-Lago T26 Grand Sport и новыми сложно было назвать дешевыми, но в наше время они стоят просто огромных денег. Всего сохранилось 26 экземпляров Grand Sport, каждый из которых отличается кузовом индивидуального заказа. Представленный на снимках автомобиль был изготовлен в мастерской Figoni и выставлялся на Парижском автосалоне 1948 года. Дизайнерский изыск на капоте над центральной фарой напоминает застежку-молнию. Это символ первого владельца, построившего свой бизнес на «зипперах».
2. Maserati A6GCS Frua Spyder (1955 год)
Итальянский гран-туризмо Maserati A6GCS Frua Spyder. | Фото: robbreport.com.
В 1947 году в Италии дебютировала модель Maserati A6., также ставшая очень популярной у актеров и бизнесменов. Спортивный автомобиль выпускался до 1956 года, и за это время было разработано немало версий, некоторые из них очень редкие. Так, Maserati A6GCS был пригоден не только для обычной езды, но и для гоночных соревнований. Было выпущено всего 52 экземпляра данной модификации, из которых 48 в кузове спайдер.
У победителя конкурса красоты довольно мощный двигатель. | Фото: maynardsgarage.com.
Автомобиль получил рядный 6-цилиндровый двигатель мощностью 170 л.с. В те годы этого было достаточно, чтобы выигрывать гонки. Представленный экземпляр принадлежал итальянскому гонщику-любителю Siro Sbraci, который в 1955 году принял участие в знаменитом состязании Mille Miglia. Машина заняла 3-е место в своем классе и 12-е в абсолютном зачете. А в 2018 году Maserati A6GCS Frua Spyder стал победителем конкурса Briggs-Cunningham Trophy как самый красивый автомобиль с открытым верхом.
3. Mercedes-Benz 710 SS (1929 год)
Гоночный монстр 1930-х годов - Mercedes-Benz 710 SS Рудольфа Караччиолы. | Фото: robbreport.com.
В довоенной Германии, впрочем как и сейчас, автомобили марки Mercedes-Benz были дорогими, мощными и комфортными. А самыми лучшими считались машины с маркировкой S/SS/SSK/SSKL, где SS означает Supersport.
На эти автомобили устанавливался 6-цилиндровый рядный двигатель объемом 7,1 литра, оснащенный компрессором для подачи дополнительного воздуха в цилиндры. Мотор выдает максимальные 200 л.с., которых хватает, чтобы разогнать Mercedes-Benz 710 SS до 190 км/ч и легко обогнать любых конкурентов.
Mercedes-Benz 710 SS одного из лучших гонщиков 1930-х годов Рудольфа Караччиолы. | Фото: carguychronicles.com.
Уникальный случай, когда автомобиль такого уровня можно увидеть на обычной дороге. | Фото: sportscardigest.com.
На фотографиях представлена машина, построенная специально для знаменитого гонщика Рудольфа Караччиолы. На ней он выиграл такие престижные гонки, как Гран-при Ирландии 1930 года, Гран-при Германии 1931 года и Mille Miglia 1931 года. Позже машина попала в «конюшню» британского гонщика графа Фрэнсис Хоу, который одержал пять побед на гоночных трассах Туманного Альбиона.
А в 2018 году на выставке Pebble Beach Concours d'Elegance немецкий родстер получил премию как лучше всего сохранившийся довоенный автомобиль.
4. Ferrari 250 GT Pinin Farina Cabriolet Series I (1957 год)
Итальянский гран-туризмо 1957 года Ferrari 250 GT Pinin Farina Cabriolet Series I. | Фото: robbreport.com.
В истории выставки ретро-автомобилей Pebble Beach Concours d'Elegance было немало уникальных Ferrari, в том числе и модель 250 GT, но в 2018 году именно машина, представленная на фотографиях, была признана лучшей среди всех моделей итальянской «конюшни».
Ferrari 250 GT Pinin Farina Cabriolet Series I в 2018 году признана лучшей среди всех автомобилей итальянской марки. | Фото: autonxt.net.
Ferrari 250 GT Pinin Farina Cabriolet Series I, собранная в 1957 году, принадлежала Порфирио Рубироса, доминиканскому дипломату, гонщику, плейбою. Машина довольно редкая, так как спортивные кабриолеты Series I выпускались между 1957 и концом 1962 года, а всего было собрано 30 экземпляров. Автомобиль построен на трубчатой стальной раме и приводится в действие от 3,0-литрового двигателя V12.
5. Alfa Romeo 8C 2900B Touring Berlinetta (1937 год)
Конфетти в честь автомобиля, ставшего «Best of Show». | Фото: robbreport.com.
Еще на этапе предварительного оценивания эксперты высказывались, что этот автомобиль покажет себя. Так и получилось. На главном мировом шоу ретро-автомобилей Pebble Beach Concours d'Elegance 2018 года лучшей машиной выбрали Alfa Romeo 8C 2900B Touring Berlinetta 1937 года.
Итальянская классика - Alfa Romeo 8C 2900B Touring Berlinetta. | Фото: autonxt.net.
«Чистокровная итальянка» Alfa Romeo 8C получила свое название от рядного 8-цилиндрового двигателя, который расположен под узким длинным капотом. Этот конкретный экземпляр является уникальным. Машина была показана на автосалоне в Берлине в 1938 году и отличается от более поздних моделей 8C другой радиаторной решеткой и отсутствием подножек.
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