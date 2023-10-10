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Самые запоминающиеся гримасы Леонардо Ди Каприо

На церемонии вручения «Золотого глобуса» голливудский актер Леонардо Ди Каприо буквально взорвал интернет своей забавной гримасой, которую он состроил, когда спешащая получить заветную награду Леди Гага слегка задела его руку. Позже, конечно, актер объяснил свое выражение лица тем, что сперва даже не понял, что именно произошло.

Ну а мы собрали 10 самых забавных гримас Леонардо Ди Каприо и предлагаем насладиться вместе с нами.

Самые запоминающиеся гримасы Леонардо Ди Каприо

Самые запоминающиеся гримасы Леонардо Ди Каприо

Из фильма Квентина Тарантино «Джанго освобожденный».

Самые запоминающиеся гримасы Леонардо Ди Каприо

Пожалуй, самый знаменитый жест из фильма «Великий Гэтсби».

Самые запоминающиеся гримасы Леонардо Ди Каприо

На одном из интервью.

Самые запоминающиеся гримасы Леонардо Ди Каприо

Из фильма «Что гложет Гилберта Грэйпа».

Самые запоминающиеся гримасы Леонардо Ди Каприо

Ди Каприо может, так сказать, и зубы показать.

Самые запоминающиеся гримасы Леонардо Ди Каприо

И станцевать.

Самые запоминающиеся гримасы Леонардо Ди Каприо

И скромно поблагодарить за аплодисменты.

Самые запоминающиеся гримасы Леонардо Ди Каприо

Из фильма «Волк с Уолл-стрит».

Самые запоминающиеся гримасы Леонардо Ди Каприо

Из фильма «Выживший», за который Лео получил «Золотой глобус» как лучший драматический актер.

Самые запоминающиеся гримасы Леонардо Ди Каприо

Ну и собственно, из-за чего весь сыр-бор разгорелся.

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