Самые запоминающиеся гримасы Леонардо Ди Каприо

На церемонии вручения «Золотого глобуса» голливудский актер Леонардо Ди Каприо буквально взорвал интернет своей забавной гримасой, которую он состроил, когда спешащая получить заветную награду Леди Гага слегка задела его руку. Позже, конечно, актер объяснил свое выражение лица тем, что сперва даже не понял, что именно произошло.



Ну а мы собрали 10 самых забавных гримас Леонардо Ди Каприо и предлагаем насладиться вместе с нами.











Из фильма Квентина Тарантино «Джанго освобожденный».







Пожалуй, самый знаменитый жест из фильма «Великий Гэтсби».







На одном из интервью.







Из фильма «Что гложет Гилберта Грэйпа».







Ди Каприо может, так сказать, и зубы показать.







И станцевать.







И скромно поблагодарить за аплодисменты.







Из фильма «Волк с Уолл-стрит».







Из фильма «Выживший», за который Лео получил «Золотой глобус» как лучший драматический актер.







Ну и собственно, из-за чего весь сыр-бор разгорелся.



источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)



