Какое сливочное масло правильное: твердое или мягкое

Мало не должно быть ни твердым, ни мягким. /Фото: ВКонтакте.

Мало должно быть из коровьего молока. /Фото: americanupbeat.com.

Даже в холодильнике не должно каменеть. /Фото: pokayadoma.ru.

Читайте упаковку. /Фото: lv.sputniknews.ru.