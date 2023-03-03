Чистящее средство от жира из апельсиновых корок и уксуса

Это самодельное чистящее средство прекрасно справляется с жиром, нагаром, неприятными запахами! Его можно применить в быту в самых разных случаях. А ещё оно абсолютно натуральное и безопасное.



Помойте апельсин с содой и мылом, очистите от кожуры. Она нам пригодится. Просушите и нарежьте соломкой.







На цедру 1 большого апельсина добавьте 1 ст. л. соды и столовый уксус — так, чтобы полностью покрыть цедру.





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акройте пищевой плёнкой и оставьте на 3 дня в тёмном месте. Уксус с содой будут взаимодействовать с апельсиновой цедрой и смешиваться с эфирным маслом.







Процедите концентрат. Разбавьте его 1:5 с водой. Перелейте в бутылочку с пульверизатором для удобства использования.







Итак, данным раствором можно, во-первых, эффективно помыть посуду без химического средства. Он отлично растворяет жир и загрязнения, а также удаляет неприятные запахи и чистит посуду «до скрипа».







Во-вторых, таким раствором отлично очищается вытяжка, духовка, плита — словом, всё, на чём есть жир и загрязнения. Попробуйте приготовить такой натуральный чистящий раствор, и он станет вашим любимым средством для уборки!



