Секрет фирмы: как почистить килограмм семечек всего за несколько минут

Наверняка каждый видел в магазинах пакеты с семечками, лишенными шелухи. Приходилось когда-нибудь задумываться над тем, как их чистят? Определенно точно, делает это не 10 тысяч «пленных» китайцев, которые сидят и лузгают семена, проходящие по конвейеру. Явно семечки чистят при помощи какой-то технологии. Узнаем же ее вместе.
Сначала кипятим воду. /Фото: youtube.com.
Почистить хоть килограмм, хоть сто семечек не так сложно, как может показаться. Технология очистки выглядит примерно следующие образом. Для начала нужно взять хорошо прожаренные семечки. С сырыми и отсыревшими семенами данный метод не работает, так что сначала придется в любом случае жарить. Теперь понадобится кастрюля. Наполняем ее питьевой водой и ставим кипятиться.
Варим семечки. /Фото: youtube.com.
Когда вода закипит, берем все семечки и высыпаем в кастрюлю. Кастрюлю накрываем крышкой, после чего варим семена подсолнуха на протяжении 30-45 секунд. Семечки легче воды, так что они будут держаться на поверхности. После этого снимает кастрюлю с огня и используя сито отделяем семечки. В сите просушиваем их при помощи фена, после чего аккуратно засыпаем в блендер. Важно проследить за тем, чтобы семечки не заблокировали нож.
Понадобится блендер. /Фото: youtube.com.
Теперь семена стоит перемолоть. Около 10% семечек полностью раздробится, а вот все остальные очистятся из-за ударов о стены и друг друга. Включаем блендер не сразу. Сначала делаем несколько коротких поворотов лезвия и постепенно переходим к все более длинным.
Получится такая масса. /Фото: youtube.com.
Остался заключительный этап. Снова берем кастрюлю и наполняем ее водой, после чего высыпаем массу семян и шелухи в воду. Ждем 5 минут, пока потяжелевшие семечки не осядут на дно и затем вылавливаем всю шелуху. Снова берем дуршлаг – извлекаем лакомство и сушим. Готово!
Останется просеять. /Фото: youtube.com.
Видео рабочего процесса
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