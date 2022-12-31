Зачем в электрических вилках делают дополнительное отверстие

Полезно знать...

В стандартной розетке по бокам есть специальные контакты, предотвращающие поражение током. / Фото: gipso.yarfotograf.ru

Пластиковый корпус делают в бытовых приборах в целях безопасности / Фото: ugra.ru

Для чего предназначено дополнительное отверстие на вилке штепселя

Евровилки используются в Европе, под них есть специальные розетки со штырем, выполняющим роль заземления / Фото: elsi.by

В такую евророзетку не получится подключить прибор без специального отверстия / Фото: gipso.yarfotograf.ru