Зачем в электрических вилках делают дополнительное отверстие

Практически все обращали внимание на наличие в штепсельной вилке дополнительного отверстия. Но скорее всего, большая часть людей понятия не имеет, зачем это отверстие нужно и какую роль оно играет. Тем более, что в стандартных вилках отечественного производства нет элемента, сделанного под него. На самом деле это вполне практичное отверстие.
Полезно знать...
В стандартной розетке по бокам есть специальные контакты, предотвращающие поражение током. / Фото: gipso.yarfotograf.ru
Прежде всего, если повнимательнее изучить розетку, можно увидеть не только два стандартных отверстия, куда вставляется вилка от электрического прибора, но и контакты. Они предназначены для подключения трехконтактной вилки, у которой тоже есть заземление. Это защита пользователя от возможного поражения электротоком. Данный контакт препятствует возникновению опасного напряжения на поверхности того или иного прибора, с которым человек взаимодействует.
Кстати, эти вилки устанавливаются не только на изделия, имеющие металлический корпус, но и на те, у которых поверхность сделана из пластика. Такой подход делает использование приборов более безопасным.
Пластиковый корпус делают в бытовых приборах в целях безопасности / Фото: ugra.ru
Эти же контакты на розетке и вилке способствуют снижению электромагнитного воздействия в ходе работы электрических приборов. Дело в том, что некоторые электрические изделия отличаются более высоким электромагнитным излучением. Приборы во время работы не будут полностью безопасными без этих заземляющих контактов.
Для чего предназначено дополнительное отверстие на вилке штепселя
Евровилки используются в Европе, под них есть специальные розетки со штырем, выполняющим роль заземления / Фото: elsi.by
Вилки с еще одним отверстием называются европейскими. Именно они используются в Европе. Как правило, они есть в бытовой технике импортных производителей или в отечественной, но предназначенной на экспорт. В евророзетках есть специальный штырь (заземление), который и соединяется с этим отверстием.
В такую евророзетку не получится подключить прибор без специального отверстия / Фото: gipso.yarfotograf.ru
Создавались эти конструкции в целях безопасности, чтобы человек не смог вставить вилку, не имеющую заземления, в розетку (без отверстия подключить электроприбор не получится). Штекер выполняет аналогичную нашим боковым контактам роль.
Изделия, работающие на небольшом напряжении, с корпусом из пластика (материал является прекрасным диэлектриком) могут и не иметь вилок с контактами заземления. Они не относятся к разряду очень опасных.
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