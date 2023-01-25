Самая юная мать в истории — пятилетняя девочка из Перу

Её случай все еще изучается в медицинских школах по всему миру, но от этого история девочки не стала менее трагичной. Она совершенно невероятная, но тем не менее правдивая. Фактрум решил поделиться ею с вами.







1. Когда Медине было всего пять лет, мать заметила, что ее живот стал необычно большим, а сама девочка постоянно жаловалась на боль в животе. Естественно, обеспокоенные родители отвезли ее в ближайшую больницу, где девочку обследовали. Сначала доктора думали, что у Медины опухоль, но, взяв анализы, поняли, что каким-то непонятным образом девочка была уже на седьмом месяце беременности.







2. Около полутора месяцев спустя Медина в возрасте 5 лет и 7 месяцев путем кесарева сечения произвела на свет мальчика — для традиционных родов у девочки был слишком маленький таз. Мальчик родился 14 мая 1939 года.







3. У Медины родился полностью здоровый ребенок весом 2,7 кг. Девочка назвала своего сына Жерардо — в честь доктора Жерардо Лозады, который помог ей родить.







4. Во время кесарева сечения врачи обнаружили нечто невероятное: у Медины были полностью созревшие половые органы. Это состояние называют преждевременным половым созреванием. Согласно ее медицинской карте, менструации у юной перуанки начались в возрасте трех лет.







5. Жерардо рос, думая, что Медина — его сестра, а не мать. Однако в 10 лет ему рассказали правду.







6. На какое-то время отца Медины арестовали по подозрению в изнасиловании дочки, но из-за отсутствия доказательств его отпустили. Обстоятельства, которые привели к беременности, остаются загадкой и по сей день.







7. В своей книге 2002 года акушер Хосе Сандовал написал, что девочка была нормальным ребенком с психологической точки зрения. По его словам, Медина любила больше играть с куклами, чем с сыном.







8. Сын Медины вырос вполне здоровым и нормальным, но скончался в возрасте 40 лет в 1979 году. На этом фото слева — Жерардо в возрасте 18 лет, а справа — Медина в возрасте 23 лет.







9. Позже Медина вышла замуж за Рауля Хурадо и в 1972 году родила еще одного сына. Они с мужем по-прежнему живут в Перу.



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