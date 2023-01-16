Чем прославились и почему не оправдали родительские надежды дети самых жестоких диктаторов в истории

В истории человечества было немало жестоких диктаторов, которые оставили кровавый след и страшные воспоминания об их правлении. У этих представителей власти были семьи и дети, судьба которых сложилась по-разному. Сталин не окружал своих детей любовью и вниманием. Сыновья Хусейна были жестоки и даже превзошли в этом отца. Дети Ким Чен Ира получили достойное образование за рубежом. Многие из них помогали отцу и стали политическими деятелями. А у Муаммара Каддафи было 11 детей, причем у каждого своя судьба. Тем не менее все дети боялись и одновременно уважали своих отцов.
Саддам Хусейн
Он известен миру как правитель-диктатор Ирака в период с 1979-го по 2003 год. В период своего правления Хусейн использовал принцип кнута и пряника. С одной стороны, уровень жизни обычных граждан Ирака заметно вырос. С другой стороны, карались все недовольные его правлением. Он жестоко подавлял политических оппонентов, одобрял кровавые репрессии и массовые убийства населения. Когда его свергли, то поместили в тюрьму. В 2006 году Саддам Хусейн был казнен в день, когда начался праздник Курбан-байрам.
У Саддама Хусейна была большая семья, а его сыновья превзошли отца по жестокости. / Фото:wikiwand.com
У его детей судьба сложилась по-разному. Согласно официальным сведениям, у Саддама Хусейна было 5 детей. Это двое сыновей – Удей и Кусей, и трое дочерей – Рана, Рагад и Хала. Удей унаследовал от отца кровожадность, любовь к насилию и чужой боли. Его неоднократно обвиняли в жестокости и избиениях, изнасилованиях и убийствах. Он любил использовать для наказаний пыточные средства.
Удей смог превзойти даже самого Саддама Хусейна. После того как забил до смерти его личного телохранителя, регулярно зверски избивал собственных жен и отстрелил ногу родному дяде, Хусейн лишил сына права на наследство. Кудей был не так жесток и более сдержан. Оба сына Хусейна погибли от рук американских военных в 2003 году, отказавшись добровольно сдаваться.
Рагад и другие дочери Хусейна живут в Иордании и других арабских городах.
После того как правитель Ирана был свергнут, его дочери сбежали в Иорданию. Большинство из них живут под другими именами. Его старшая дочь Рагад Камаль вспыльчива, как и ее отец. Вместе со своими детьми она проживает в Аммане (столице Иордании) в престижном районе. Она богата и может позволить себе многое. Рана тоже проживает в Иордании, но не вместе с Рагад. Предполагают, что Хала проживает в одной из арабских стран. Есть информация и о молодой жене Саддама Хусейна Самире и их общем сыне Али. Сейчас они проживают в Ливане под другими именами.
Иосиф Сталин
Этот правитель оставил неизгладимый след в истории человечества. Речь идет о главе Советского Союза Иосифе Сталине. Историки считают этого человека одним из самых жестоких и кровожадных правителей. У такого тирана была семья и дети. Официальных детей было трое – это Яков Джугашвили, Василий Сталин и Светлана Аллилуева. Некоторые историки говорят и о внебрачных детях, которые появились в период, когда Сталин находился в ссылке. Это Константин Кузаков и Александр Давыдов.
У Якова со Сталиным были всю жизнь натянутые отношения.
Яков Джугашвили был старшим сыном Сталина от первой жены Екатерины Сванидзе. Яков увидел отца впервые только в 14 лет, когда приехал в Москву. Отношения между ними были всю жизнь напряженные. А тайная любовь и брак с еврейской девушкой Зоей Гуниной довел Сталина до бешенства. Для самого же Якова это закончилось попыткой самоубийства. Второй его брак был с еврейской балериной Юдифью Мельцер.
Яков отправился воевать, но попал в плен к фашистам. Когда его хотели отдать в обмен на уступки Сталина, тот отказался, сказав, что не будет помогать предателям Родины. Якова отправили в концлагерь Заксенхаузен, где через время он трагически погиб.
Сын Василий Сталин и Светлана Аллилуева с детства были обделены вниманием отца. Их воспитанием занималась мать, а когда она умерла, то за ними присматривали охранники с няней. Это сказалось на психике мальчика. Поэтому среди его пагубных привычек на всю жизнь остались пристрастие к спиртному и понимание вседозволенности. Став первоклассным летчиком, Василий быстро смог построить военную карьеру. Сталин делал все, чтобы его сыну никто не давал поблажек. А в 1952 году по приказу Сталина сына сняли с должности за пьянку и халатность. После смерти отца Василий попал в лагерь на 8 лет за антисоветскую пропаганду. После выхода жил в Казани и много пил. Умер там же в 1962 году.
Светлана сбежала в Америку и умерла там в доме престарелых.
Светлане повезло больше – она была любимицей отца. Она стала переводчиком английского языка. У нее было 3 брака, причем все оказались короткими и неудачными. А после второго Светлана попала в психушку. В 1966 году попросила убежища в США, будучи в Индии. В 45 лет она вышла замуж за состоятельного американца и родила дочь. Светлана написала несколько книг воспоминаний о Сталине, которые были какое-то время популярны. Последние годы она провела в доме престарелых в США, где умерла в 2011 году.
Ким Чен Ир
Приемником Ким Чен Ира стал его третий сын Ким Чен Ын, а первый не оправдал его ожиданий.
Этого человека тоже считают жестоким тираном, который стоял у власти в КНДР в период с 1994-го по 2011 год. Некоторые историки называли его «корейским Сталиным». Пока он пил коньяк и пировал, его народ голодал. Ким Чен Ира обвиняют в демонстрации публичных казней, похищении людей, жестком контроле СМИ и многом другом.
Ким Чен Нам – старший сын правителя КНДР – был главным претендентом на власть в стране. Однако все для него изменилось в 2001 году. Его задержали японские власти и обвинили в нелегальном пребывании в стране. К тому же он очень любил выпить и злоупотреблял этим. В аэропорту Малайзии Ким Чен Нама убили в 2017 году.
Дочь Ким Соль Сон была личным его секретарем и отвечала за безопасность отца. Известно, что она приехала в Париж в 2005 году получать образование.
О Ким Ё Чжоне было мало кому известно, но сейчас это любимая сестра Ким Чен Ына. / Фото:https://lenta.ru
Ким Чен Ын получил образование в Швейцарии и стал преемником отца. Он возглавил государство в 2011 году, не имея практически никакого опыта. О нем мало известно, но Ким Чен Ын придерживается такого же тоталитарного режима, что и его отец. Ким Чен Чхоль тоже получил образование в Швейцарии, но стал гитаристом. Долгое время о Ким Ё Чжон ничего не было известно. Однако Ким Чен Ын считает ее любимой сестрой, для которой делает все. А она является успешным политиком, хотя на вид ей около 30 лет.
Муаммар Каддафи
Он правил в Ливии долгих 40 лет. К власти Каддафи пришел в результате переворота в 1969 году. Его считали жестоким диктатором. Он сумел провести множество реформ, в результате которых было создано много льгот для населения. Америка и Европа обвиняли Каддафи в терроризме. Его свергли повстанцы и казнили, не дожидаясь суда. Лидер Ливии Муаммар Каддафи имел много детей, из которых 9 его собственные и 2 приемных. Саиф аль-Ислам Каддафи – это его старший сын.
У Муаммара Каддафи было 11 детей, и у каждого из них была своя судьба.
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