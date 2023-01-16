Чем прославились и почему не оправдали родительские надежды дети самых жестоких диктаторов в истории

Саддам Хусейн

У Саддама Хусейна была большая семья, а его сыновья превзошли отца по жестокости. / Фото:wikiwand.com

Рагад и другие дочери Хусейна живут в Иордании и других арабских городах.

Иосиф Сталин

У Якова со Сталиным были всю жизнь натянутые отношения.

Светлана сбежала в Америку и умерла там в доме престарелых.

Ким Чен Ир

Приемником Ким Чен Ира стал его третий сын Ким Чен Ын, а первый не оправдал его ожиданий.

О Ким Ё Чжоне было мало кому известно, но сейчас это любимая сестра Ким Чен Ына. / Фото: https://lenta.ru

Муаммар Каддафи

У Муаммара Каддафи было 11 детей, и у каждого из них была своя судьба.