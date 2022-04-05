10 лучших фильмов про рыцарей

Просмотр исторических фильмов – эффективный способ отвлечься от повседневных проблем и прекрасно провести время. Персонажами таких картин становятся как реально существовавшие, так и вымышленные герои: короли, знать, пираты, воины. Неизменной популярностью пользуется кино про рыцарей. Такие фильмы не только приглашают зрителей наблюдать за увлекательными приключениями храбрецов, но и позволяют больше узнать о жизни в Средневековье.









Плоть + кровь (1985)

Царство небесное (2005)

Робин Гуд (2010)

История рыцаря (2001)

Король Артур (2004)

Жанна Д’Арк (1999)

Железный рыцарь (2010)

Лев зимой (2003)

Первый рыцарь (1995)

Александр Невский (1938)