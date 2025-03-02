9 хитростей поваров-профи, которые нужно знать как таблицу умножения

Секрет 1: Используйте бульон вместо воды

Бульон подарит более насыщенный вкус. / Фото: vsegdavkusno.ru

Секрет 2: Добавляйте в каждый десерт соль

Благодаря соли, ягоды пускают больше сока







Секрет 3: «Бархатируйте» мясо

Панировка из крахмала помогает сохранить сочность мяса

Секрет 4: Добавляйте в подливу горчицу

Густая подлива с горчицей. / Фото: food.com

Секрет 5: Приготовьте яйцо пашот на сковороде

Яйцо пашот получается не только в пленке, но и на сковороде

Секрет 6: Замените яйца панировочными сухарями

Яйцо в фарше лучше заменить панировочными сухарями, чтобы котлеты были мягкими и сочными

Секрет 7: Готовьте мясо с аппетитной корочкой

Чтобы получилось корочка, сырое мясо должно быть сухим

Секрет 8: Растапливайте шоколад с маслом

Залейте кусочки шоколада растопленным сливочным маслом

Секрет 9: Добавьте в соус для спагетти…кофе

Можно добавлять как растворимый, так и заварной кофе