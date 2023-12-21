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Народный способ, как сварить яйца, чтобы скорлупа слезала без проблем



Варка яиц - процесс, известный каждому с детства. Нет ничего хуже по итогу готовки обнаружить, что яйца чистятся крайне тяжело. Такое стечение обстоятельств может значительно усложнить, скажем, приготовление салата в праздничный день. Благо, существует один «народный» способ, который заставит скорлупу буквально соскальзывать с поверхности яйца.

Берем яйца. /Фото: youtube.com.

Берем яйца. /Фото: youtube.com.

 

Что понадобится: вода, кастрюля подходящего объема, кубики льда, куриные яйца
Сварить куриные яйца так, чтобы они в последствии быстро и легко чистились, совсем не сложно. Для этого достаточно проделать следующие действия. Итак, берем подготовленную кастрюлю и наполняем ее водой из-под крана. После этого заполненную чуть больше, чем на половину кастрюлю отправляем на огонь. Когда вода закипит на плите, берем куриные яйца и аккуратно кладем их в кипяток.

Примечание: упростить себе работу по погружению яиц можно при помощи обычной ложки.
Кипятим воду. /Фото: youtube.com.

Кипятим воду. /Фото: youtube.com.

 

Когда яйца окажутся в воде, ждем 12-15 минут. После этого, соблюдая осторожность, следует снять кастрюлю с кипящей водой и поставить в раковину. Затем в емкость добавляется холодная вода из-под крана. Сливать кипяток при этом вовсе не обязательно. Просто льем холодную воду до тех пор, пока она почти полностью не вытеснит из кастрюли горячую.
Ставим в раковину и льем воду. /Фото: youtube.com.

Ставим в раковину и льем воду. /Фото: youtube.com.

 

Остался последний штрих. Теперь нужно взять заготовленный заранее лед и кинуть его в кастрюлю с яйцами. Чем больше будет льда использовано, тем лучше. После этого ждем еще 3-5 минут. Вот и все, яйца можно извлекать из кастрюли и чистить. После всех перечисленных манипуляций скорлупа будет буквально соскальзывать с поверхности белка.
Добавляем лед и ждем. /Фото: youtube.com.

Добавляем лед и ждем. /Фото: youtube.com.

 

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