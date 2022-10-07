Как очистить вытяжку до блеска

Время от времени вытяжку следует чистить от остатков налипшего жира, пыли и грязи. Чтобы сделать это легко, просто и совершенно не затратно, воспользуйтесь способом, описанным немного ниже.







В чашу насыпьте треть пачки соды. Добавьте столовую ложку любого моющего средства для посуды. Залейте кипятком (немного), размешайте.







Перелейте в тару, в которую помешается вытяжка хотя бы наполовину. Долейте кипятка, чтобы вытяжка была максимально покрыта раствором. Положите вытяжку в раствор, оставьте на 5-10 минут.







Затем старой зубной щёткой очистите вытяжку от грязи. Далее, нужно вновь подогреть раствор и окунуть вторую половинку вытяжки, повторить манипуляции.







И таким нехитрым способом вытяжка вновь будет чистая и сверкающая!







Подробнее о том, как очистить вытяжку от жира и грязи, смотрите в видео ниже:



