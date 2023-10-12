Где находится Тихоокеанское огненное кольцо, и как его активность влияет на каждый уголок планеты

Казалось бы, на нашей планете существует огромное количество зон повышенной тектонической активности, и дают о себе знать они регулярно, а человечество к этому привыкло. Однако если зачастую они имеют локальное влияние, то есть такие зоны, воздействие которых может быть планетарного масштаба. А самым ярким примером такого тектонически активного района является Тихоокеанское огненное кольцо, которое мало того, что охватывает едва ли не половину Земли, так ещё и эпизоды его нестабильности, произошедшие на одном конце мира, могут достаточно сильно аукнуться на другом.
Место, где регулярно разламывается земная кора и извергается лава. /Фото: syl.ru
У этой тектонически активной зоны есть сразу несколько вариантов названия: чаще всего её именуют Тихоокеанским огненным кольцом либо Тихоокеанским огненным поясом, на официальном уровне используют более широкое название - Тихоокеанское вулканическое огненное кольцо, а по-английски оно звучит как Ring of fire, что в переводе означает Огненное кольцо. Размеры его тоже поражают воображение: он охватывает весь Тихий океан и представляет собой зону, протяженность которой составляет около 40 тысяч километров. Главной же особенностью Тихоокеанского огненного пояса, как и любого другого района аналогичного типа являются многочисленные случаи землетрясений и извержений вулканов.
Карта Тихоокеанского вулканического огненного кольца. /Фото: vokrugsveta.ru
А масштабы этой тектонической активности действительно впечатляют: согласно данным американской Геологической службы, на зону Тихоокенского вулканического огненного кольца приходится приблизительно 90% всех землетрясений на Земле, причём 81% - это наиболее мощные из всех, зафиксированных человеком. Извержения вулканов демонстрирую подобную картину, что совершенно логично, ведь, по информации Novate.ru, на огненном кольце насчитывается 452 вулкана, что составляет более чем три четверти из всех спящих вулканов на планете. Кроме того, историки и геологи подсчитали, что из 25 крупнейших извержений, произошедших за последние 11 700 лет лишь три не имеют отношение к району расположения Тихоокеанского огненного кольца.
Подавляющее большинство землетрясений и извержений вулканов происходит именно в пределах Тихоокеанского огненного кольца. /Фото: kontinentalist.com
Основная причина такой высокой активности состоит в том, что кольцо представляет собой образование сразу нескольких соответствующих зон, где одни литосферные плиты продвигаются под другими по мере разрастания океанической литосферы. Если точнее, то подводные океанические плиты погружаются под континентальные, которые двигаются им навстречу. В науке данное явление называется субдукцией. Вот как раз крупнейшая подобная зона - это Восточно-Тихоокеанская, включающая также в себя подводные литосферные плиты Кокос и Наска, которые постепенно погружаются под континентальную Южно-Американскую плиту.
Схема расположения тектонических плит Кокос и Наска. /Фото: wikipedia.org
Если рассматривать схему расположения Тихоокеанского вулканического огненного кольца дальше, то можно заметить, что в западном районе Тихого океана она представляет собой зону расположения целой цепочки вулканов, которая простирается от Камчатки до Курильских островов, продолжается на территории Японии, Филиппин, Новой Гвинеи, Соломоновых островов и спускается через Новую Зеландию до Антарктиды. В восточной же части кольцо отмечено скоплением вулканов на северо-востоке Антарктиды, Огненной Земле, в горах Анды и Кордильеры, а также на Алеутских островах.
Интересный факт: нередко в описании или на карте расположения Тихоокеанского огненного кольца пропускается значительная часть побережья в западной части Северной Америки. Однако это не значит, что в том регионе не наблюдается никакой тектонической активности. Просто там чаще всего происходят более мелкие землетрясения, которые замечают только чуткие приборы, а вот крупные случаются намного реже.
Разлом Сан-Андреас - самый известный пример тектонической активности на западе Северной Америки. /Фото: topcor.ru
Казалось бы, Тихий океан и его тектонические разломы не способны влиять на ситуацию в глубине материков, а в особенности тех регионов, которые находятся далеко от его вод, такие как средняя полоса России. Вот только это не совсем корректное утверждение, ведь всё это расположено на одной планете, так что катаклизм в одном месте Земли может аукнуться совсем в другом. Кроме того, история сохранила многочисленные эпизоды, когда события в Тихоокеанском огненном кольце имели воздействие и на Европейский континент. Ярким примером такого случая было извержение вулкана Тамбора, произошедшее 5 апреля 1815 года.
Сравнении мощности извержения Тамбора с другими известными вулканами. /Фото: cattur.ru
Выброс пепла и магмы на острове Сумбава, который является современной территорией Индонезии, считается на данный момент крупнейшим за всю историю человечества. И последствия его были долговременны и масштабны: мало того, что сам взрыв был слышен за 2600 километров от расположения вулкана, но и пепел был выброшен как минимум, в 1300 километрах от эпицентра: по данным редакции Novate.ru, современные специалисты это извержение оценили в 7 баллов из 8 по шкале вулканических извержений VEI. Кроме того, как было подсчитано, тогда 150 км3 пепла выбросило на высоту в 43 километра, и весь этот колоссальный объём постепенно распространился по атмосфере всей планеты.
Распространение пепла в результате извержения 1815 года. /Фото: cattur.ru
И если на острове Сумбава последствия природного катаклизма проявились сразу и в кошмарных масштабах - его территория стала попросту непригодной для жизни, что послужило причиной гибели всех трёх государственных образований, которые там существовали, то на другом конце планеты они показывали себя значительно дольше. Так, летом и осенью того же года в Лондоне жители видели яркие цветные закаты, в которых преобладали жёлтые и оранжевые оттенки, а затем - длительные сумерки. А следующий, 1816-й, вошёл в историю Европы и Северной Америки под названием «год без лета»: тогда была необычайно длинная зима, а низкие температуры сохранялись на протяжении всего года, сопровождаясь регулярными, слишком частыми для этих регионов дождями с градом, бурями и наводнениями, которые и привели к сильнейшему неурожаю и голоду.
Занимательный факт: удивительного вида закаты, вызванные мощнейшим извержением вулкана в истории, стали предметом интереса деятелей искусства. Так, на полотнах живописцев-современников они заняли центральное место на протяжении нескольких лет.
Картина «Чичестерский канал» Уильяма Тёрнера - яркий пример запечатления последствия извержения на полотне. /Фото: wikipedia.org
Другим известным примером, когда извержение вулкана аукнулось всей планете, является «пробуждение» в 1883 году соседствующего с Тамборой Кракатау. Причём «аукнулось» в буквальном смысле слова: его взрыв издал, судя по всему, самый громкий звук в зафиксированной истории человечества: этот хлопок услышали даже на острове Родригес, относящийся сегодня к Маврикию, а это на удалении в почти 5 тысяч км. Более того, как считают учёные, его инфразвуковые волны несколько раз обогнули всю планету. Извержение Кракатау было настолько мощным что остров, на котором он находился раскололся на несколько островов, а объёмы выброса в атмосферу пепла заставили температуру в Северном полушарии в следующем году понизиться более чем на один градус.
Литография с изображением извержения Кракатау, 1889 год. /Фото: livejournal.com
Если же говорить о конкретных эпизодах отложенных последствий извержения Кракатау, то, например, в Калифорнии после него выпало рекордное количество осадков. А пепел, который рассеялся в атмосфере, придал закатам уже не жёлтый и оранжевый, а насыщенный красный оттенок. Предположительно, именно один из этих закатов запечатлен на знаменитой картине Эдварда Мунка «Крик». Есть примеры глобальных проблем, которые наносятся одним извержением и в новейшей истории, причём в данном случае речь идёт уже о технологической составляющей. Так, в 2010 году активность исландского вулкана под названием Эйяфьятлайёкюдль на несколько дней буквально парализовало авиасообщение над всей территорией Европы - тогда 10 миллионов авиапассажиров не смогли воспользоваться необходимой им услугой воздушного транспорта.
Одна из самых знаменитых картин в истории также может быть вдохновлена последствием извержения вулкана. /Фото: wikipedia.org
Однако не совсем правильно выделять в качестве основной угроза для всей планеты, исходящей от Тихоокеанского вулканического огненного кольца только извержения вулканов, ведь и землетрясения, которые там же происходят, способны нанести не меньший вред как прилежащим к кольцу странам, но и человечеству в принципе. Как оценивают современные исследователи, к примеру, довольно крупное землетрясение неизбежно однажды случится в районе разлома Сан-Андреас - субдукция плит в этом районе создаёт в земной коре напряжение, которое не «сбрасывалось» уже на протяжении 130 с лишним лет - последнее крупное землетрясения там было зафиксировано в 1889 году.
Трещина, которая появилась на разломе Сан-Андреас в 2014 году. /Фото: slavicsac.com
А образцом высвобождения энергии, которая скапливается в местах столкновения тектонических плит в пределах Тихоокеанского огненного кольца, справедливо может быть землетрясение, произошедшее в 1906 году в Сан-Франциско: его магнитуда оценивается в 7,7 баллов. Этот природный катаклизм оставил без крова до 300 тысяч горожан, то есть, трёх из четырёх жителей, проживавших в городе на тот момент. Что касается прогнозируемого землетрясения по Сан-Андреас, то его потенциальную магнитуду оценивают в 9 из 9,5 баллов. И последствия его будут катастрофическими: во-первых, это приведёт к разрушению значительной части Калифорнии, а во-вторых, мировой экономике будет нанесён огромный ущерб, ведь именно там сосредоточена весомая доля американской экономики, а также работает целый ряд крупнейших технологических компаний.
Последствия землетрясения в Сан-Франциско. /Фото: istorik.net
Важно также понимать, что территорию Российской Федерации Тихоокеанское вулканическое огненное кольцо также затрагивает: так, большая часть вулканов, которые расположены на Камчатке и Курилах, относятся как раз к нему, а в общей сложности составляют 8,3% от всех действующих вулканов на планете. К тому же, целый ряд из них периодически и весьма ощутимо извергаются. К примеру, самая высокая вершина России за пределами Кавказа — вулкан Ключевская Сопка - из-за постоянной тектонической и вулканической активности меняет свою высоту, но приблизительно она составляет 4 800 метров. Самым же активным вулканом в камчатском регионе является Карымская Сопка, расположенная неподалеку.
Вулкан Ключевская сопка. /Фото: vokrugsveta.ru
Само собой, что расположение самых активных вулканов и других тектонических зон по всему Тихоокеанскому огненному кольцу неравномерно - в разных регионах они размещаются по-разному. Например, в Андах, на самой длинной в мире горной гряде, которая растянулась через южноамериканский континент на 8900 километров вулканических зон целых четыре, в том числе высочайший в мире среди активных, хоть и спящих, вулкан Охос-дель-Саладо (6893 метров). А вот в Мексике есть вулкан Попокатепетль (5426 метров), который считается самым опасным на планете, потому что он самый активный, а ещё из-за расположения в непосредственной близости множества населённых пунктов, где проживают десятки миллионов человек - некоторые из них живут всего в 70 километрах от вулкана.
Вулканы Охос-дель-Саладо и Попокатепетль. /Фото: vsegda-pomnim.com, tonkosti.ru
Есть свой тектонически активный район и в североамериканских Каскадных горах, которые протянулись от канадской провинции Британская Колумбия через американский штат Вашингтон до штата Орегон. В этой гряде насчитывается 13 крупных вулканов, среди которых и Сент-Хеленс, который извергался сравнительно недавно, в 1980 году. А вот скопление 14 крупных и 55 мелких Алеутских островов может похвастаться аж 52 вулканами, в том числе наиболее активными Кливлендои, Окмоком и Акутанои. Кроме того, там пролегает зона субдукции — подводный Алеутский желоб глубиной около 7600 метров: это место регулярных землетрясений. В историю же вошло, как минимум, одно - Великое Аляскинское землетрясение 1964 года, магнитуда которого в 8,4 балла обеспечила ему звание второго по мощности.
Последствия Великого Аляскинского землетрясения 1964 года. /Фото: wikipedia.org
На другом конце Земли, в Японии, есть свой символ Тихоокеанского огненного кольца, он же - святыня жителей страны. Речь идёт о самой посещаемой горе в мире - Фудзи (также известной как Фудзияма), которая, являясь активным вулканом, выбрасывала пепел и магму в последний раз в 1707 году. Есть ещё знаменитая гора Руапеху в Новой Зеландии, которой тектоническая активность совершенно не мешает быть горнолыжным курортом. Однако рекордсменом по количеству вулканов является Индонезия: так их более 130, причём за всю историю наблюдений человека, 76 из них изверглись по меньшей мере 1100 раз.
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