Где находится Тихоокеанское огненное кольцо, и как его активность влияет на каждый уголок планеты

Место, где регулярно разламывается земная кора и извергается лава. /Фото: syl.ru

Карта Тихоокеанского вулканического огненного кольца. /Фото: vokrugsveta.ru







Подавляющее большинство землетрясений и извержений вулканов происходит именно в пределах Тихоокеанского огненного кольца. /Фото: kontinentalist.com

Схема расположения тектонических плит Кокос и Наска. /Фото: wikipedia.org

Разлом Сан-Андреас - самый известный пример тектонической активности на западе Северной Америки. /Фото: topcor.ru

Сравнении мощности извержения Тамбора с другими известными вулканами. /Фото: cattur.ru

Распространение пепла в результате извержения 1815 года. /Фото: cattur.ru

Картина «Чичестерский канал» Уильяма Тёрнера - яркий пример запечатления последствия извержения на полотне. /Фото: wikipedia.org

Литография с изображением извержения Кракатау, 1889 год. /Фото: livejournal.com

Одна из самых знаменитых картин в истории также может быть вдохновлена последствием извержения вулкана. /Фото: wikipedia.org

Трещина, которая появилась на разломе Сан-Андреас в 2014 году. /Фото: slavicsac.com

Последствия землетрясения в Сан-Франциско. /Фото: istorik.net

Вулкан Ключевская сопка. /Фото: vokrugsveta.ru

Вулканы Охос-дель-Саладо и Попокатепетль. /Фото: vsegda-pomnim.com, tonkosti.ru

Последствия Великого Аляскинского землетрясения 1964 года. /Фото: wikipedia.org