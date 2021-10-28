9 кулинарных секретов, с которыми обычный ужин станет как в ресторане

Блюдо должно быть не только вкусным, но и красиво оформленным.
Какие основные признаки безупречной еды? Она должна быть полезной, вкусной и аппетитной. А все остальное не особо важно. О правильном питании пусть рассуждают диетологи, а вот действительно поразить своих гостей и близких помогут секреты готовки, которые можно увидеть или попробовать. Зачастую хватает одной маленькой, но очень важной детали, полностью меняющей представление о блюде. Понадобится минимум времени и усилий, чтобы эта подборка превратила вас в настоящего кулинара мирового уровня.
1. Дизайнерское оформление блюд
С красивой подачей справиться может любой.
Вкусное блюдо можно приготовить и дома. Но чем обычно отличается ассортимент в изысканном ресторане? Красивой подачей! В домашней кухне на это часто не хватает времени, сил или желания. Хотя на самом деле красивое оформление блюда занимает не так уж много минут. Достаточно взять большую тарелку, красиво выложить на неё приготовленную еду, а затем оформить соусом или зеленью. Из майонеза, кетчупа, горчицы и других соусов можно сотворить поистине красивые узоры с помощью обычной зубочистки или другой тонкой палочки. Такой метод оформления можно применить и для десертов, используя сгущённое молоко, корицу, сахарную пудру или кокосовую стружку.
2. Главное - свежесть
Простая проверка на свежесть. / Фото: cabroworld.com
Многие хозяйки любят готовить блюда, так сказать, на скорую руку. Для этого они используют все доступные продукты из холодильника. Из них обычно получается отличная и вкусная еда. Однако есть один важный момент: нужно обязательно проверять продукты на свежесть. С одними это очень легко, но вот с вареными яйцами возникает определенная сложность. Но и она очень легко решаема: набираем полный стакан воды и кладем туда яйцо, если оно упало на дно, значит свежее, если держится на поверхности — лучше выбрать другой ингредиент для салата.
3. Дружелюбный авокадо
Странное, но полезное соседство. / Фото: cdn.tgdd.vn
Авокадо — очень полезный плод, богатый витаминами и микроэлементами. Этот фрукт — настоящая находка для тех, кто соблюдает правильную диету. Но сразу много его не съешь. К сожалению, половинка авокадо, положенная на хранение в холодильник, быстро темнеет. Чтобы этого избежать, в пищевой контейнер к ней следует отправить необычного соседа — четвертинку очищенного лука. С ним авокадо надолго сохранит свой первоначальный вид.
4. Суперосвежающие напитки
Яркие напитки с ноткой полезности.
Делать напитки не только охлаждёнными, но ещё и красивыми помогут креативные замороженные палочки. Для их приготовления нужно измельчить любые фрукты или ягоды и равномерно разложить их по подходящим формочкам. Желательно, чтобы они имели продолговатое углубление. Но если таких нет, подойдут и обычные формы для кубиков льда. Кусочки любимых фруктов и ягод дополняем свежими листьями мяты, а потом заливаем водой. Отправляем на заморозку. Теперь в бокалы с напитками можно добавлять не банальные кубики льда, а красочные и полезные декоративные украшения.
5. Кто не любит пиццу?
Любимое лакомство многих. / Фото: i.ytimg.com
Многие взрослые и дети просто обожают пиццу. Она калорийная, а потому быстро утоляет чувство голода, и невероятно вкусная благодаря разному набору ингредиентов, может удовлетворить любые предпочтения. Вкуснее всего, конечно, домашняя пицца, но и покупная зачастую превосходит все ожидания. Однако у неё есть один недостаток — быстро остывает и затвердевает, теряя свои вкусовые качества. Но есть один маленький секрет, чтобы вернуть ей первоначальную свежесть. При разогреве пиццы в микроволновой печи рядом с ней нужно поставить стакан с небольшим количеством воды — это вернет ее к жизни.
6. Быстрая, но вкусная готовка на сковороде
Идеальное решение для быстрых и вкусных блюд. / Фото: tilestwra.com
Замороженные заготовки — отличное решение для того, чтобы приготовить вкусное и полезное блюдо, но на скорую руку. Это касается не только замороженных котлеток и пельменей, ведь подготовить заранее можно практически что угодно. Отличным примером креативного решения послужат пряные кубики для готовки на сковороде. В формы для заготовки льда нужно насыпать измельченную зелень и залить оливковым или подсолнечным маслом. Парочка таких замороженных кубиков отправляется на сковородку, где превращается в достойную основу для любой зажарки или гарнира.
7. Лайфхак для выпечки
Минимум усилий, но впечатляющий результат.
Если нужно из одного готового коржа сделать два, чтобы добавить между ними крем или начинку — самое время проявить фантазию. Ровно посередине крайней части коржа, по всей его протяженности вставляем зубочистки, чтобы получилось подобие солнышка. Затем под ними проводим леской или прочной нитью — корж разрезан идеально ровно.
8. Оформление горячих напитков
Любые узоры и любая надпись теперь доступны каждому. / Фото: 4.bp.blogspot.com
Сделать горячие напитки оригинальными и красивыми также достаточно просто. Для этого нужно подготовить трафарет с размерами, подходящими кружке. В нем можно вырезать цветы, красивые завитушки, смайлики, несложные фразы или фигурки. Если нужно украсить молоко или горячее какао, используется тертый шоколад или рассыпчатый сухой какао. Для кофе и горячего шоколада можно использовать сахарную пудру.
9. Вкусные конфеты за 10 минут
Необычно и быстро.
Предлагаем попробовать конфеты, которые готовятся быстро и дарят заряд бодрости и хорошего настроения. Одна кружка кофе выливается во вместительную емкость и ставится на огонь. К ней добавляем три столовые ложки желатина и тщательно размешиваем. Как только жидкость закипит, снимаем с огня, даем немного остыть и разливаем по красивым или просто квадратным силиконовым формочкам. Сверху оставляем немного места. Отправляем замораживать на 10 минут. Разогреваем на огне одну чашку воды с тремя ложками желатина и половиной кружки сгущенного молока. Доливаем второй слой конфет и снова замораживаем. Необычный десерт готов!
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