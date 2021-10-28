9 кулинарных секретов, с которыми обычный ужин станет как в ресторане

Блюдо должно быть не только вкусным, но и красиво оформленным.

1. Дизайнерское оформление блюд

С красивой подачей справиться может любой.

2. Главное - свежесть

Простая проверка на свежесть. / Фото: cabroworld.com

3. Дружелюбный авокадо

Странное, но полезное соседство. / Фото: cdn.tgdd.vn

4. Суперосвежающие напитки

Яркие напитки с ноткой полезности.

5. Кто не любит пиццу?

Любимое лакомство многих. / Фото: i.ytimg.com

6. Быстрая, но вкусная готовка на сковороде

Идеальное решение для быстрых и вкусных блюд. / Фото: tilestwra.com

7. Лайфхак для выпечки

Минимум усилий, но впечатляющий результат.

8. Оформление горячих напитков

Любые узоры и любая надпись теперь доступны каждому. / Фото: 4.bp.blogspot.com

9. Вкусные конфеты за 10 минут

Необычно и быстро.