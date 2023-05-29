Что связывает «Кафе» Ван Гога и библейский сюжет «Тайной Вечери»

Как правило, в искусстве люди видят то, что они готовы видеть, чем они полны внутренне и к какому состоянию стремятся. Вот и картина "Ночная терраса кафе" является незаметным проводником к Богу: увидят ли люди на ней лишь пейзаж или заметят мотив Тайной вечери?