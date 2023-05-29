Что связывает «Кафе» Ван Гога и библейский сюжет «Тайной Вечери»

Как правило, в искусстве люди видят то, что они готовы видеть, чем они полны внутренне и к какому состоянию стремятся. Вот и картина "Ночная терраса кафе" является незаметным проводником к Богу: увидят ли люди на ней лишь пейзаж или заметят мотив Тайной вечери?
Винсент Ван Гог - волшебник сине-желтой палитры, прекрасно отразил свои главные качества живописца на этой завораживающей картине.
История написания
Она была написала в Арле в 1888 году, в период особой радостной одухотворенности Ван Гога. Он только приехал в этот город, арендовал себе прекрасный дом и старательно обставил его интерьер своими картинами. Дом в Арле был для него местом покоя и вдохновения, которое способствовало созданию великих творений. Душевная радость проявилась в его творчестве значительным использованием желтой краски. Вполне вероятно, сказались и климатические условия: этот город славится насыщенными солнечными лучами. На картине изображена терраса кафе на площади форум в Арле, которое и по сей день радует посетителей, но уже под новым названием «Кафе Ван Гога».
Кафе Ван Гога
«Ночная терраса кафе» - одна из трех картин Ван Гога, на которых изображено его любимое звездное небо. «Звездная ночь над Роной» и «Звездная ночь» завершают трилогию картин.
Палитра Ван Гога
«Ночь гораздо живее и богаче красками, чем день» - говорил Ван Гог. Продолжая тему цветовой палитры Ван Гога, можно заметить, что ночь у Винсента не имеет ни одного черного мазка. Если присмотреться внимательнее, зрители увидят - картина ночи полна синих, желтых красок, красных оттенков и нет ни одного мазка черной краски. А что звезды? Звезды - один из излюбленных мотивов Ван Гога. Он своей картиной описывает известное выражение своего коллеги Анри Матисса: «Цветы - это звезды земли». Вот и у Ван Гога - на небе живописные цветочные звезды.
Фрагменты картины "Ночная терраса кафе"
Что связывает «Кафе» Ван Гога и сюжет Тайной Вечери?
Интересна теория, высказанная исследователем Джаредом Бакстером о том, что на этой картине Бакстера отражен мотив из Тайной Вечери. С ним вполне можно согласиться. Какие элементы на полотне доказывают эту теорию?
- во-первых, само число посетителей кафе равняется числу героев Вечери (Христос 12 апостолами, включая Иуду). Посередине - официант с длинными волосами и в белом одеянии, напоминающий Христа. Вокруг него - двенадцать посетителей кафе, по числу апостолов, причём один из них стоит в дверях. Тень покрыла его фигуру (в отличие от осветленной фигуры Христа). Несложно догадаться, что это Иуда.
-во-вторых, прямо за спиной официанта (являющегося прообразом Христа) находится оконная рама в виде христианского креста.
- в-третьих, используемый мотив - отсылка к биографии самого художника. Прежде чем посвятить себя живописи, известный голландский художник хотел «проповедовать Евангелие повсюду». Ему удалось даже некоторое время поработать помощником пастора, читать неграмотным Писание и проповедовать, параллельно обучаясь у своего дяди-теолога. Однако, его судьба сложилась иначе и священником ему так и не удалось стать. Именно в период написания этой картины, Ван Гог писал своему брату Тео, что у него была «огромная потребность в религии». Вполне вероятно, что несбыточные желания быть ближе к Богу проявились у художника на его полотне в виде скрытого библейского мотива.
- в-четвертых, как известно мотив Тайной Вечери связан с Евхаристией (освящение и принятие хлеба и вина). Христос подает своим апостолам пищу, так же как и официант подает еду своим посетителям.
- и последнее: центральная фигура официанта (Христа) освещена ярким сиянием от фонаря, которая висит именно над его головой.
Действительно, все эти доказательные аргументы служат основой для включения библейского мотива Тайной Вечери в сюжет картины Винсента Ван Гога. Она завораживающая, притягательная. Неспроста «Ночная терраска кафе» занимает второе место в мире в списке десяти самых воспроизводимых и копируемых полотен с 2000 по 2010 год.
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