8 домов , владельцы которых отказались выезжать, уступая новой застройке

Чуть ли не в каждом населенном пункте имеются необычные памятники архитектуры, но не потому, что их проектировали именитые зодчие, или они относятся к достоянию человечества. Особенность этих объектов заключается в том, что их владельцы вопреки предписанию властей, генеральному плану и даже здравому смыслу, отстаивали свою недвижимость до последнего. В итоге их дома превратились в нелепую достопримечательность, которая не вписывается в архитектуру города и изрядно потрепала нервы застройщикам и властям.
1. Старый дом между двумя высотками в Нью-Йорке (США)
Дом Мери Кук оказался зажат между двумя высотными зданиями (Нью-Йорк, США). | Фото: cnrmidipyrenees.blogspot.com.
Мэри Кук считала свой узкий дом настолько уникальным и безупречным, что наотрез отказалась от компенсации, когда пришло время возводить на улицах Нью-Йорка современные здания. Несмотря на то, что все соседи быстро сдались, владелица старинного дома наотрез отказалась покидать свой дом. Поскольку в стране нет такого закона, который бы мог принудительно отселить граждан, застройщикам пришлось смириться. В кратчайшие сроки на месте старого квартала выросли небоскребы, и дом несговорчивой Мэри оказался тесно зажат между двумя высотками.
2. Крошечная пиццерия в Вашингтоне (США)
Благодаря упорству Остина Сприггса между двух гигантов осталась и пиццерия (Вашингтон, США). | Фото: thescottishsun.co.uk.
Остин Сприггс – владелец небольшой пиццерии, расположенной на одной из улиц Вашингтона, тоже должен был пойти под снос. Но упрямый владелец не согласился даже тогда, когда ему была предложена компенсация в 3 млн дол. Девелоперской компании не оставалось ничего другого, как начинать застройку квартала «обняв» старое здание. К завершению строительства соседних зданий Остин все же решился на продажу, но за свою пиццерию уже попросил 4 млн «зеленых». Теперь там процветает кафе сети Le Pain Quotidien («Хлеб насущный»).
3. Дом, который не смог купить Дональд Трамп (Атлантик–сити, США)
Очаровательный дом Веры Кокинг на зло миллиардерам остался на своем прежнем месте (Атлантик–сити, США). | Фото: cnrmidipyrenees.blogspot.com.
Вера Кокинг (Vera Coking), владелица небольшой домашней гостиницы в одном из самых привлекательных районов Атлантик-сити, смогла противостоять натиску одних их самых влиятельных людей Соединенных Штатов. Когда центр мегаполиса начали преобразовывать, и зубры игорного бизнеса ринулись строить казино, эта дама вместе со своим очаровательным домиком спутала им карты.
Интересный факт: Никакие уговоры и материальные выгоды, в разы превышающие стоимость недвижимости, не повлияли на ее решение остаться жить на прежнем месте. В погоне за лакомым куском земли засветился и Дональд Трамп, который шел на любые ухищрения и даже подключал административные ресурсы, но стойкая леди сумела противостоять и незаконным уловкам, и судебной системе. В итоге знаменитый «Трамп-плаза» пришлось строить вокруг гостиницы Веры Кокинг.
4. Половинчатый дом в Торонто (Канада)
Дуплекс тоже можно разделить, если начнется перепланировка района (Торонто, Канада). | Фото: thescottishsun.co.uk.
В одном из районов Торонто имеется доказательство того, как может выглядеть дуплекс, если один из владельцев отказался от компенсации за свою часть здания. В свое время застройщик не смог договориться со вторым хозяином дома на две семьи, но и от своих планов отказываться не собирался. В итоге можно увидеть новый архитектурный стиль – неожиданная половинчатость.
5. По соседству со студенческим общежитием (Портленд, США)
Теперь несговорчивый владелец круглосуточно окружен шумной толпой студентов (Портленд, США). | Фото: bigpicture.ru.
Когда Рэндал Акер строил свой дом никаких предпосылок к тому, что его участок окажется в черте университетского кампуса не было. Но с течением времени, маленький викторианский дом в центре Портленда, оказался в эпицентре стройки инициированной Государственным университетом города. Поскольку владелец недвижимости наотрез отказался покидать насиженное место, в проект нескольких корпусов общежитий пришлось вносить корректировку.
6. Два старинных здания «подпирающих» Rockefeller Plaza 30 в центре Манхэттена (Нью-Йорк, США)
Весь комплекс Rockefeller Plaza был перемещен из-за этих двух зданий (Манхэттена, Нью-Йорк). | Фото: uiut.boltai.com.
Если прогуливаться по району, который в свое время построили по заказу семьи Рокфеллеров, то среди архитектурных шедевров, созданных в стиле ар-деко, возле 30 Rockefeller Plaza можно увидеть два примыкающих здания. Эти объекты остались в прежнем виде и на том же месте лишь потому, что их арендаторы оказались прозорливей других. Застраивая весь район высотками на Шестой авеню и 50-й улице, владельцы не могли предположить, что бакалейщик Джон Ф. Максвелл и владельцы ресторана «Speakeasy» Дэниела Херли и Патрик Дейли откажутся покидать арендованные помещения.
По сведениям редакции Novate.ru, первый арендатор запросил 1 млн дол., за переезд в другое место, но по какой-то причине помощник Рокфеллера Чарльз О. Хейдт не доложил хозяину об этом, а объявил, что бакалейщик категорически против сделки. А вот парочка рестораторов пожелала получить компенсацию в 250 млн дол., что практически ровнялось стоимости всего Рокфеллер-центра, ссылаясь на то, что их семьи арендуют здание на 49-й улице еще с 1892 года. Естественно, столь предприимчивым владельцам не удалось «срубить» с семейства миллиардеров баснословную сумму, но проект застройки пришлось корректировать с поправкой на непреодолимые препятствия.
7. Жители шанхайского района Гуанфули оказались в окружении высоток (Китай)
«Собственный квартал» скромных хижин среди элитного района Шанхая (Китай). | Фото: cnrmidipyrenees.blogspot.com.
Всем известна перенаселенность китайских мегаполисов, которые всеми силами стараются втиснуть на самые крошечные клочки земли целые кварталы с небоскребами. Но вот законные обитатели шанхайского района Гуанфули своим упорством заставили переделать генеральный проект застройки и остались жить на своей территории. Правда теперь их дома, по непонятной причине утопающие в мусоре, полностью окружены элитными жилыми комплексами.
8. Лачуга перед торговым центром в городе Чанша (провинция Хунань, Китай)
Судя по всему, владелец лачуги рационально использует местоположение недвижимости, которую так и не удалось снести. | Фото: bigpicture.ru.
Как известно, времена и запросы людей меняются, а это значит, что появляются новые архитектурные проекты, которые никто в чистом поле строить не намерен. Как правило, страдают от постоянных перестроек центральные районы населенных пунктов. Не стал исключением и китайский город Чанша, в одном из районов которого в начале 2000-х запланировали строительство крупного торгового центра. Но не тут то было, один из жителей района отказался от компенсации и решил остаться на прежнем месте. Несмотря на передряги, современный комплекс был построен, хотя лачугу упрямца в прямом смысле слова пришлось отрезать от примыкающих объектов. Теперь развалюха «красуется» перед входом в торговый центр привлекая зевак и туристов.
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