АИ-92 против АИ-95: в чем их отличия и что лучше выбрать

Многие водители выбирают бензин по принципу: «чем больше цифра – тем лучше». Мало кто из них на самом деле знает, что эти самые цифры значат, и как правильно подбирать топливо для своего автомобиля. А ведь от выбора бензина напрямую зависит срок службы и качество работы двигателя. О том, как выбрать правильный бензин для своей машины – читайте далее.
Что значат цифры в маркировке топлива?
Цифры в маркировке топлива показывают его октановое число. | Фото: megabukvy.ru
При попадании в цилиндры двигателя топливо сжимается поршнем и воспламеняется от свечи зажигания. Сила, с которой оно сжимается в цилиндрах, называется степенью сжатия. Цифры в маркировке бензина показывают его октановое число. Чем выше октановое число, тем бензин более устойчив к детонации. Проще говоря, чем больше цифра в маркировке топлива, тем сильнее его нужно сжимать до воспламенения. Мощные и высокоэффективные моторы обладают высокой степенью сжатия, а это значит, что в них необходимо заливать высокооктановый бензин. Низкооктановое топливо в таких моторах будет воспламенятся раньше времени подвергая двигатель повышенным нагрузкам.
При попадании в цилиндры двигателя, топливо сжимается поршнем и воспламеняется от свечи зажигания. | Фото: milanoautoclassica.com
В случае с двигателями с более низкой степенью сжатия все работает с точностью наоборот. Если в такой мотор залить высокооктановое топливо, ему просто «не будет хватать сил», чтобы сжимать его. Топливовоздушная смесь будет плохо воспламеняться, а эффективность двигателя снизится. Из этого следует, что большая цифра в маркировке заправленного бензина не значит улучшения в работе двигателя. Эксперты Novate.ru рекомендуют заливать топливо, октановое число которого соответствует указанному в инструкции по эксплуатации автомобиля. Также эту информацию, как правило, можно найти на внутренней стороне лючка бензобака.
Чем маркировка «AKI» отличается от «АИ»
На самом деле, «AKI» означает «anti-knock index». | Фото: s.mediasole.ru
Часто можно увидеть в инструкции к автомобилю, что его необходимо заправлять бензином с маркировкой AKI 91. Многие думают, что это означает, что в машину можно лить 92 бензин. На самом деле, «AKI» означает «anti-knock index», что переводится как «антидетонационный индекс». По этому индексу определяется октановое число бензина в Америки, Бразилии, Канаде и ряде других стран. В Европе же бензин маркируется по исследовательскому методу. Аббревиатура «АИ», собственно, и обозначает «автомобильный» бензин по «исследовательскому» методу. Значение октанового числа по методике «AKI» получается ниже, чем по исследовательскому методу. Так, AKI 87 соответствует АИ-92, AKI 91 – это АИ-95, а AKI 93 - АИ-98.
Стоит ли переплачивать за «фирменный бензин»
У большинства крупных сетей АЗС есть свое «фирменное» топливо. | Фото: газета-лефортово.рф
У большинства крупных сетей АЗС есть свое «фирменное» топливо, которое стоит несколько дороже обычного. Многие думают, что качество его тоже гораздо выше. На самом деле разница в цене обусловлена наличием в таком бензине различных моющих добавок, которые никак не влияют на качество его работы в двигателе. Они призваны предотвращать появление отложений в топливной системе и повышать экологичность выхлопа. Однако хороший бензин сам по себе не оставляет никаких отложений, поэтому эффект от работы таких присадок малозаметный. По сути, «фирменный» бензин – это больше маркетинговый ход, и польза от его использования весьма сомнительная.
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