25 вкуснейших видов пасты

Паста — основа традиционной итальянской кухни и одно из самых популярных блюд в мире. Пасту делают из пресного теста на пшеничной муке, и она бывает самых разных форм, размеров, цветов и наименований. Самые смелые знатоки утверждают, что в мире существует более 600 видов пасты. В любом случае описать в одной статье все ее разновидности было бы просто невозможно, так что мы решили сократить список до 25 самых важных и популярных, о которых вы, возможно, все же не слышали.



Внимание: перекусите перед тем, как просматривать этот пост — возможно, эти фото заставят ваш желудок жалобно молить о еде.









Маникотти

Букатини

Тальятелл

Равиоли

Джемелли

Фарфалле

Феттуччини

Фьори

Каннеллони

Диталини

Ротини

Лингуине

Конкилье

Радиатори

Пичи

Гарганелли

Вермишель

Каватаппи

Тортеллини

Паппарделл

Фузилли Букати

Лазаньетте

Стриньоцци

Ризони

Паккери